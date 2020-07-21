О ситуации с захватом террористом Максимом Плохим в Луцке рейсового автобуса и заложников пока что, по понятным причинам, мало достоверной информации. Ведь заложники еще не освобождены, а захвативший их террорист продолжает угрожать расправой над ними. Но уже известные факты позволяют адвокату и общественному деятелю Андрею Гожему сделать выводы

Утром 21 июля СМИ сообщили о захвате заложников в Луцке Волынской области. Заложниками стали пассажиры обычного междугороднего автобуса, следующего по маршруту Берестечко — Красниловка (по разным данным, от 10 до 20 человек). Утверждается, что преступник вооружен и угрожает привести в действие мину, заложенную в одном из людных мест города.



- Андрей, почему такое становится возможным, о чём это говорит?



— Терроризм — явление не новое в истории и Украины, и мира. Многим политическим режимам в разных странах не раз приходилось сталкиваться со случаями, когда определённые личности хотят привлечь внимание к своим проблемам или к своему миропониманию путём совершения преступления, потому что терроризм является преступлением с целью запугивания. А взятие заложников является отдельном составом преступления. Конечно, такое возможно в любой стране, никакая страна не застрахована как от организованного терроризма, так и от одиночек, когда те или иные антисистемщики хотят выразить свой протест. Либо бывают случаи, когда люди доведены до такой вот, в их глазах, оставшейся возможности обратить на себя внимание. Драма с захватом заложников в Луцке. Что известно о террористе Максиме Плохом © konkurent.ua

Конечно, ни в коем случае такие действия я не приветствую. Считаю, что такие способы борьбы, когда страдают обычные граждане, совершенно недопустимы. Ясно, что в обычном рейсовом автобусе не ездят ни олигархи, ни их представители в руководстве страны. Конечно же, этот поступок является, если очень цензурно выражаться, крайне нелицеприятным.

Ещё один аспект. В СМИ есть информация, что данное лицо (человек, захвативший автобус. — Ред.) является психически нездоровым. Если так, то это свидетельствует уже и о другом — о том, что медицинская система, в том числе система диспансеризации психически нездоровых людей в Украине уничтожена. И мы слышали много критики, что так называемая реформа Ульяны Супрун разрушает систему здравоохранения, в том числе и ту её часть, которая отвечает за психиатрическое направление.

- Видим результаты? Захваты заложников в истории независимой Украины. Справка © REUTERS, Mykola Martyniuk

— Можно и так сказать. Пока данные поступают противоречивые. Когда произойдёт операция по освобождению заложников или же, дай Бог, этот человек сам их отпустит и сдастся, можно будет говорить более предметно о причинах его поступков. Пока мы знаем очень мало.

- Но тут следует обратить внимание на тот факт, что этот человек, кем бы он ни был, вооружён…

— Это бич современной Украины, потому что количество нелегального оружия на руках населения зашкаливает, об этом даже пишет иностранная пресса, и на это указывают международные наблюдатели. Это эхо войны на востоке страны, и это эхо неконтролируемых поставок оружия с территории, охваченной конфликтом.

Кроме того, можно говорить и о результатах реформы полиции, вернее, о развале правоохранительной системы и развале системы по борьбе с незаконным распространением и оборотом оружия.