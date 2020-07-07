В немецкой прессе был опубликован проект обращения Москвы к Украине, в котором выдвинуты жесткие требования по обмену пленными, контролю за прекращением огня, а также по выполнению Киевом политической части «Минска».
По информации немецких СМИ, он получен неофициально от близких к переговорам в нормандском формате российских кругов. Его подлинность пока не подтверждена. Украинская сторона опровергает информацию, что ей выдвигались какие-то требования по Донбассу.
- Кирилл, на ваш взгляд, зачем Москве ускорять разрешение вопроса Минских соглашений? И почему именно сейчас?
— Россию можно понять, она устала от бесконечного процесса. После саммита в Париже прошло шесть месяцев, за полгода ничего не реализовано, и Москва начинает просто говорить о необходимости дат, сроков, таймингов.
Есть четкая позиция, что нынешнее состояние дел бесконечно продолжаться не может. Поэтому и возникают подобные требования — чтобы украинская сторона сформировала позицию.
Потому что на словах Зеленский выражает полную приверженность Минским соглашениям, а на деле предлагает их пересматривать, переписывать — по границе, по особому статусу и так далее.
- Как вы считаете, пойдёт ли Украина на реализацию Минских соглашений в полном объеме?
— При президенте Зеленском и при нынешней конфигурации власти не пойдет, это понятно. Нет политической воли что-либо реализовывать. Есть дрейф к позициям Порошенко в плане требований по ревизии договоренностей.
Какие-то компромиссные потуги, которые демонстрировал Зеленский еще год назад, или инициативы, которые представлял Сивохо, полностью сорваны.
Власть целиком и полностью взяла на вооружение ту линию, которая велась последние шесть лет, в части невозможности проведения выборов без передачи Киеву контроля над границей, и так далее.
В этой связи ожидать какого-то существенного прогресса, кроме пунктов об обмене удерживаемыми лицами и очередном прекращении огня, не стоит.
- Насколько стороны — Украину, Россию и Донбасс — устраивает нынешнее положение дел: состояние «ни мира, ни войны?»
— Такое положение вещей в первую очередь не устраивает государство Украина, потому что оно не дает полноценно развиваться.
В целом, без решения конфликта в Донбассе мы никогда не сможем экономически и политически восстановиться. Не устраивает сложившееся положение и Донбасс.
Нынешнее состояние устраивало только часть украинской элиты, которая на этом конфликте зарабатывала коррупционные деньги, а с другой стороны, списывала все проблемы на войну.
То есть, главным объяснением того, почему мы так плохо живем, было то, что в нашей стране продолжается вооруженный конфликт.
Зеленский хотел эту ситуацию поменять, но он скован по рукам и ногам, и мы видим, что он боится вот этого уличного пассионарного меньшинства, которое на него давит. Поэтому большого прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины при нем ждать не стоит.
- Украина настаивает, что сперва должна получить контроль над границей, а только после этого можно проводить выборы в регионе. Россия и непризнанные республики — против. На ваш взгляд, возможен ли компромисс в этом вопросе? И каковы причины таких разногласий в прочтении Минских соглашений?
— Это не разногласия в прочтении соглашений, это просто нежелание Киева их выполнять в буквальном виде, о чем сам Зеленский говорит: мы хотим их переписать или переписать последовательность выполнения этих пунктов.
Но найти тут компромисс будет практически невозможно, потому что Украина апеллирует к «духу» этих соглашений — что сначала решаем вопросы безопасности, а потом уже переходим к политическим пунктам, а Россия апеллирует к «букве», о том, что их надо выполнять пошагово в том виде, в котором они выписаны.
Так что я думаю, что тут компромисс практически невозможен. Была идея какой-то миротворческой миссии, которая могла бы на время выборов контролировать ситуацию, но от нее уже давно отказались.
- Какие еще существенные противоречия между сторонами вы можете назвать? Что еще вызывает трудности для согласования позиций?
— Еще одна трудность — закон об особом статусе Донбасса, который надо вносить в Конституцию. Эта идея тоже очень непопулярна на Украине, особенно возможность создавать отряды народной милиции, согласовывать прокуроров, судей и так далее.
Как раз вся ситуация состоит в том, что власти Украины хотят просто все отмотать к началу 2014 года и никаких преференций данным регионам не выдавать.
Это тоже очень серьезный камень преткновения, так же как и вопрос амнистии ополченцам. В общем, пока что все это выглядит туманно.
- Принято считать, что условный Запад — США, Германия и Франция — поддерживает Украину в вопросе «Минска». Как вы считаете, это положение дел сохраняется? И может ли Россия изменить ситуацию, добиться отмены санкций?
— Американских — нет, а что касается европейских — возможно, в перспективе да. Хотя для Европы это будет большой дипломатический удар, если без фактического прогресса по Донбассу они будут снимать санкции.
Я бы не исключал такой возможности, если Украина официально выйдет из Минских соглашений, но пока что вопрос санкций увязывают с Донбассом, и отменять их в ближайшей перспективе не планирует ни Франция, ни Германия.
- Если «Минск-2» окончательно заморозится, что может прийти ему на смену? Некий «Минск-3»? Каким он может быть?
— Да ничего не будет. Условный «третий Минск» может возникнуть, только если будет какое-то существенное обострение на фронте, но пока что к этому нет никаких предпосылок.
Просто будет продолжение ситуации «ни войны, ни мира» на долгие годы, как в ситуации с Нагорным Карабахом.