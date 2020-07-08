Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована 8 июля на сайте главы государства

Зеленский покаялся в нарушении антикоррупционного законодательства Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям», — говорится в петиции.

Автор петиции, политтехнолог Виктор Уколов, напомнил обещание гаранта подать в отставку, если он нарушит украинское законодательство. При этом 7 июля 2020 года президент признался, что не задекларировал крупную сумму доходов от продажи ОВГЗ, чем нарушил закон «О предупреждении коррупции», отметил политтехнолог.

Чтобы Зеленский рассмотрел петицию, ее должны подписать 25 тысяч человек. На момент написания этого материала под обращением подписались почти 2,5 тысячи человек. До окончания голосования осталось 92 дня.