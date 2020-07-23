Политика и политики в нынешней Украине дошли до крайней степени деградации, сама страна превращена в источник сырья и дешёвых рабочих рук для Европы. Не об этом мечтали те, кто провозглашал независимость Украины. Но надежда на возрождение есть, считает опытный украинский политик Владимир Олейник

- Владимир Николаевич, вы давно в украинской политике. Будучи мэром Черкасс, вы принимали участие в президентских выборах и потом дорого за это заплатили. За прошедшее время украинская политика именилась? К чему пришли в текущем моменте? Как партия Зеленского будет терять власть. Эксперты о местных выборах на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Я по возрасту уже смотрю на это философски, размышляя о будущем и, понятно, анализируя прошлое. Украинская политика — малая часть мировых процессов. Мои выводы: мы движемся к концу мира — это точно. Я имею в виду прежде всего не физическое уничтожение мира, хотя и это может быть, а уничтожение того мира, который к настоящему моменту построили. Эти политические и экономические кризисы, пандемия и так далее — с моей точки зрения, это Господь Бог даёт нам сигнал: ребята, так, как вы жили, жить дальше невозможно.

Генеральный секретарь ООН недавно сделал заявление, возможно, это его последнее заявление, потому что такие тайны не надо открывать, о том, что у нас есть мировое правительство — 26 человек, имеющих состояние в 50% от того, которым обладает всё человечество. Не думаю, что для них есть проблемы связываться друг с другом по глобальным вопросам.

Мы развиваемся абсолютно не так, как прописано в той же Библии, что мы родные, что у каждого есть своё достоинство, каждый должен жить в достатке, и так далее. Мы живём так, что одни обогащаются, другие беднеют. Владимир Олейник. Справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Протесты, которые сейчас происходят в как бы сытой Америке, тоже знаковые. Я бывал в Америке не один раз, и я там не видел голодающих. Но когда, вместо того чтобы ты активно работал, участвовал в социальных процессах, тебе дают просто кусок хлеба и велят молчать… Было представление, что сытые или, по крайней мере, не голодные не бунтуют. Нет, как видим, бунтуют. Они видят, что на самом деле нет разрекламированной Америки равных возможностей. Они видят, что обделены…

Мы видим, что в погоне за богатством, за материальными возможностями победу дать может только успех в жёсткой конкуренции. Но конкуренция — это не промысел Господний. Конкуренция — это промысел лукавого. В конкуренции нет любви. Внешне все могут вести себя прилично, но внутри накапливается отрицательная энергия, люди готовы растерзать друг друга.

Возникает вопрос: а была ли альтернатива? Да, была. И есть. Конкуренция помогла человечеству ускорить приобретение благосостояния, здесь рывок произошёл капитальный. Если раньше, даже в моей жизни в 60-х — начале 70-х годов было проблемой найти хороший костюм, иметь четыре-пять рубашек, несколько галстуков, сейчас это не проблема. Но каждый раз мы гонимся за вещами. А всё большее количество вещей сегодня производят всё меньшее количество людей. Если в начале прошлого века более 90% людей были заняты в материальном производстве, то сегодня — всего лишь 15-20%. А с остальными что делать? Никто не знает. Мы рванули в материальном прогрессе, а вот в моральном плане потеряли. Европа выходит из пандемии: в ЕС разделили 750 миллиардов евро, массовая вакцинация от COVID-19 ожидается в 2021-м, а на Дунай возвращаются круизные суда © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Мы же помним вечный вопрос, что первично — бытие или сознание? Мы говорим, что семья — это ячейка общества, что все процессы, которые происходят в семье, происходят и в государстве: бюджет, безопасность, учёба, иерархия — всё это отражает отношения в семье.

Так вот, если семья любящая, если в семье отношения строятся на любви, не имеет значения, кто готовит обед. Я, например, дома люблю готовить. Но я мог бы по-другому сказать: я зарабатываю деньги, где мой обед? Но у нас всё выстроено на отношениях любви друг к другу. Конечно, и в любящих семьях бывают кризисы, но они разрешаются не силой, а переговорами, поиском компромиссов. Но так ли в мире? Скорее всего, этот мир движется к концу. Бог даёт сигнал: так, как жили, жить не будем.

- А в новом мире? Если он будет…

— Хочется верить, что перейдём от отношений конкуренции к сотрудничеству, к отношениям взаимодополняемости. Я не могу готовить лучше, чем супруга, это понятно. Но мы дополняем друг друга, а не конкурируем. Это очень важно. Сейчас перейдём к Украине. Если дома проблемы с ребёнком, разве родители ходят на свадьбы или на какие-то увеселения? Нет, все вертится вокруг ребёнка, ему отдают лучшее, отдают тепло, внимание. Стараются, чтобы он поднялся на ноги. Так в любящей семье. Посмотрите, что происходит в государстве? Представляете, в каком страшном мире мы живём, если собирают деньги на лечение ребёнка по телевизору? Что это? Это может кто-то объяснить? Притом что у кого-то 20 яхт и 30 самолётов? Что это такое, как смотреть на это?

В Украине идёт война на Донбассе. Где президент должен быть? В Донецке ты должен быть, в Луганске — беседовать, вести переговоры. А ты сидишь в Киеве, как будто бы всё нормально. Если бы дома, не дай Бог, кто-то обидел твоего ребёнка, ты бы туда бежал, иначе ты не отец.

На мой взгляд, большая загадка, что в Украине в нынешних её параметрах так долго не было государственности. Была государственность давно — Киевская Русь, которая включала и Новгород, и другие земли. Киевская Русь по сути сформировала понятие «русский мир». Не как территорию, не как государство, а как мир духовный. Русский мир — это православный мир.

Потом мы пережили монголо-татарское нашествие, был разрушен Киев, была разрушена государственность. Затем на наши земли приходит Великое княжество Литовское, потом Речь Посполитая. В течение нескольких веков мы были в Европе. Хочу задать вопрос: Европа всегда была просвещённой? Ответ очевиден. Не всегда. Европа во все времена своеобразно относилась к Руси и к Украине, воспринимая их как одно целое. Как в течение этих веков чувствовал себя украинский язык? Как поживала украинская культура? Если бы не предания, не песни, мы бы потеряли всё.

Что было с православием на этой территории? Что такое Брестская уния? А как запрягали православных в подводы, и возили они униатов-священников по сёлам? Это же Гоголь описывает, великий русский и украинский писатель. Что это было? И только события, связанные с Богданом Хмельницким, который понял, что надо убегать из такой Европы, иначе уничтожат народ, только эти события изменили ситуацию. Черкассы от Богдана Хмельницкого до Анатолия Бондаренко. Что стало с витриной СССР

При Хмельницком была создана Украина как казацкое государство. Именно казацкое государство, тут надо говорить откровенно. Я слушал нашего замечательного историка Петра Петровича Толочко, он советует обращаться к первоисточникам. И он говорил: обратите внимание, что гетман, который был в Черкассах, когда ему написали письмо, что надо выступить к окраине, спрашивал, к какой именно, потому что окраин было много. Украина появилась при Богдане, других источников нет. Но Украина при Богдане была на небольшой территории. Это Киев, центр Украины. Вопрос возникает: почему Хмельницкий в Киев столицу не перенёс?

- И почему?

— Вопрос к историкам. Я сегодня провожу параллели, и, когда вижу, как голосует столица, думаю: Боже мой! Киев голосует за Кличко, Порошенко на втором месте. У меня шок. Киев голосовал когда-то за «Свободу». Просвещённый Киев! Что это такое? Это тоже надо будет внимательно изучить. Почему-то Богдан Хмельницкий не делал столицей Киев, пошёл в Чигирин. Опять же при Богдане украинская государственность была, а уже при сыне ее потеряли. Европа выходит из пандемии: провальный «коронасаммит» ЕС, Франция вводит «масочный режим», а в Нидерландах ограничили посещение «квартала красных фонарей» © РИА Новости, Артур Александров | Перейти в фотобанк

- Руина?

— Да. Появилась Украина уже после революций. В нынешнем виде получили мы Украину уже в 1990 году. Получили суверенную Украину, сильную страну. Можно было развивать её. Но реально вместо развития мы видим, что происходит. Кстати, мы, украинцы, умеем управлять. Минимум два украинца — Хрущёв и Брежнев — управляли Советским Союзом. И сегодня сколько их (в российском управляющем классе. — Ред.). Но почему же мы не можем управлять собственной страной? Парадокс.

- Так в чём же дело?

— Не появилось на Украине лидера, который «и душу, и тело» готов был бы отдать за страну, за создание государственности. К сожалению, пришли люди лёгкие на деньги.

Внешние игроки, то самое мировое правительство, понимали, что им надо создавать противовес России. И в Украину зашёл Сорос со своим фондом «Возрождение». Я всегда задавал вопрос: почему люди, которые имеют деньги, отдают их не на благотворительность, а тратят на социологические институты.

Я понимаю, когда финансируют защиту животных, экологические проекты. Но зачем филантропам тратиться на социологические структуры? В Украине несколько таких структур на грантах сидят. Тот, кто даёт деньги, заинтересован в том, чтобы я знал правду о настроениях общества, о состоянии экономики, о раскладах в политике? Нет, социологический институт — это институт, который может аккуратно формировать мнения. Может немножко поправить процент. А кого-то просто не включить в исследование.

- Другими словами, манипулировать общественным мнением?

— Конечно. У меня, например, есть такое наблюдение: очень много работает в публичной сфере Виктор Медведчук, а его рейтинги как-то не очень. Я спрашиваю: так ли на самом деле? Ведь для тех, кто платит за социсследования, тандем Путин-Медведчук — самый неудобный. Путин и Медведчук! Это не значит, что Медведчук пророссийский политик, но это значит, что он наведёт порядок.

- Какой порядок?

— Как минимум националисты не будут бегать с оружием. Это точно. Чем этот тандем опасен для националистов? В политике, как и в жизни, личные отношения имеют большое значение. Иногда бывает так, что под слово можешь получить деньги, а иногда пишешь расписки, а денег не дают — это пример. А тут политика. Запад нам говорит: ребята, вам нельзя развивать машиностроение, мы категорически против. Мы для своих машиностроителей создаём преференции, а вам нельзя. Такова позиция Запада. А Россия будет такую позицию занимать? Нет. Россия, наоборот, говорит: ребята, если есть ещё возможность спасти «Южмаш», «Антонов», давайте восстанавливать кооперацию! Вот разница.

Запад выталкивает Украину на обочину мирового развития, говорит: вы там выращивайте сельскохозяйственную продукцию, но ни в коем случае мы не будем принимать у вас готовую продукцию сельхозпроизводства. Мы отдаём сырьё. За копейки. Являемся хабом дешёвой рабочей силы. Владимир Зеленский в разговоре с президентом Финляндии выслушивал благодарности за украинских заробитчан. Но чем Зеленский сегодня отличается от вождя какого-нибудь африканского племени, который своих единоплеменников продавал на плантации в Америку? Да ничем.

Вопрос: почему тот же президент Финляндии не пригласит в страну, например, хор Верёвки? А зачем он ему нужен. Разве что на уборку ягод. То есть им, Западу, просто нужны рабочие руки. Но это же убийство будущего Украины. Люди имеют разные призвания: к музыке, медицине, точным наукам. Но на это плевать, просим на уборку клубники. Западные СМИ о планах первого мира – восстановить американское лидерство и авторитет ООН © РИА Новости, Роман Махмутов | Перейти в фотобанк

- Каким же образом дошли до такой печальной ситуации?

— К чему и веду разговор. Когда мы в начале имели достаточный объём суверенитета, наших людей подсадили на деньги. Леонид Макарович Кравчук, первый президент Украины, иногда мудро выступает. Только я не могу найти ответа на вопрос, куда исчезло «Бласко», Черноморское пароходство, самое мощное в мире? Четыреста судов куда исчезли?

И каждый президент вносил свою лепту не в построение государства, а в ВТО, чтобы создавать антигосударство. Грабили и разрешали грабить другим. Конечным условием тех, кто им это позволил, — а им позволили, сами бы они не смогли — быть против России. Политики Запада ждали этого момента, понимали, что рано или поздно Украина будет нужна для проведения антироссийской политики.

Мы теряли суверенитет постепенно. Окончательно мы его потеряли в 2014 году. Сегодня Зеленский не управляет, управляют Зеленским. В любом государстве, сохраняющем хотя бы остатки суверенитета, обнародованные записи разговоров между Байденом и Порошенко, Порошенко и Путиным вызвали бы взрыв. Но молчат. Потому что западные кураторы запретили эту тему. Представьте, какой бы скандал разгорелся, если бы такое произошло при Януковиче.

- За Зеленского голосовали как за альтернативу курсу Порошенко. Похоже, эти надежды не оправдываются?

— Зеленский давал обещания избирателям и давал обещания тем, кто его продвигал. Так вот, избирателям он ничего не сделает, потому что обещания тем, кто его продвигал, противоречат ожиданиям тех, кто его избирал.

- А как же обещанный мир на Донбассе?

- Мира не будет, это однозначно: Зеленский петляет. Он уже не президент мира. Там убивают — с той стороны или с этой, для меня не имеет значения, там гражданская война, там погибают наши украинцы, братья мои. Дети погибают. На его руках уже кровь. Он ничем не оправдается.

Я вижу: им управляют, он не управляет. Он не понимает даже, что это такое. В работе президента, как и в другой любой работе, есть внешняя форма и есть внутренне содержание. Зеленский встречает гостей, почётный караул, знамёна, музыка — всё это форма. А содержание? Содержания нет.

Гарант Конституции и пр. — где всё это при Зеленском? Он не понимает, как работает государство. Вспоминается, как в конце своей инаугурационной речи он сказал пафосно: я всю жизнь смешил людей, это было моё призвание, а сейчас я всё сделаю для того, чтобы они не плакали. И что же? Сейчас они уже рыдают.

Я не люблю цитировать Парубия, но он после инаугурации Зеленского поставил жирную точку, сказав: «Было смешно». Плакать будем, потому что Зеленский не управляет, им управляют. Возврат кредитов пахнет госизменой. Как Украина обеспечивает процветание США © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

- Кто?

— Посольство США имеет решающее значение. Они везде посадили своих людей. Они создали систему, которая должна присматривать за чиновниками. Это структура так называемых органов по борьбе с коррупцией. Казалось бы, за год уже должны коррупционеры сидеть? Не сидят. Почему? Да потому, что они посадили туда своих людей, эти люди получают деньги не только из бюджета, но и — это уже не секрет — из фонда Сороса и других.

- И что они делают?

— Они накапливают информацию на всё это жульё. У них всё есть. Но санкции они применяют только тогда, когда кто-то идёт против. Условно говоря, не хочешь голосовать за тот или иной вопрос — хорошо, будешь ходить на допросы. Иногда они будут проводить показательную «порку», хотя не обязательно это будет заканчиваться реальным наказанием.

Итак, с 2014 года прошли три стадии. Первая — люстрация. Люстрировали всех, кроме министра экономического развития в правительстве Азарова. Что такое люстрация? Это массовое отстранение от должности профессионалов. Например, в прокуратуре убирали самых грамотных. Грамотные создают проблемы. Они говорят, как делать по Конституции. Но какой уже закон, какая Конституция?

Нас убедили, что нужны новые лица. И вот мы их видим. Наконец, привели иностранцев. История с бывшим главой «Укравтодора» показала, что жульё международное прискакало, вот и всё. Это удар по достоинству любого гражданина и государства, когда просят иностранных ворюг управлять.

- Но для чего всё это?

— Я заметил, что по всему миру проводят такие эксперименты. Тут много составляющих. Например, биолаборатории США на территории Украины. Возможно, коронавирус пришёл не случайно. И в дальнейшем это будет повторяться. Есть структуры, умеющие управлять страхом. Я думаю, мы будем иметь не один «коронавирус». Выяснилось, что при помощи нагнетания страха можно заставить людей сидеть дома и не высовываться. Хотя есть другая сторона проблемы: есть что-то надо, голодные люди в конечном итоге снесут всё. Это ситуация в мире. В Украине, судя по всему, решили провести страшный эксперимент. Есть ли у Украины выбор между зависимостью и незалежностью? Зеленский показал, что нет © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

- Какой именно?

— Суть этого эксперимента в том, чтобы к власти пришли неадекватные люди. Казак Гаврилюк, к примеру, который объясняет, «почему на зелёненькую жал», почему его чуб казацкий — это антенна. Я не помню, чтобы до этого такие во власти были. Не помню, чтобы министр юстиции садился на стол. Не помню, чтобы были возможными безнаказанные заявления, что надо проводить стерилизацию. Просто не представляю такого в Партии регионов, в «Батькивщине». Таких неадекватов привели во власть, те подтягивают себе подобных. Народ уже понял, кто управляет. Мне один из земляков говорил: ходят как чумные, не знают, что надо делать.

Почему страну вводят в такое состояние? Они с 1 апреля закрыли психбольницы. У меня такое впечатление, что те, кто там был, пришли в парламент, в правительство. Потеряли уже всё, и разрушение продолжается. И этим легко управлять со стороны.

- Каким образом?

— Такие известные борцы за всё хорошее, как Лещенко и Найем, — я с ними общался, они меня за Украину просто на куски рвали — выступали за честность, за справедливость. Что-то теперь молчат. Заняли хлебные места, ничего не понимая, — один в железной дороге, другой в «Оборонпроме». Имеют своё и молчат. Что же они сейчас к борьбе за честность не призывают?

Люди сейчас растеряны, они до конца не понимают, что происходит. Но мы помним: количество переходит в качество.

- Значит, надежда есть?

— Есть. Скажу откровенно: я ни на какие выборы сегодня не надеюсь, это всё ложь. Когда я увидел последние изменения в избирательный кодекс, понял, что это всё. Участвовать в выборах теперь всё равно, что садиться с жуликами играть краплёными картами. В любом случае жулики выиграют. А Европа поддержит, скажет: нарушений нет. Те, кто хочет изменить ситуацию, всегда будут занимать почётное второе место. В политике это проигрыш.

Я считаю, что правовыми методами изменить ситуацию беспредела невозможно. Но дело идёт к изменениям.

- К каким?

— К тем, что прописаны во Всеобщей декларации прав человека. Там написано, цитирую: «…необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения…».

То есть Декларация прав человека предусматривает восстание. Но для этого должны быть два компонента. Угнетение. Тут даже комментировать не надо, ясно, что оно есть и с каждым днём усугубляется. Тирания. Мы видим, что изменить ситуацию демократическими, правовым методами невозможно.

Вот люди написали петицию, требуя, чтобы Зеленский ушёл в отставку, поскольку он нарушил закон. Будучи президентом, играл на курсе облигаций внутреннего займа. Я бы сказал: это дно для президента. Вы спекулянты, вы имеете отношение к пирамиде ОВГЗ. Это же как в казино, только собственниками этих денег являются не владельцы казино, а народ.

Зеленский побоялся в декларации это указать — стыдно! Он понимал, что аморально зарабатывать спекуляцией. Но когда подсказали, что это всё равно вскроется, он об этом рассказал. Что он обещал сделать, если нарушит закон? Подать в отставку. Но не подал. Петиция набрала необходимое количество голосов. Но народ наивен, думая, что Зеленский подаст в отставку. Думаю, он что-то выбросит в стиле «95 квартала», просто посмеётся.

Чего от него ожидать? Он Порошенко не посадит, не дают кураторы — и Порошенко это понял. Он не прекратит войну. Не остановит рост цен, тарифов. У народа остаётся одно — осенью выходить на улицу. И народ будет выходить, потому что власть не решает его проблемы. Это не призыв, это предвидение. Сама власть заставляет народ выйти на улицы, поскольку она не управляет. Ею управляют. Лучше бы вообще не созывали парламент. Зачем его собирать — легализовать казино, проституцию, наркотики? Демократический спрут. Как Демпартия США сплела на Украине коррупционную сеть © CC0, Pixabay

Рост преступности: Украина в Европе заняла первое место. Такого не было никогда. Это же не рука Москвы? Это Макрон сказал, что украинские банды хуже африканских. И никто ноту протеста не отправил. Что такое казино? Злачное место, где рядом и проституция, и наркотики, и разборки, убийства. Зачем их нужно легализовывать? Народ в такое тяжёлое время может попытать счастья, но ничего не выиграет. Зато депутаты могут оправдаться в ответ на вопрос: «откуда бабки»? Выиграл в казино. Заплати владельцу какую-то часть, и он тебе даст справку.

- Но многие граждане Украины в надежде на лучшее в казино всё же не пойдут, они просто ждут, когда ситуация в стране изменится. Есть ли в Украине организованные силы, которые смогут такие изменения обеспечить?

— Это может быть какая-то политическая сила, но, к сожалению, все они имеют отрицательный рейтинг. Даже у Зеленского сегодня рейтинг отрицательный. Что означает отрицательный рейтинг? Означает, что слов теперь мало, люди будут доверять только делам. Тот, кто прекратит войну, сразу получит огромный рейтинг. Тот, кто посадит Порошенко и конфискует его имущество в доход государства, получит рейтинг.

Сейчас нет политической партии большинства. Люди очень осторожны к партиям, потому что в каждой много всякого. Красивые названия никого не впечатляют, смотрят, что за вывеской. В политике, как и в экономике, работают законы рынка, закон спроса и предложения. Очевидно, что сейчас возрастает спрос на людей. Как никогда вырастает роль личности. Кто-то должен взять ответственность на себя. Все ищут этого человека.

Богдан Хмельницкий, напомню, служил верой и правдой полякам. Потом сожгли его имение, убили родных. Богдан восстал. И народ был готов восстать — не за Богдана, за себя. Сегодня в Украине зреют объективные условия, которые влияют на субъективный выбор каждого. Чем хуже ситуация, тем быстрее люди начинают понимать, что надо что-то с этим делать. Работают законы природы: надо элементарно выжить.

Знаю людей, которые не верят, что Украина может воспрять. С одним из таких пессимистов долго спорил, а потом показал ему бетонную плиту, через которую проросла травинка. Говорю: видишь? Надежда есть всегда. Народ хочет жить, растить детей и внуков, и весь народ никогда не выедет из страны. Это значит, что поиск такого человека, условного Богдана, продолжается. Почему его пока нет? Я однажды разговаривал с одним раввином — учиться надо у всех. Он спросил: как у вас ждут мессию? Ну, говорю, просто ждут, когда он придёт. А он говорит: и у нас ждут, но концепция немного другая: мессия уже среди нас. Почему мы его не знаем? Чтобы лукавый его не уничтожил. Каждый из нас может быть мессией, когда придёт время. Тогда этот человек скажет своё слово, и все услышат, потому что будут готовы услышать. А он не только скажет, но и подкрепит. Мало не покажется.

- Новый Богдан придёт?

— Да, новый Богдан. Мы будем наблюдать этот процесс уже в ближайшее время. Количество негодяйства, лжи и воровства теперь таково, что люди истосковались по простой правде. Ситуация такова, что стоит выбор: жить или умереть, да ещё с перспективой изъятия органов. Я не думаю, что большинство украинцев согласятся умереть. Я уверен, что большинство выберет борьбу за себя и за своих детей. И найдётся человек, который возглавит эту борьбу и спасёт страну.

Этот новый Богдан будет хирургом, но тут нужен союз врача и больного. Такой союз будет, раз больной хочет выжить. А пока Бог наказывает нас, и есть за что. Но и те, кто, пошутив, пришёл во власть, тоже получат своё.

- Вы о Зеленском?

— Да. Я думаю, Зеленский стал президентом, будучи абсолютно к этому не готов, просто пошутил. Эта шутка дорого ему обойдётся. Он хороший шоумен. Народ платил деньги за шутки. Сегодня от него ждут не шуток, а действий, роста благосостояния, мира. А он не понимает, что людям, кроме шоу, нужен ещё и хлеб насущный.

Народ прозревает. Я сегодня всё меньше нахожу героев Майдана, кто бросал «коктейли Молотова». Не нахожу тех, кто ходил в кастрюлях на головах. Это была реакция на закон, который мы приняли — запрет масок и касок. Вот они в знак протеста и вышли в кастрюлях. Только тогда я к ним обратился и сказал: люди добрые, а вы заметили, что никто из тех, кто на сцене, кастрюлю не надел? Ни Порошенко, ни Турчинов. Вы понимаете, за кого вас держат? Это была работа не с народом, а с толпой. Но люди уже опомнились. Теперь не могу найти тех, кто голосовал за «Слугу народа», — стыдно.

Что сейчас может произойти? Зеленский в очень неустойчивом состоянии. Есть информация из Офиса президента. Они, во-первых, не знают, что делать завтра, у них нет планов, во-вторых, они растеряны, президент на нервах. Обращение Кадырова загнало его на край географии. Он не знает, что делать — объявлять войну Чечне или что? Решили: ответа не будет. Но это тоже ответ. Не просто вышки. Почему на самом деле мир ополчился на 5G © РИА Новости, Яков Андреев | Перейти в фотобанк

Зеленского хотят укрепить, понимая, что новые президентские выборы ничего не дадут. Укрепить хотят серьёзным премьером. Шмыгаль не годится, его готовятся осенью сливать, повесив на него всё — и коронавирус, и тарифы, и состояние экономики. Идут поиски, кого на его место? Люди с опытом не идут, понимая, что попадут под раздачу. Знаю конкретных людей, которые отказываются работать, понимают, что уже всё. Пытаются Саакашвили уговорить, но это совсем непроходной вариант.

А что с Зеленским? Вариант импичмента реальным считать нельзя. Есть другой вариант — как с Януковичем. Это реально. Януковича устранили незаконно, но никто об этом не сказал. Так и здесь может статься, придут люди и напишут уже о Зеленском: самоустранился. Сам Зеленский ведь нигде не оспаривал «самоустранение» Януковича.

Говорят, что Зеленский может выбрать третий вариант. Это похоже на него. Он понимает, что не досидит до конца срока, что будут большие проблемы, понимает, что потеряет не только должность, но и то, что имел — бизнес в сегменте «пошутить». В Украине аудитории не будет, будут бить. Аудитории не будет и в России, тоже будут бить. И в Израиле не будет аудитории, там помнят, как Зеленский обнимался с бандеровцами. Пока терпят как президента, а так — терпеть не будут. Это реальная перспектива потерять всё.

- И каков третий вариант?

— Он может написать заявление, что он старался, но ему не дали сделать, что теперь у него всё плохо со здоровьем и пойти на больничку. То есть уйти по собственному желанию, но с красивой историей. Это в его стиле. К тому есть предпосылки. Когда я услышал, что он мечтает заболеть коронавирусом, я был в шоке.

Я совершенно не желаю ему болезней, ни как президенту, ни как человеку, но он-то должен отдавать себе отчёт. Первое лицо в государстве мечтает заболеть. То есть он склонен к авантюре — найти красивый повод и умыть руки, пока не поздно. Сейчас ещё не поздно. Но осенью уже может быть поздно.