Мир вступил в фазу жесткого экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Какие силы ведут схватку на новой геополитической арене, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

- Вадим Юрьевич, как вы считаете, какие силы в мире извлекают наибольшую выгоду из паники вокруг пандемии коронавируса?

— Фармацевтические и биотехнотологические компании — главные выгодоприобретатели в экономическом и финансовом смысле этой инфодемии, отставим пандемию в сторону. Ну и, конечно же, идет жесткая геополитическая борьба за то, кто лидер в борьбе с коронавирусом: Китай. Россия. Германия, Штаты.

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- Можно ли уже сейчас говорить о том, какие черты приобретет грядущий миропорядок?

— Это реконфигурация мирового порядка, и послевирусный мировой порядок будет, конечно же, другим. Другим, чем до вируса. Насколько эти изменения будут серьезными или существенными, зависит от того, насколько долго продлится пандемия. Сколько ей еще — два-три месяца, год-два. Здесь прогнозы разнятся, но безусловно одно — что мировой порядок будет существенно переформатирован.

Коронавирус или коронакризис, который обозначил новый театр геополитического соперничества, показал, что основная ось соперничества — это Китай и США.

- Какие формы приобретает это противостояние?

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Так что сегодня на смену геополитики приходит биополитика, как ключевой фактор расстановки сил на мировой арене и на новом театре геополитических действий. Биополитика заменяет геополитику, и в этом отношении соперничество между Китаем и США входит в более активную биополитическую фазу.