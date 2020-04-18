Писатель-фантаст и сценарист знаменитого боевика "Балканский рубеж" Иван Наумов рассказал изданию Украина.ру, как стал "жертвой коронавируса", заразившись им в одной из московских больниц. При этом его жена и сын здоровы, хотя живут с ним в одном доме

- Иван, как вас, извините за этот глагол, угораздило заболеть коронавирусом?

— У меня сначала воспалилась миндалина. Дала отек, и в конечном итоге я три недели назад попал в одну из московских больниц, а спустя неделю оттуда вышел. Вроде как вылечился.

Но едва я приехал домой, как у меня начала расти температура. Я предположил, что это какие-то осложнения после абсцесса и сражался с этим на протяжении двух недель. Каждый день у меня поднималась температура до 38,8. Пил жаропонижающее и противовирусное и так далее.

Два дня назад мне стало немного лучше, и я съездил, сдал анализы в платной клинике, и оказалось, что у меня коронавирус.

- Что вам после этого сказали врачи?

— Мне позвонили и предупредили, что я должен соблюдать карантин и что тест направлен на повторную проверку в Роспотребнадзор (частные центры обязаны передавать положительные результаты государству). Это займет один-два дня.

Пока ответа нет. Может быть, что-то будет известно завтра. Может, их центр перенагружен, и это растянется на несколько дней.

- У членов вашей семьи также положительные результаты на коронавирус?

— Мы сдавали тест втроем. Положительный только у меня. При этом мы находимся в одном доме на протяжении последних четырех недель, исключая то время, что меня увозили в больницу.

- А как врачи объясняют то, что у вас есть коронавирус, а у них нет?

— Наверное, есть какая-то резистентность организма. Говорят, что раньше в декабре-январе многие переболели какой-то очень жесткой ОРВИ, которая подозрительно похожа на нынешний коронавирус. Вполне может быть, что это какая-то близкая форма. И те, кто этим переболел, у них какая-то резистентность. Больше я ничего не могу сказать — я не биолог.

- Как вы две недели переносили болезнь? Она протекала так же или еще хуже, чем обычный грипп? Как ваши легкие?

— В том-то и дело, что на протяжении этих двух недель не было характерных признаков, поэтому я так долго и не проверял себя. Да и возможности особой не было. Если человек болеет, то он может это сделать только через скорую. А поскольку я только из больницы вернулся, второй раз туда не хотел.

- А чем вы лечитесь? Какая у вас сейчас температура?

— Второй день у меня нормальная температура. Я перестал принимать жаропонижающие. А из таблеток мы только проходим курс «Лаферона». Завтра как раз последний прием.

- Вы стали «жертвой коронавируса». Нет ли желания пережитый опыт воплотить в книге или в сценарии, нафантазировав какой-то душераздирающий сюжет?

— Во-первых, надеюсь, что я не «жертва коронавируса» и ею не буду (Смеется.)… Нужно, чтобы прошло какое-то время, и все отлежалось.

Та биологическая опасность, которую мы наблюдаем, — это такая медленная и неповоротливая история. Это не «Титаник», который получил пробоину и медленно тонет. Мы сейчас наблюдаем, как в разных странах с ним борются. И в зависимости от политики разных стран получаются разные результаты в борьбе с пандемией.

Конечно, с такой глобальной пандемией мы раньше не сталкивались. Но так или иначе все постепенно пройдет. Другое дело, нет возможности предсказать, как все это отразится в социальном плане, насколько будут прерваны производственные цепочки, как много людей останется без работы, и здесь социальный фактор может быть более значимым, чем фактор биологический.

- Приведет ли пандемия к каким-то социальным взрывам? К серьезным последствиям? Ведь ко многим очень серьезным, глобальным вещам, которые вносили трагедию в жизнь человечества, это самое человечество поначалу относилось не очень серьезно.

— Надеюсь, что у нас в России все будет развиваться плавно и разумно. Думаю, что все страны вынесут из этого большой урок, и некоторые методики мер реагирования на подобные ситуации нарабатываются только сейчас.

Думаю, что это не последняя эпидемия в ближайшее столетие. Социальные и технологические методологии, которые сейчас нарабатываются, реакции правительств и специальных служб идут в бесценную копилку.

- Вопрос к вам как к сценаристу. Известно, что в прошлом году американский сериал «Чернобыль» в кабельной сети HBO был признан самым популярным за всю историю существования сериалов. Не сомневаюсь в том, что американцы снимут сериал о коронавирусе. Видимо, он тоже будет сериалом катастроф. Как вы думаете, если бы он был снят, то пользовался бы точно такой же популярностью, как и «Чернобыль»?

— Это зависит в первую очередь от сценария, потому что сама идея о коронавирусе интересна, если вспомнить истории о предотвращенных эпидемиях, например, черной оспы, чумы и других. Их предотвращали лет 50-60 тому назад. Был проявлен героизм и медработников, и органов. Это ведь очень удивительно. Там сюжеты ничуть не слабее, чем в нынешней ситуации.

Рассказать о коронавирусе можно. Это будет интересная история, но она будет частной. Какой аспект эпидемии она будет освещать, зависит от сценаристов, от режиссеров.

- А вы лично приняли бы участие в написании сценария сериала о коронавирусе, если бы к вам поступило предложение об этом? Вы ж все-таки как ни как «жертва коронавируса». У вас есть личный опыт (Смеемся.).

— Как говорится, почему нет. Но надо разбираться, о чем будет фильм. Коронавирус не может стать главным героем. Герои все равно люди. Что это за люди, и какие перед ними стоят задачи, от этого будет зависеть гипотетический сериал.