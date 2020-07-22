На Украине политизируют и конвертируют в прибыль даже те ситуации, где на кону стоит жизнь людей, например, теракт в Луцке, заявил директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk - Павел Николаевич, как думаете, что послужило толчком к такой ситуации?

— Я думаю, причины кроются в индивидуальной психологии. Понятно, что ситуация и у нас в стране, и в мире способствует общему отчуждению. В современном мире трудно людям выживать, держаться, тем более когда со всех сторон давят обстоятельства.

Вот у этого человека вроде мать погибла — было сообщение где-то. То есть я думаю, что индивидуальные причины у человека для того, чтобы вот так глубоко забрести в такую антисоциальную проблематику и логику, были. И я думаю, они играют основную роль: судя по тому, как он себя вел, это был такой уже протест отчаяния по отношению к системе.

- Дело только в психологии, или имеет какое-то значение и политическая ситуация в стране?

— Индивидуальные причины первичны, но у нас это превратилось в фарс пошлейший от начала до конца. В фарс, в котором были замешаны жизни и нервы людей. И этот фарс еще раз высветил всю нашу псевдогосударственность, псевдоправоохранительность. Ну и вишенка на торте — это политизация всего и вся и стремление не только оппозиционных политиков, но и государственных чиновников высшего уровня пересчитать все это в рейтингах, популярности.

Это ж мы, наивные, думаем, что они все в рейтингах считают. А они каждые сотые доли этих рейтингов конвертируют в каждые сотые миллионов долларов, которые они выкачивают то ли из спонсоров, то ли из нас, то ли из нас и из спонсоров. Все это уже, к сожалению, превратилось в такое циничное, вульгарное стремление зарабатывать.

- В данном случае кто этим занимается?

— Тут я прежде всего имею в виду господина [главу МВД Арсена] Авакова, который, очевидно, до последнего не допускал Службу безопасности к этой операции для того, чтобы бюджетные деньги себе списать на удачно проведенную операцию.

- Как вы в целом оцениваете действия силовиков?

— Не было действий силовиков. Они все попрятались, перебрасывали друг другу эту горячую картофелину, никто не знал, что делать. У нас тут специалисты в этой сфере высказывали предположения, что готовилась ликвидация его (захватившего заложников мужчины. — Ред.), но когда этот человек начал высовываться из автобуса и стрелять по дрону из автомата… Знаете, на стрельбе есть поясная фигура, которая, если высовывается из окна на более чем три секунды, то мальчик 6-8 лет из рогатки этому дяде попадет туда, куда ему другой дядя назначит.

Так что я думаю, они ничего не делали там. С одной стороны, никто не хотел брать на себя ответственность из полицейского руководства, с другой — они непрофессиональные люди, они не знают, что в таких случаях делать, они перебрасывают ответственность друг на друга.

- Повлияет ли как-то произошедшее на карьеру Авакова?

— Я думаю, для него это ничем не закончится. Он может еще и выкрутить всю эту ситуацию для своих каких-то нужд, какую-то себе паблисити лишнюю положительную сделать.

Павел Рудяков. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

А в данном случае это не затрагивает Авакова и его силовые подразделения. Это же только люди могли пострадать, а у нас к людям отношение такое, да ради бога, пусть страдают. Аваков, наоборот, может попробовать себя представить сейчас героем, что вчера вечером уже и начало происходить. Пошли слухи, что он готов был на жесткие действия, ждали только темноты или чего-то там.

- А как вы оцениваете действия Офиса президента?

— Требования этого парня были настолько далеки от реальности, что, если бы мне сказали «напиши на стене дома, что ты террорист, — это нужно, чтобы один человек меньше чихнул или умер более спокойной смертью», я бы написал восемь раз это. Это реакция любого нормального человека.

А они сидели судачили, как бы не навредить репутации президента. А на кону жизни людей. Хорошо, выяснилось потом, что он бы не навредил, другой психический склад ума, но случайность? А по сути тем же и закончилось, что [президент Владимир] Зеленский прорекламировал этот ролик, парень вышел и еще полторы-две минуты ждал, пока к нему кто-нибудь выйдет.

- Повлияет ли это как-то на рейтинги власти?

— Мне не кажется, что такие ситуации вообще имеют какое-то рейтинговое значение. Ну, может, сотая доля процента капнула там: кто-то сказал «молодец», кто-то сказал «нет, не молодец».

Я думаю, скоро будет президентская версия развития событий. Его политтехнологи уже начали раскручивать тему, что он 15 минут говорил с этим человеком и они достигли договоренности. Потом оказалось, что не 15, а 7-10, то есть семь. Начали форсировать, что это была на самом деле президентская идея, что до Зеленского этот парень ни с кем больше 20-30 секунд не разговаривал, а вот Зеленский такой нашел к нему подход, что 7 минут.

А если взять содержательную сторону разговора, то ее нет. То есть фактически Зеленский сделал все то, что тот человек просил еще до всех разговоров.

И это все такие символические вещи, что начальник отдела волынской полиции мог переговорить и сказать: да, знаешь, мы все напишем у себя на лбу, что мы террористы, вот тебе Зеленский, только отпусти людей.

В общем, страшная история, которая в очередной раз показывает, что все это настолько мелко у нас и что государство настолько беспомощно в самых основных своих функциях, в том числе в обеспечении безопасности людей или готовности встать на защиту людей.

- Кстати, новая стратегия национальной безопасности Украины называется «Безопасность человека — безопасность страны».

— Эти формулировки глубочайшим образом циничны. Их пустота и ничтожность проявляются как раз в подобных этой ситуациях.