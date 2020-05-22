Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев считает, что деградация Украины может продолжаться долго - по латиноамериканскому образцу

Лакейство Порошенко и первый год Зеленского. Главное на неделе 16-22 мая от экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Олег Анатольевич, чего в этой истории больше: элемента предвыборной кампании в США или внутренних украинских разборок?

— К внутренним украинским разборкам это имеет очень небольшое отношение. Конечно, Андрей Деркач и ребята, которые работают вместе с ним, рассчитывают получить политические дивиденды в случае выигрыша Трампа.

Они надеются, что Сороса и его команду окончательно уберут с Украины, будет формироваться новая команда, кто-то должен будет представлять США на подмандатной им территории, и свои дивиденды они тоже получат. Но основная задача этой истории — это удар не только по Байдену.

Я знаю подноготную этого дела, я давал интервью Украине.ру по этому поводу, еще когда только это начиналось, сообщал, когда было возбуждено уголовное в Соединённых Штатах.

Так вот кроме Байдена там участвуют больше десятка украинских чиновников (они подозреваются в совершении преступления против США) и целый ряд видных демократов. Причем это основоположники Демократической партии. Президенты меняются, а люди остаются.

- А что вообще за человек, этот Деркач? Чьи интересы он представляет?

— Андрей Деркач представляет свои интересы. Вы можете посмотреть в Википедии и узнать, кто у него был папа (бывший глава СБУ Леонид Деркач. — Ред.). Бизнесмен, православный, член Партии регионов. Бывший мой коллега. Порядочный, воцерковленный. Я могу сказать про него только хорошее.

- Означает ли публикация пленок, что украинская власть заняла определенную позицию по выборам в США?

— Еще при Петре Порошенко. Петр Порошенко — фигурант этого уголовного дела. Дело началось практически сразу же после Майдана, когда стало понятно, что Байден будет главным конкурентом Трампа от Демократической партии.

Сразу же началась работа по Байдену, а Байден ничем лично там не занимался, кроме Украины. Поэтому начали искать на него компромат на Украине. Джулиани дружил с Сэмом Кислином, поручил ему работать по Украине.

У Сэма Кислина достаточно много людей на Украине, которые с 2015 года собирали информацию о разворовывании американской помощи Украине.

- В отношении Порошенко было возбуждено много уголовных дел. По какому из них проще всего собрать доказательства?

— Я не уверен, что украинская власть будет готова закрыть Петра Порошенко. Я практически уверен, что этого не произойдет.

- А кому и зачем Порошенко так нужен?

— Зеленский сейчас двигается в том фарватере, который ему указывают Джордж Сорос и его помощники. Помощь МВФ, продажа земли, запрет приватизации «ПриватБанка», чтобы за меньшие деньги его приватизировать, и множество других вещей.

Сорос во всем этом готов поучаствовать, а Петр Порошенко — партнер Сороса, и Сорос является его политической крышей. Поэтому в данный момент они являются политическими союзниками.

Петр Порошенко также является партнером Зеленского по реализации его политического курса. Мы видим, что по всем голосованиям партия Порошенко помогает Зеленскому. Это же не просто так.

- Может ли эта конфигурация поменяться с переизбранием Трампа?

— Может. Так политика устроена. Вчерашние товарищи и партнеры могут стать твоими противниками. В такой ситуации все может разыграться совершенно по-другому.

- Украина сейчас постепенно выходит из карантина. Как вам видится ее будущее после пандемии?

— Многие предрекают Украине дефолт и банкротство, но я так не считаю. До тех пор, пока не будет продана земля, Зеленского будут поддерживать деньгами МВФ. А когда начнется продажа земли, то в страну начнут поступать деньги, и это даст возможность Зеленскому продержаться приличный по украинским меркам срок в 2,3,4 года.

- А в целом что для вас Украина? Это Failed State, государство без будущего, или у нее есть шанс стать успешной и самостоятельной страной?

— Ту Украину, которую мы знали, мы потеряем. В том сценарии, по которому движется Украина, будет проходить дальнейшая деиндустриализация и сокращение населения. Процесс этот будет болезненным. Сельское население будет вымирать, а Украину без села сложно представить. А дальше будем смотреть, как будет складываться внутренняя повестка.

Опыт Южной Америки показывает, что все марионеточные режимы США, а это калька того, что происходит на Украине (эскадроны смерти, преследование политических противников), могут существовать достаточно долго. Уровень жизни будет падать, но, тем не менее, система может быть достаточно устойчивой.