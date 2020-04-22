- Вадим Юрьевич, как вы считаете, какие силы в мире извлекают наибольшую выгоду из паники вокруг пандемии коронавируса?
— Фармацевтические и биотехнотологические компании — главные выгодоприобретатели в экономическом и финансовом смысле этой инфодемии, отставим пандемию в сторону. Ну и, конечно же, идет жесткая геополитическая борьба за то, кто лидер в борьбе с коронавирусом: Китай. Россия. Германия, Штаты.
Мы видим провалы Британии, мы видим провалы США, так что коронавирус создает новую площадку, новый фон или новый геополитический театр, на котором разворачиваются серьезные геополитические битвы за первенство или за лидерство в двадцать первом веке.
- Можно ли уже сейчас говорить о том, какие черты приобретет грядущий миропорядок?
— Это реконфигурация мирового порядка, и послевирусный мировой порядок будет, конечно же, другим. Другим, чем до вируса. Насколько эти изменения будут серьезными или существенными, зависит от того, насколько долго продлится пандемия. Сколько ей еще — два-три месяца, год-два. Здесь прогнозы разнятся, но безусловно одно — что мировой порядок будет существенно переформатирован.
Коронавирус или коронакризис, который обозначил новый театр геополитического соперничества, показал, что основная ось соперничества — это Китай и США.
- Какие формы приобретает это противостояние?
— Теперь это стало открыто. Теперь это не приобретает такие эвфемистические или, скажем, мягкие формы торговых войн, борьбы национальных протекционизмов, конкурентных девальваций. Он фактически обозначил новую биополитическую битву двух мировых лидеров, США и Китая, поэтому исход этой битвы будет зависеть от того, у кого и какая биополитика лучше.
Так что сегодня на смену геополитики приходит биополитика, как ключевой фактор расстановки сил на мировой арене и на новом театре геополитических действий. Биополитика заменяет геополитику, и в этом отношении соперничество между Китаем и США входит в более активную биополитическую фазу.