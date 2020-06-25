России необходимо принципиально удержать ситуацию внутри, чтобы быть островком стабильности и, возможно, принять европейских специалистов и инвестиции, считает Игорь Димитриев

- Игорь, по всей Америке продолжается «черный майдан». Как к нему должны отнестись русские патриоты?

— Русские патриоты должны руководствоваться национальными интересами, а не личными симпатиями. Хотя, конечно, симпатии на стороне реднеков (От редаукции: ре́днеки (англ. rednecks, буквально — «красношеие») — жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США, вначале преимущественно юга, а затем и области при горной системе Аппалачи), но они, на мой взгляд, проиграют.

С точки зрения национальных интересов гражданский конфликт в Штатах может чуть раздвинуть для России окно возможностей, но этим, конечно, нужно ещё уметь воспользоваться — это раз. Наладить взаимодействие с претендентами на победу. Как это делают сами американцы в других регионах, когда поддерживают противоположные стороны конфликта (например, и курдов, и исламистов).

А два — в случае совсем уж критического варианта развития событий достанется всем. Но особенно опасно, что с внутренней борьбы могут внимание отвести каким-то внешнеполитическим конфликтом. Итак, России необходимо постепенно отжимать проблемные вопросы, но не обострять отношения до такой степени, чтоб они перешли в вооруженный конфликт.

- Какие последствия и угрозы для России и мира (в частности Европы) может нести победа «черного майдана»? Есть ли такие угрозы?

— Европа в данном раскладе уязвима более других. Экономический спад и социальные бунты могут быть там наиболее деструктивными.

России необходимо принципиально удержать ситуацию внутри, чтобы быть островком стабильности и, возможно, принять европейских специалистов и инвестиции. Но для этого нужно перестроить всю систему управления страной.

- Возможно ли нечто подобное тому, что сегодня происходит в Америке, в самой России?

— Привлечение трудовых мигрантов из Средней Азии и Кавказа — это проблема, но вряд ли она выльется прям в такие бунты. Более опасна ситуация тем, что мигранты заполнили ту нишу в рынке труда, которая могла быть занята гражданами страны.

Массовая безработица и недовольство правительственными мерами может вывести людей на улицы. И это уже может сопровождаться межнациональными столкновениями в разных регионах.