- Михаил Борисович, 9 мая — 75-я годовщина Победы. Десятилетиями этот праздник был объединяющим для жителей бывшего СССР и Украины в том числе. Но после победы Евромайдана в этот день, 9 мая, на Украине постоянно происходят провокации и столкновения.
На ваш взгляд, наступит ли вновь время, когда этот день будет для Украины праздником со слезами на глазах, свободным от политики и исторических спекуляций?
— Я сомневаюсь, что доживу до этого времени. Сейчас фактически о поколении, которое приходит в украинскую политику, можно судить по «поколению Зе», тех людей, которых понабирал на улице Зеленский.
Там есть разная публика, но в целом это люди малообразованные, с полным отсутствием внутреннего чувства достоинства, причастности к совместной истории.
Я просто смотрю, что они говорят, причем не только случайные лидеры типа Арахамии, а просто рядовые депутаты или те, кто, возможно, занимают какие-то должности.
Просто это люди абсолютно далекие от одухотворенного Победой единства, которое проявляют обычно в этот день миллионы людей, живущих в бывшем Советском Союзе.
Они (депутаты — ред.) этого абсолютно лишены, они учились у таких учителей, которые путают Николая Первого и Николая Второго, которые усвоили учебники, созданные на деньги Сороса, где воспитывается ненависть к России, к Советскому Союзу.
Для них это не представляет никакой ценности вообще. Какой праздник? Да нет для них никакого праздника.
Это может быть изменено только в том случае, если поменяется вся парадигма развития украинского государства. А как она может поменяться, мне сейчас очень трудно сказать — я не вижу никаких ростков этого.
- А что для этого нужно? Чего не хватает?
— Я понимаю, что это возможно только в случае если решительно поменяется контекст отношений между Россией и Европой, даже не берем Соединенные Штаты.
Там произойдет разворот к здравому смыслу, отказ от приравнивания Советского Союза и гитлеровской Германии — а ведь это решение было принято высокими представительскими органами Европейского Союза.
Есть какие-то небольшие надежды, что там что-то будет меняться. Я высоко ценю заявление министра иностранных дел Германии, который ясно и четко сказал, что осуждает попытки пересмотра принципиального вопроса кто несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, что это нацистская Германия, а другие толкования возмутительны.
Важно, что из Германии от лица, которое представляет страну, прозвучали такие слова, но я думаю, что их не услышат ни поляки, ни прибалты. Я уж не говорю об англичанах и прочих.
Сейчас предсказывать, может ли это поменяться, вернется ли это когда-нибудь, мне сложно.
- А как нынешняя украинская власть воспринимает День Победы?
— Вот вчера на программе, когда обсуждалась эта тема, выступали две женщины, представительницы «Слуги народа». В ответ на вопрос «а для вас это праздник?» одна стала говорить, что это сложный вопрос, многозначный — и прочий бред.
А другая, довольно красивая барышня, говорит, что «я буду праздновать победу тогда, когда мы вернем Крым и Донбасс». Ее совершенно не интересует вопрос, хотят ли Крым и Донбасс вернуться в страну, где управляют вот такие, как эти девушки.
Но вот они воспитаны на этих соросовских учебниках, они воспитаны тем, что называется либеральным европейским мировоззрением. Так хочется их спросить: «девушки, вы вообще не думаете, что на старости лет ваши дети отвезут вас в дом престарелых в полном соответствии с европейско-американской традицией?» В Европе сотни тысяч старых людей живут в этих домах престарелых, которые сейчас стали главной жертвой коронавируса.
Вы хоть понимаете, что это ваше пренебрежение к памяти отцов и дедов рано или поздно отразится на отношении к вам ваших детей и внуков, живущих сегодняшним днём и внушаемом вами бессмысленным мифом о счастливым будущим в семье «цивилизованных народов»?
Во время программы проводился опрос, и 97% сказали, что 9 мая для них праздник. И только три процента что нет, не праздник. Интересно, что эти результаты нисколько этих барышень не смутили. Они все равно считают, что народ — быдло, а они вот — элита. Этого они не говорили, но такой вывод я делаю из их мировоззрения.
- В Украине много говорят о необходимости примирения воинов, воевавших в Красной Армии с воинами УПА и даже с явными колоборационистами. На Западной Украине практикуют перезахоронение украинцев, воевавших в рядах нацистской Германии, с почестями равными воинам Советской Армии, то есть армии победительницы, армии, освободившей Европу от нацистской чумы. Как вы считаете, с какой целью делаются попытки такого примирения?
— Зачем делается, понятно. Затем, чтобы легализовать равенство тех, кто воевал на стороне Гитлера и тех, кто на «неправильной стороне», на стороне «будущего агрессора» воевал. Сначала примирение, а потом виноват будет и не Гитлер вовсе, не те коллаборационисты с Гитлером, а виноват будет Советский Союз, Сталин, Россия, русские….
Другое дело, что сами ветераны совсем старенькие, их осталась совсем мало. Так что конкретно показать, что есть это примирение уже просто невозможно. Им уже за 93-94 года, поэтому я бы просто их не трогал, пусть доживают уже свой век. Даже те, которые воевали фактически на стороне Оси против Советского Союза, который был членом антигитлеровской коалиции.
А сейчас они пишут всякий бред о том, что Украина как государство была частью антигитлеровской коалиции. Это равно тому же бреду, что украинцы ("Украинский фронт" — так назывались воинские соединения в годы Великой Отчественной войны — Ред.) освободили Освенцим. Они формируют вот эти новые мифы, и как их остановить, я не знаю. Нужна очень серьезная работа, которой, по-моему, всерьез никто не занимается.
- Чем для вас лично и для вашей семьи является День Победы? О чем говорят, что вспоминает в вашей семье в этот день? Будете ли вы лично отмечать 75-ую годовщину Победы?
— Выпью не чокаясь за членов нашей семьи, за погибшего в Одессе деда, за двух моих дядей, которые воевали в Великую Отечественную. Прошли они всю войну с перерывами на госпиталь, получили массу орденов и медалей…
Ясно, что это часть нашей семейной истории. Я пытаюсь передать знание об этой истории моим внукам, которые, конечно, мало что понимают, помнят. Для них это как Ледовое побоище (5 апреля 1242 года) или в лучшем случае Цусима (27-28 мая 1905 года).
Я родился в год после Великой Победы, и я видел и людей без ног на улицах, получивших увечья на той войне.
Я видел тех, кто воевали, я знаю и тех, кто пережили плен, пережили концлагерь, а потом попали в советский лагерь. И одного из них выручал мой дядя, который был полковник, ветеран и герой войны. Это все у меня перед глазами и я пытаюсь рассказать это своим внукам.