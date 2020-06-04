- Сергей, Лукашенко заявил о финансировании оппозиции в республике российскими олигархами. Насколько это соответствует действительности?
— С одной стороны, мы видим, что российские олигархи вообще хотели бы принять участие в приватизации каких-то кусков белорусской экономики.
Более того, некоторые представители российского правительства добиваются в рамках переговоров с Белоруссией, чтобы Александр Лукашенко позволил российским олигархам принять участие в приватизации в Белоруссии.
Но я как-то сомневаюсь, чтобы российские олигархи самостоятельно принимали участие в финансировании белорусской оппозиции.
- А вместе с кем российские олигархи могут это делать?
— Они могут принимать участие в чем-то таком только по согласованию с российской властью, но представить себе, что российская власть хочет подорвать позиции Александра Лукашенко в Белоруссии, я не могу.
Если его позиции будут подорваны, то власть перейдет не к пророссийским политикам, а в рамках организованного майдана к проамериканским политикам.
Я думаю, что скорее российская власть, скрепя сердце, поддерживает Лукашенко как неудобного, но союзника.
- Почему же белорусский президент решил использовать в своей избирательной кампании такую риторику?
— Мне кажется, что Александр Лукашенко скорее пытается воспользоваться образом демонизированных российских олигархов, а они действительно демонизированы в белорусском общественном сознании, поскольку белорусскому обществу нравится белорусская экономическая модель, неолигархическая, скорее даже китаизированная.
Белорусское общество опасается российских олигархов, и Александр Лукашенко просто пользуется этим образом демонизированных российских олигархов.
Плюс, возможно, Александра Лукашенко обманывает американская агентура внутри белорусской власти, которая специально распространяет слухи о том, что какие-то белорусские политики финансируются Россией.
- Что вам известно об американских агентах в белорусской власти?
— Дело в том, что за эти годы американские спецслужбы внедрили свою агентуру в белорусскую власть и пытаются ее использовать для свержения Александра Лукашенко по украинскому сценарию, как Януковича, и захвата власти своей агентурой.
Эта агентура пытается манипулировать Александром Лукашенко, в том числе поссорить его с Россией.
И для этого они, насколько я понимаю, придумывают довольно много информации для Александра Лукашенко о якобы недружественных действиях российской власти в отношении него лично.
То, что такая агентура есть, это абсолютно точно, как и то, что они хотят свергнуть Александра Лукашенко, манипулировать им и поссорить его с российской властью.
- Что об этом думает сам Лукашенко?
— Насколько он понимает, что это американские агенты, мы сказать не можем. Может, он тоже играет с ними, но эта игра достаточно опасная.
Попытка лавировать между Россией и Западом уже привела (экс-президента Украины) Януковича к катастрофе, и очень не хотелось бы, чтобы участь Януковича повторил Лукашенко.
Лукашенко абсолютно уверен в своей власти, но и Янукович был абсолютно уверен в своей власти.
Прямо скажу, американская агентура в Минске подталкивает Александра Лукашенко на путь Януковича, в том числе и создавая этот миф о российском активном участии в финансировании каких-то проектов против Александра Лукашенко.
- Как вы считаете, какое развитие событий было бы наиболее выгодно Лукашенко?
— Я думаю, что Белоруссии надо поменьше говорить о каких-то интригах России, а прямо вскрыть и арестовать американскую агентуру, которая уже просто обсела Александра Лукашенко со всех сторон и ждет момента, когда им поступит команда из Вашингтона предать его.