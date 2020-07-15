Руководитель фракции "Коммунисты за новую державу" в Болградском райсовете Одесской области Борис Кальчев опасается, что объединение территориальных общин на недобровольной основе приведет к межэтническим конфликтам

- Борис, выборы в местные органы власти, которые пройдут в Украине в конце октября, уже сейчас вызывают споры в политическом поле Украины. Как вы считаете, почему в Украине так активно и задолго до выборов началось и обсуждение выборов, и выдвижение, хотя пока и виртуальное, кандидатов в мэры?

— Споры вокруг местных выборов вызваны, скорее всего, тем, что у многих есть опасения, состоятся ли они вообще. Большая вероятность, что их под предлогом пандемии перенесут на весну следующего года. Правящей партии выгодно отложить выборы, так как ее поддержка в обществе с каждым днем уменьшается, а осенью ко всем проблемам добавится ещё и увеличение тарифов на ЖКХ.

Активное обсуждение предстоящей кампании и заявление о намерении выдвигать того или иного кандидата на посты мэров городов, на мой взгляд, можно объяснить следующими причинами.

Во-первых, сами претенденты на руководителя города хотят создать информационный повод — заявить о себе, а партии зондируют реакцию электората на ту или иную фамилию, оставляя возможность для маневра.

Во-вторых, часть будущих кандидатов хотят отмежеваться от теряющих рейтинг "Слуг народа" и заранее заявляют о том, что они пойдут на выборы от других политических сил или самостоятельно.

Нельзя забывать и то, что проведение децентрализации и создание новых, укрупненных районов, подогревает интерес к предстоящим выборам, поскольку новое административное устройство во многом будет определять будущую политическую жизнь на Украине.

- Нынешняя политическая ситуация в стране такова, что в большинстве ключевых городов Украины (Одессе, Харькове, Днепре, Львове и т.д.) у мэров довольно прочное положение. Как вы считаете, что наиболее характерно для руководителей городов Украины как политиков в нынешней ситуации, что их объединяет? В чем они схожи?

— Мэры крупных городов при помощи подконтрольных СМИ создали (где оправданно, где нет) себе имидж крепких хозяйственников. Я не думаю, что у всех руководителей, по украинским меркам, мегаполисов прочное положение и их не заменят избиратели на предстоящих выборах. Крупные города, учитывая финансы, которыми они оперируют, всегда были привлекательны.

Много примеров, когда главы облгосадминистраций оставляли свои должности и становились руководителями областных центров. Объединяет мэров только то, что ни один из них не заявил об отказе от участия в выборах.

- В настоящее время в парламенте Украины фактически вся власть монополизирована в результате парламентских выборов 2019 года фракцией «Слуг народа». Как вы считаете, местные выборы подтвердят эту тенденцию на местном уровне или нет?

— Победа на парламентских выборах несуществующей партии "Слуга народа" — это феномен, или аномальное явление, которое могло проявиться только на Украине. На это повлияло и присущее для украинских избирателей неустойчивое и переменчивое настроение. Очень малая их часть руководствуется собственными убеждениями, большинство же, к сожалению, колеблется и поддается политическим манипуляциям. Но самый главный «взнос» в прошлогодний триумф "Слуг" внес наш земляк Петр Алексеевич Порошенко.

На предстоящих местных выборах, по моему мнению, и по крайней мере в Бессарабии, "Слугу народа", которая своими действиями и скандалами полностью себя дискредитировала, ожидает полное фиаско. Да, часть людей проголосуют за партию власти, но их будет очень мало. (Пример БПП — на последних парламентских выборах в районе набрал наиболее низкий процент по Украине — 1,3%.)

И еще для сведения. Позорных 3,6% и четвертое место на выборах получил в первом туре на своей малой родине — в Болградском районе действующий президент Петр Порошенко. Большинство голосов (57,8%) его земляки отдали Юрию Бойко. Второе место занял Владимир Зеленский (24,4%), третье — Юлия Тимошенко (4,1%).).

На юге Одесчины у правящего на Украине монобольшинства нет ни лидеров, ни электоральной поддержки. К слову, в Болградском районном совете на сегодняшний день 69,4% депутатов составляют три фракции — "Наш край", ОПЗЖ и "Коммунисты за новую державу".

- Считается, что в Верховной Раде решаются глобальные для Украины политические вопросы, а на местном — исключительно коммунальные. Как вы полагаете, сохранится ли эта тенденция в будущих местных органах власти после выборов?

— Последние два созыва Верховного Совета Украины так низко опустили планку парламентаризма, что стать народным депутатом теперь будет как минимум не престижно.

В связи с проведением т.н. децентрализации и предполагаемой большей финансовой самостоятельностью общин, центром принятия решений, оказывающим влияние на жизнь жителей, будут местные советы, поэтому престиж и положение депутатов низового уровня возрастет значительно, что должно привести к появлению, как во многих странах, региональных и этнических партий.

- Чего вы ждете от выборов в местные органы власти?

— Нас в Бессарабии беспокоит тот факт, что самодостаточные села (с населением от 2 до 6,5 тысяч жителей), несмотря на то, что Закон называется «О добровольном объединении территориальных общин», насильно пытаются объединить. Причем без учета того, что села с однородным этническим составом — в них проживают болгары, гагаузы и албанцы — а в одну общину власть предержащие хотят включить населенные пункты с разным составом населения. В связи с чем есть опасение возникновения (не дай Бог!) конфликтов на межнациональной почве.

За свой почти 30-летний период депутатства в областном и районном советах мне часто приходилось наблюдать, как народные избранники, особенно из числа предпринимателей и работников просвещения, при решении спорных, затрагивающих интересы властей вопросов голосовали так, как им "подсказали и посоветовали".

Надеюсь, что во время нынешней избирательной кампании в местные советы административный ресурс будет нивелирован, и депутатский мандат получат те, кто будет принципиально отстаивать интересы большинства жителей.