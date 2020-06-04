Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился спорным заявлением о России. На этот раз досталось российским олигархам. Экс-депутат Государственной Думы РФ, политолог Сергей Марков объяснил причины такого заявления и рассказал, чем рискует глава республики

- Сергей, Лукашенко заявил о финансировании оппозиции в республике российскими олигархами. Насколько это соответствует действительности?

— С одной стороны, мы видим, что российские олигархи вообще хотели бы принять участие в приватизации каких-то кусков белорусской экономики.

Лукашенко обвинил российских олигархов в финансировании белорусской оппозиции © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Но я как-то сомневаюсь, чтобы российские олигархи самостоятельно принимали участие в финансировании белорусской оппозиции.

- А вместе с кем российские олигархи могут это делать?

— Они могут принимать участие в чем-то таком только по согласованию с российской властью, но представить себе, что российская власть хочет подорвать позиции Александра Лукашенко в Белоруссии, я не могу.

Если его позиции будут подорваны, то власть перейдет не к пророссийским политикам, а в рамках организованного майдана к проамериканским политикам.

Я думаю, что скорее российская власть, скрепя сердце, поддерживает Лукашенко как неудобного, но союзника.

- Почему же белорусский президент решил использовать в своей избирательной кампании такую риторику?

— Мне кажется, что Александр Лукашенко скорее пытается воспользоваться образом демонизированных российских олигархов, а они действительно демонизированы в белорусском общественном сознании, поскольку белорусскому обществу нравится белорусская экономическая модель, неолигархическая, скорее даже китаизированная.

Белорусское общество опасается российских олигархов, и Александр Лукашенко просто пользуется этим образом демонизированных российских олигархов.

Плюс, возможно, Александра Лукашенко обманывает американская агентура внутри белорусской власти, которая специально распространяет слухи о том, что какие-то белорусские политики финансируются Россией.

- Что вам известно об американских агентах в белорусской власти?

— Дело в том, что за эти годы американские спецслужбы внедрили свою агентуру в белорусскую власть и пытаются ее использовать для свержения Александра Лукашенко по украинскому сценарию, как Януковича, и захвата власти своей агентурой.

Эта агентура пытается манипулировать Александром Лукашенко, в том числе поссорить его с Россией.

И для этого они, насколько я понимаю, придумывают довольно много информации для Александра Лукашенко о якобы недружественных действиях российской власти в отношении него лично.

То, что такая агентура есть, это абсолютно точно, как и то, что они хотят свергнуть Александра Лукашенко, манипулировать им и поссорить его с российской властью.

- Что об этом думает сам Лукашенко?

— Насколько он понимает, что это американские агенты, мы сказать не можем. Может, он тоже играет с ними, но эта игра достаточно опасная.

Попытка лавировать между Россией и Западом уже привела (экс-президента Украины) Януковича к катастрофе, и очень не хотелось бы, чтобы участь Януковича повторил Лукашенко.

Неменский об обвинениях в адрес российских олигархов: Лукашенко накануне выборов использует имидж защитника Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Прямо скажу, американская агентура в Минске подталкивает Александра Лукашенко на путь Януковича, в том числе и создавая этот миф о российском активном участии в финансировании каких-то проектов против Александра Лукашенко.

- Как вы считаете, какое развитие событий было бы наиболее выгодно Лукашенко?

— Я думаю, что Белоруссии надо поменьше говорить о каких-то интригах России, а прямо вскрыть и арестовать американскую агентуру, которая уже просто обсела Александра Лукашенко со всех сторон и ждет момента, когда им поступит команда из Вашингтона предать его.