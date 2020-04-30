Пандемия коронаируса обострила и без того непростые отношения между Вашингтоном и Пекином. Президент Дональд Трамп обвинил Китай в распространении инфекции, а некоторые американские штаты уже предъявили КНР иски.
- Алексей Алексеевич, зачем эти обвинения нужны Трампу и как они связаны с внутренними проблемами США?
— Трамп продолжает давить на Китай с несколькими целями. Первое — показать свою стабильность, показать, что он защитник Соединенных Штатов Америки, и это действительно очень связано с избирательной кампанией, в которой он сейчас находится.
Второе — есть определенная надежда на то, чтобы, простите за мой французский, поставить Китай на деньги, то есть таким образом списать, при удаче, часть государственного долга.
Та же самая модель была использована против России в течение последних десяти лет: обвинения, условная скамья подсудимых и подбор доказательств в кавычках для обвинения.
Китай попал в ту же ситуацию, что и Россия, с чем его можно и поздравить. Сейчас эта модель используется по отношению к любой стране, действия которой Вашингтон посчитает противоречащей своим интересам.
- Можно ли провести аналогию с событиями начала этого века, когда накануне вторжения США обвинили Ирак в создании бактериологического оружия?
— Конечно. Модель, используемая США, в плохом смысле универсальна. Та же самая ситуация с Северной Кореей, Ираном, с Сирией. Да даже с Югославией.
- Будет ли Вашингтон использовать китайскую оппозицию, чтобы провернуть сценарий, который удалось реализовать на Украине?
— Была ситуация с Гонконгом, когда события развивались аналогичным образом. Но как раз коронавирус списал все, и США посчитали это подозрительным.
- Какой ответ на нападки Белого дома может дать Китай?
— Ответить Соединенным Штатам в одиночку Китай не сможет. Это необходимо делать на площадке ООН, и самым жестким образом. Потому что, если США не остановить, эта вакханалия правового беспредела продолжится в отношении любой страны. В отношении всего мира, если понадобится. Но Обама и Трамп уже артикулировали это, выступая перед Конгрессом.
- Какой, на ваш взгляд, должна быть позиция России в противостоянии США и Китая?
— Я бы хотел сказать, что это не наша война, но, к сожалению, это наша война, потому что Россия была жертвой США при схожих обстоятельствах.
Россия может предложить Китаю создание некоторых надгосударственных судебных органов по аналогии с Международным судом, которые обвинят США и их сателлитов в нарушении международного права. Это давно пора сделать.