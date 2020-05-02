Сожжение людей 2 мая 2014 года в Одессе и реакция на это в украинском обществе показали, кто есть кто, и заставили многое переоценить. Объективного же расследования тех трагических событий пока ожидать не приходится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

- Владимир, трагические события 2 мая 2014 года в Одессе оставили глубокий след в общественном сознании и стали своеобразным маркером при определении «свой» — «чужой». Но до сих пор слышим споры о том, что это было — случайный эксцесс исполнителей или вполне осознанная акция, призванная запугать всех противников госпереворота?

Владимир Корнилов. Биографическая справка © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Парубий накануне, мы видели подготовку милицейских, тогда ещё, структур — которые Аваков ещё брал под контроль. Видели завоз в Одессу футбольных фанатов, боевиков, и прочее. То есть, к этой акции готовились планомерно и тщательно.

Подвозили боеприпасы, оружие. Мы видели, как Сотник стрелял по зданию Дома профсоюзов. Тот самый Сотник, с которым Парубий встречался за день-два до этой трагедии. Так что, конечно, к этой акции украинские только что пришедшие власти, готовились всерьёз.

Собственно, если вы почитаете призывы всех этих националистов, активистов Майдана и прочих накануне этих событий, то увидите, что они чётко там обрисовали план: сначала давим Харьков, потом Одессу, потом Донбасс, потом Крым. По этой цепочке они и шли, собственно говоря, давя сопротивление тех, кто был не согласен с кровавым переворотом в Киеве.

Где-то, как видим, им это удалось, а где-то им обломали зубы.

- Реакция украинского общества на эти события в то время — она вас не удивила? Ведь некоторые люди, которых много лет мы знали и считали даже и хорошими людьми, они приветствовали эту расправу.

4 дня до госпереворота: Майдан в крови, Дом профсоюзов в огне, обращение Януковича © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Я могу много примеров приводить. Чего стоит одна только студия Савика Шустера, аплодирующая известию Гончаренко, что — «мы сожгли лагерь сепаратистов»… Много примеров, но приведу один конкретный, потому что связано это с человеком, которого я знал много лет, с которым выпил не один литр волки, который до всех этих событий — Майдана и прочего — был, в общем-то, более или менее вменяемым, говорю это, не смотря на наши идеологические расхождения.

Но как он реагировал… Помните, во время «Евромайдана» разбили нос до крови Татьяне Черновол? Мы же знаем, что это был, мягко говоря, бытовой инцидент, не поделили дорогу она и какие-то гопники. Но какая была реакция, когда я сказал, что надо бы подождать расследования? «Да ты фашист! — сказал этот человек. — Да как это так, да это ж кровь, понимаете?» Кровь пролилась из носа Татьяны Черновол!

А потом этот же человек 2 мая, после всех этих трагедий, когда мы видели уже обугленные трупы людей, пишет: а что вы хотели? Может быть, это и есть катарсис, очищение? А как ещё создаются политические нации, если не пройти через этот самый катарсис? Этот же человек, который ещё недавно просто в истерику впадал из-за того, что из носа активистки Майдана пролилась кровь — теперь он спокойно оправдывает и рассуждает, что нужны были эти жертвы (в Одессе. — Ред.).

Я могу ещё немало таких примеров привести, на самом-то деле. Но для меня действительно стало откровением, что люди, которых ты знал, вчера ещё сидел за одним столом, ходили в гости друг к другу — и вдруг эти люди на твоих глазах превращается в нелюдей. Вот это было откровением.

- К сожалению, многие из нас могут привести подобные примеры. Но почему Запад «не заметил» этой массовой казни? Где же хвалёные западные правозащитники?

— Как могло быть иначе? Вы же понимаете, что если где-то гибнут «правильные» люди, тогда Запад шумит. Если же гибнут миллионы «неправильных» людей, то Запад на это закроет глаза. Мы же видели, как это было в Югославии. Стоит хорватам атаковать сербов — то есть «правильные» напали на «неправильных», с точки зрения Запада, как тут же выражается озабоченность, призываются к диалогу обе стороны… Но стоит сербам — «неправильным», соответственно — ответить, как тут же их начинают бомбить.

Точно так же и здесь. Ну, выразили как-то в западных институциях озабоченность и высказали призыв расследовать (дело о событиях 2 мая — ред.). То, что никто ничего расследовать не собирался, что тот, кто был причастен к преступлению, потом Верховную Раду долгое время возглавлял, это их уже не волнует. Свою миссию они выполнили.

- Про Порошенко объективного расследования, по понятным причинам, не проводили. Более того, преследовали пострадавших в результате событий 2 мая. Но вот уже больше года прошло, как президентом Украины стал Зеленский, власть в стране как будто бы новая. Однако участники событий, с кем довелось обсуждать эту тему, говорят, что ничего не изменилось в плане расследования. Почему так?

Зеленскому и Рябошапке. Одесские депутаты потребовали от власти расследовать трагедию 2 мая © РИА Новости, Антон Круглов | Перейти в фотобанк Аваков на том же месте. А вы же понимаете, что пока Аваков на том же месте сидит, ни преступления Майдана не будут расследоваться, ни сожжённая Одесса, ни другие кровавые и зверские злодеяния, которые творили «птенцы Авакова». То есть убийство Олеся Бузины и так далее.

Понятное дело, что пока эти люди находятся у кормушки, у власти, контролируют силовые структуры, то никаких настоящих расследований не будет.

Все мы понимаем прекрасно, кто стоит за этим сожжением людей в Одессе, как и за другими преступлениями, творимыми тем режимом. Все прекрасно понимают! И поэтому мы должны чётко понимать: пока эти люди находятся у кормушки, у руля — ничего с места не сдвинется.