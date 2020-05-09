Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал изданию Украина.ру, как на Украине воспринимают День Победы граждане и власть, и как в его семье отмечают этот праздник

- Михаил Борисович, 9 мая — 75-я годовщина Победы. Десятилетиями этот праздник был объединяющим для жителей бывшего СССР и Украины в том числе. Но после победы Евромайдана в этот день, 9 мая, на Украине постоянно происходят провокации и столкновения.

На ваш взгляд, наступит ли вновь время, когда этот день будет для Украины праздником со слезами на глазах, свободным от политики и исторических спекуляций?

— Я сомневаюсь, что доживу до этого времени. Сейчас фактически о поколении, которое приходит в украинскую политику, можно судить по «поколению Зе», тех людей, которых понабирал на улице Зеленский.

Там есть разная публика, но в целом это люди малообразованные, с полным отсутствием внутреннего чувства достоинства, причастности к совместной истории.

Я просто смотрю, что они говорят, причем не только случайные лидеры типа Арахамии, а просто рядовые депутаты или те, кто, возможно, занимают какие-то должности.

Погребинский: Ужасно не то, что на Украине сильны сторонники войны, а что крайне слабы сторонники мира © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Они (депутаты — ред.) этого абсолютно лишены, они учились у таких учителей, которые путают Николая Первого и Николая Второго, которые усвоили учебники, созданные на деньги Сороса, где воспитывается ненависть к России, к Советскому Союзу.

Для них это не представляет никакой ценности вообще. Какой праздник? Да нет для них никакого праздника.

Это может быть изменено только в том случае, если поменяется вся парадигма развития украинского государства. А как она может поменяться, мне сейчас очень трудно сказать — я не вижу никаких ростков этого.

- А что для этого нужно? Чего не хватает?

— Я понимаю, что это возможно только в случае если решительно поменяется контекст отношений между Россией и Европой, даже не берем Соединенные Штаты.

Там произойдет разворот к здравому смыслу, отказ от приравнивания Советского Союза и гитлеровской Германии — а ведь это решение было принято высокими представительскими органами Европейского Союза.

Есть какие-то небольшие надежды, что там что-то будет меняться. Я высоко ценю заявление министра иностранных дел Германии, который ясно и четко сказал, что осуждает попытки пересмотра принципиального вопроса кто несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, что это нацистская Германия, а другие толкования возмутительны.

Важно, что из Германии от лица, которое представляет страну, прозвучали такие слова, но я думаю, что их не услышат ни поляки, ни прибалты. Я уж не говорю об англичанах и прочих.

Сейчас предсказывать, может ли это поменяться, вернется ли это когда-нибудь, мне сложно.

- А как нынешняя украинская власть воспринимает День Победы?

— Вот вчера на программе, когда обсуждалась эта тема, выступали две женщины, представительницы «Слуги народа». В ответ на вопрос «а для вас это праздник?» одна стала говорить, что это сложный вопрос, многозначный — и прочий бред.

А другая, довольно красивая барышня, говорит, что «я буду праздновать победу тогда, когда мы вернем Крым и Донбасс». Ее совершенно не интересует вопрос, хотят ли Крым и Донбасс вернуться в страну, где управляют вот такие, как эти девушки.

Но вот они воспитаны на этих соросовских учебниках, они воспитаны тем, что называется либеральным европейским мировоззрением. Так хочется их спросить: «девушки, вы вообще не думаете, что на старости лет ваши дети отвезут вас в дом престарелых в полном соответствии с европейско-американской традицией?» В Европе сотни тысяч старых людей живут в этих домах престарелых, которые сейчас стали главной жертвой коронавируса.

Вы хоть понимаете, что это ваше пренебрежение к памяти отцов и дедов рано или поздно отразится на отношении к вам ваших детей и внуков, живущих сегодняшним днём и внушаемом вами бессмысленным мифом о счастливым будущим в семье «цивилизованных народов»?

Во время программы проводился опрос, и 97% сказали, что 9 мая для них праздник. И только три процента что нет, не праздник. Интересно, что эти результаты нисколько этих барышень не смутили. Они все равно считают, что народ — быдло, а они вот — элита. Этого они не говорили, но такой вывод я делаю из их мировоззрения.

- В Украине много говорят о необходимости примирения воинов, воевавших в Красной Армии с воинами УПА и даже с явными колоборационистами. На Западной Украине практикуют перезахоронение украинцев, воевавших в рядах нацистской Германии, с почестями равными воинам Советской Армии, то есть армии победительницы, армии, освободившей Европу от нацистской чумы. Как вы считаете, с какой целью делаются попытки такого примирения?

— Зачем делается, понятно. Затем, чтобы легализовать равенство тех, кто воевал на стороне Гитлера и тех, кто на «неправильной стороне», на стороне «будущего агрессора» воевал. Сначала примирение, а потом виноват будет и не Гитлер вовсе, не те коллаборационисты с Гитлером, а виноват будет Советский Союз, Сталин, Россия, русские….

Марш за маршем: какое чествование УПА* в Киеве было первым, а какое — самым громким © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

А сейчас они пишут всякий бред о том, что Украина как государство была частью антигитлеровской коалиции. Это равно тому же бреду, что украинцы ("Украинский фронт" — так назывались воинские соединения в годы Великой Отчественной войны — Ред.) освободили Освенцим. Они формируют вот эти новые мифы, и как их остановить, я не знаю. Нужна очень серьезная работа, которой, по-моему, всерьез никто не занимается.

- Чем для вас лично и для вашей семьи является День Победы? О чем говорят, что вспоминает в вашей семье в этот день? Будете ли вы лично отмечать 75-ую годовщину Победы?

— Выпью не чокаясь за членов нашей семьи, за погибшего в Одессе деда, за двух моих дядей, которые воевали в Великую Отечественную. Прошли они всю войну с перерывами на госпиталь, получили массу орденов и медалей…

Ясно, что это часть нашей семейной истории. Я пытаюсь передать знание об этой истории моим внукам, которые, конечно, мало что понимают, помнят. Для них это как Ледовое побоище (5 апреля 1242 года) или в лучшем случае Цусима (27-28 мая 1905 года).

Я родился в год после Великой Победы, и я видел и людей без ног на улицах, получивших увечья на той войне.

Я видел тех, кто воевали, я знаю и тех, кто пережили плен, пережили концлагерь, а потом попали в советский лагерь. И одного из них выручал мой дядя, который был полковник, ветеран и герой войны. Это все у меня перед глазами и я пытаюсь рассказать это своим внукам.