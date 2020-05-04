Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Россия может использовать выгоды своего экономического и географического положения на фоне противостояния США и Китая

- Богдан, на ваш взгляд, зачем Трамп обвиняет Китай в распространении пандемии коронавируса? Какие цели он преследует?

— Трамп сейчас находится в сложном положении. С одной стороны, он выступал с такими же воззрениями, как [президент Белоруссии] Лукашенко, [президент Бразилии] Болсонару и лидеры Швеции, что вирус так, ерунда, а США сейчас вышли в лидеры по количеству зараженных и умерших. И все стратегические оппоненты Трампа попытаются использовать это для борьбы с ним.

Политолог Безпалько: Американские биолаборатории у границ России могут нанести непоправимый ущерб нашей стране © РИА Новости, Нина Зотина

В претензиях Трампа к Всемирной организации здравоохранения есть здравая мысль. Эта организация во многом утратила свои функции, она пропагандирует секспросвет, гомосексуализм среди подростков. Поэтому я тоже бы выступал за то, чтобы мы перестали финансировать эту организацию или заставили бы ее принять определенные изменения в своей деятельности и документах.

Но с чисто политической точки зрения Трамп будет пытаться переложить вину на Китай, чтобы сыграть в свою пользу на предстоящих выборах.

- Сейчас звучат предположения, что ситуация напоминает то положение в мире, которое сложилось накануне вторжения американских войск в Ирак в начале этого века. Тогда Саддама Хуссейна также обвиняли в создании оружия массового поражения. Как вы считаете, действительно ли эти ситуации похожи?

— Конечно, нет. То есть они могут быть похожи в своих предпосылках, в США также наблюдается политический и экономический кризис. Но Ирак — величина значительно меньшая, чем Китай. Ирак — это страна, которая была разрушена в результате войны 1991 года, длительной блокады и экономической изоляции. Это страна, которая откровенно не могла оказать никакого сопротивления.

А Китай — это мощнейшее государство с мощными вооруженными силами, с неисчерпаемыми человеческими ресурсами. Страна, которая держит долговые обязательства США более чем на триллион долларов, и государство, которое имеет очень большой торговый баланс с США.

Китаист Вавилов: Противостояние Пекина и Вашингтона может дойти до военного конфликта © скриншот видео vk.com

Трамп приезжает в Саудовскую Аравию и заставляет ее покупать оружие на сотни миллиардов долларов. Трамп объявляет Китай врагом и пытается заставить покупать товары, которые производятся в США. Причем просто взять и насильно поменять баланс в свою сторону, то есть чтобы Китай закупал у США больше, чем продавал.

Это говорит о том, что наступают новые времена в экономике, которые будут решаться совершенно другими способами.

Но вторгаться в Китай, конечно, американцы совершенно не способны.

- Пойдет ли Трамп на то, чтобы вывести предприятия с территории Китая?

— Это же не личные предприятия Трампа, это предприятия ряда американских компаний, которые размещали их на территории Юго-Восточной Азии с целью получения максимальной прибыли.

Этот процесс уже происходит, в том числе и по естественным причинам, в Китае рабочая сила перестала быть супердешевой. Эти предприятия уходят, например, в Таиланд и Вьетнам.

Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

Китай — это мировая фабрика. Продукцией из Китая пользуется весь мир — и Евросоюз, и Россия, и США, и Ближний Восток. То есть если какие-то компании и решат вывести свои производства из Китая, это вряд ли изменит баланс. Вряд ли руководство этих компаний будет выводить предприятия только из-за того, что этого хочет Трамп.

Они буду руководствоваться прежде всего соображениями экономического характера.

- Как Китай может ответить США? Например, отказаться от доллара и полностью перевести внутреннюю и главное внешнюю торговлю на юань?

— На отказ от доллара Китай, конечно, не пойдет. Но в целом Пекин тоже будет использовать торгово-экономические инструменты. Пекин будет больше взаимодействовать с Евросоюзом, Москвой, будет пытаться вытеснить США из Африки и Юго-Восточной Азии.

Он будет ограничивать свой рынок для американских компаний. Эту борьбу мы наблюдаем в течение последних 10-15 лет. Просто раньше она проходила в виде штрафов для производителей.

Политолог Грозин: Китай в отличие от США создает образ стабильной мировой силы © РИА Новости, Александр Натрускин

Он может принять более активное участие в событиях на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

Китай ведь сейчас нигде не воюет. Российский экспедиционный корпус участвует [в боевых действиях] по приглашению президента Сирии. Может быть, китайцы тоже решат отправить туда свой контингент.

Возможно, что китайцы будут сильно драться за проекты в Центральной и Южной Америке. Например, за попытку организовать еще один канал через Центральную Америку, или в рамках борьбы за венесуэльскую нефть.

Венесуэла обладает запасами, которые по разведданным геологов более обширны, чем у Саудовской Аравии. Там другая нефть, но все равно это гигантские запасы.

Так что вполне возможно, что Китай будет более активно принимать участие в борьбе за свои интересы по всему миру.

Он будет пытаться объединить какие-то страны в рамках своего блока, например. Это уже сейчас медленно происходит в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Китайский рынок очень большой, для всех компаний это лакомый кусок, тем более, что сейчас все борются за рынки сбыта.

- Хватит ли Китаю ресурсов, чтобы противостоять Вашингтону и стать альтернативным центром силы и влияния?

— На мой взгляд, Китай уже стал центром притяжения в мире. Уже лидеры многих стран обращаются к Китаю. Лидер Сербии недавно поблагодарил Китай за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Жаль, конечно, что нас не поблагодарил. Когда я посещал Кипр, например, обратил внимание, что эта страна, которая всегда находилась под сильным влиянием Великобритании, тем не менее испещрена надписями на китайском языке. Там тоже очень сильно присутствие Китая.

То есть Китай наращивает свое присутствие везде, где только можно. Везде приходит с кредитами, выкупает по всему миру порты за долги, как правило. Например, как на Шри-Ланке.

- Наверно, самый важный для всех нас вопрос. Какую же позицию должна занять Россия в этом противостоянии?

— Я отвечу кратко. Россия должна защищать свои государственные и национальные интересы и руководствоваться именно этим во всех мировых событиях.

То есть, если мы выступим как однозначные союзники Китая, Евросоюза или США, мы рискуем ущемить эти интересы. Поэтому мы должны тщательно взвешивать каждый свой шаг.

Политолог Михеев: Возможности Китая к доминированию в мире сильно преувеличены © РИА Новости, Александр Натрускин

Китай — это очень большой потребитель. Он всегда испытывал и сейчас испытывает угрозу недостатка продовольствия, а мы сейчас как раз научились производить много продовольствия. Мы одни из мировых экспортеров зерна, у нас очень хорошо развивается птицеводство.

Мы, в конце концов, страна, которая является удобным средством транзита для Китая. У нас есть арктический путь, мы занимаем всю центральную Евразию.

То есть мы всегда можем что-то предложить и отстаивать свои интересы, основываясь на своих ресурсах.