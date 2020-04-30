Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как США используют универсальную модель давления на враждебные Вашингтону страны

Пандемия коронаируса обострила и без того непростые отношения между Вашингтоном и Пекином. Президент Дональд Трамп обвинил Китай в распространении инфекции, а некоторые американские штаты уже предъявили КНР иски.

- Алексей Алексеевич, зачем эти обвинения нужны Трампу и как они связаны с внутренними проблемами США?

— Трамп продолжает давить на Китай с несколькими целями. Первое — показать свою стабильность, показать, что он защитник Соединенных Штатов Америки, и это действительно очень связано с избирательной кампанией, в которой он сейчас находится.

Дракон расправил крылья. Чем Китай ответит Западу © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Та же самая модель была использована против России в течение последних десяти лет: обвинения, условная скамья подсудимых и подбор доказательств в кавычках для обвинения.

Китай попал в ту же ситуацию, что и Россия, с чем его можно и поздравить. Сейчас эта модель используется по отношению к любой стране, действия которой Вашингтон посчитает противоречащей своим интересам.

- Можно ли провести аналогию с событиями начала этого века, когда накануне вторжения США обвинили Ирак в создании бактериологического оружия?

— Конечно. Модель, используемая США, в плохом смысле универсальна. Та же самая ситуация с Северной Кореей, Ираном, с Сирией. Да даже с Югославией.

- Будет ли Вашингтон использовать китайскую оппозицию, чтобы провернуть сценарий, который удалось реализовать на Украине?

— Была ситуация с Гонконгом, когда события развивались аналогичным образом. Но как раз коронавирус списал все, и США посчитали это подозрительным.

- Какой ответ на нападки Белого дома может дать Китай?

— Ответить Соединенным Штатам в одиночку Китай не сможет. Это необходимо делать на площадке ООН, и самым жестким образом. Потому что, если США «Китай — одиночка, у него нет своего НАТО». Серенко объяснил, почему Пекин проиграет в прямой схватке с США © предоставлено Андреем Серенко

- Какой, на ваш взгляд, должна быть позиция России в противостоянии США и Китая?

— Я бы хотел сказать, что это не наша война, но, к сожалению, это наша война, потому что Россия была жертвой США при схожих обстоятельствах.

Россия может предложить Китаю создание некоторых надгосударственных судебных органов по аналогии с Международным судом, которые обвинят США и их сателлитов в нарушении международного права. Это давно пора сделать.