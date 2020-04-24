Эпидемия коронавирусной инфекции затронула уже практически все страны мира. Власти разных городов и стран сталкиваются с одними и теми же проблемами. Мы пообщались с жителями древней Эллады, чтобы узнать, какие карантинные меры у них принимаются и как это отразилось на жизни греков

Павел Онойко, редактор издания «Русские Афины»

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Карантин для жителей городов довольно жесткий. Я живу в Афинах. Знаю, что аналогичная ситуация по всем крупным городам. Но в маленьких городах и селах, естественно, все проще. Впрочем, там народ сам сидит по домам, так как все боятся заразиться. Население напугано ситуацией в соседней Италии. Поэтому была натуральная паника. Сейчас немного расслабились, но по-прежнему пожилые стараются сидеть дома. Этому активно способствует полиция. Мою сотрудницу сегодня тормознули и проверили документы, переписав её данные. Ежедневно проверяют тысячи людей и выписывают до 1000 штрафов в сутки. Сейчас штраф 150 евро. Для выхода на улицу нужна либо специальная справка с работы, либо СМС с указанием номера от 1 до 6. У каждой причины для выхода из дома свой номер.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Боятся заразиться, боятся потерять работу, боятся остаться без средств к существованию. Правительство потихоньку выделяет деньги, но немного. Тем, кто сидит без работы долго, уже второй раз выделяют по 400 евро. Обычным безработным платят стандартные пособия. Снизили арендную плату на 40% и приостановили выплату налогов и штрафов. Тем, кто платит сейчас, дают скидку до 25%. Народ недоволен, что запретили гулять на природе. Любители прогулок в лесу и на берегу очень страдают. Запретили рыбалку и выходы на лодках в море. За это штраф 5000. Недавно за это поймали и оштрафовали мэра городка на Крите. В остальном спокойно. Народ расслабился и спит по домам. Разводы, насилие и выпивка. Неочевидные опасности самоизоляции © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Впрочем, многие недовольны тем, что не пускают в церкви. Из-за этого было много людей арестовано, в том числе священники и один митрополит. Никого не сажали, но наложили штрафы до 5000 евро, и суд их ожидает осенью. На Пасху были волнения. Но потом все затихло.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Работу потеряли очень многие. Но фермеры работают, продуктовые магазины даже увечили персонал, как и больницы. Многие предприятия работают, в первую очередь довольно мощная в Греции фармакологическая индустрия и переработка продуктов. Все магазины заполнены. Кто смог, перестроился на работу онлайн, и даже с существенным ростом прибыли.

- Заметен ли рост цен?

— Роста цен как такового нет, но есть вымывание дешевых товаров. Впрочем, это не сильно заметно.