Карантинный форс-мажор, ограниченное передвижение по населенным пунктам и потеря/страх потери работы — все это ввергло украинцев в cостояние паники и депрессии. В интервью изданию Украина.ру киевский психотерапевт Лилия Король пояснила, как в последнее время поменялась психика людей и как научиться противодействовать панике

- Лилия, по вашим наблюдениям, каким образом поменялось поведение людей после объявления карантина?

— Моя частная практика показывает, что у людей повысилась тревога и, соответственно, агрессия. Поскольку человек не может долго находиться в неизвестности, это состояние его очень истощает, и начинается стадия отрицания действительности. Следующая стадия — агрессия, недовольство карантином, властью, порядком. Карантин воспринимается как насилие, как заключение. Третьей стадией, предполагаю, будет бессилие, грусть, депрессия.

У моих клиентов обострились такие тревожные расстройства, как: генерализованные тревожные и обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР). Есть такой симптом, как частое мытье рук, страх заразиться. Многие ОКР-щики очень сейчас страдают: депрессия, бессонница, панические атаки. Также море неврозов, участилось семейное насилие. У нас, психологов, сейчас аншлаг.

- А раньше какими в основном были запросы людей?

— Эти запросы и так были. Люди и раньше обращались с тревожными расстройствами и разными запросами по отношениям. Просто сейчас частота этих запросов стала больше. Если раньше было 3-5 консультаций в день, то сегодня их может быть 10-15. Люди идут и идут.

- Эмоциональная стабильность какого типа людей больше всего подвержена опасности сейчас?

— Во многих случаях паника возникает в связи с объективными факторами. Например, человек потерял работу, понимание будущего: он теперь не будет каждый день ходить на работу и в конце месяца не получит зарплату, не заплатит за квартиру, за садик ребенка, не погасит кредиты. Он объективно переживает из-за отсутствия денег и за своих пожилых родственников. Страх смерти витает в воздухе.

Есть те, у кого нет таких материальных проблем, но все равно тревога есть.

- Немало противятся карантину, не верят в эти меры предосторожности и, как вы сказали, воспринимают их как насилие над собой.

— Отрицание карантина и вероятности заразиться вирусным воспалением легких — это защита психики. Многие из них ведут себя безответственно, выходя на улицу без маски.

А другая категория граждан верит в теории заговора, мировое правительство, в захват мира рептилоидами. И эта группа опасна тем, что нагнетает обстановку: пишет посты в стиле «будет еще хуже».

- Может быть, создавать напряжение, выдумывая объяснения и всякие теории, — это значит давать себе разрядку таким образом?

— И те, и другие уходят от стресса как могут. И мы не можем их в этом обвинять. Психике очень сложно справиться. Ведь мы не знаем, что происходит и произойдет. Неизвестность — это самое больное для человека.

- То есть человек сам додумывает недостающие детали и факты?

— Есть два способа преодолеть тревогу перед неизвестным. Первый: заявить, что всего этого нет, отринуть реальность и сказать, что все у нас хорошо. Второй: объяснить происходящее «происками рептилоидов» или «провокацией третьей мировой». Вот, пожалуйста, свежий пример в контексте второго способа: якобы из крови надпочечников шишковидной железы испуганных детей педофилы-правители делают наркотик под названием адренохром (этот «эликсир молодости», как пишут в СМИ, полученный в результате добытого адреналина, который вырабатывается в теле ребенка. Чтобы гормон оставался предельно высоким, детей якобы похищают, пытают, насилуют. — Ред.).

Кроме того, некоторые всегда склонны к теоретизированию, увязыванию несвязуемого. Это шизотипическое расстройство. Если вы посмотрите «Битву экстрасенсов», то там вот такие люди и выступают и даже на этом деньги зарабатывают, связывая крест, свастику, даты и прочее.

- В сложные времена, с одной стороны, появляются гадалки, ясновидящие, экстрасенсы, секты и прочие мошенники, которые как бы могут предсказать судьбу и помочь человеку, с другой — как вы уже заметили, появляются всякие теории заговора, слухи о «третьей мировой». Но немалое количество людей верит и тому, и другому. Почему так происходит?

— Многие люди не фильтруют информацию. Например, в глубинках, селах, где верят той же «Битве экстрасенсов». К сожалению, в нашей стране сделано все возможное, чтобы население не умело фильтровать информацию.

- Как вы думаете, пасхальные дни помогут отвлечь обывателей от тревожных ощущений?

— Пасхальные праздники мы проведем все в семейном кругу, немножечко выпьем, поговорим за столом. Праздник предполагает, что мы в этот день соберемся вместе, обнимемся, помолимся, приятно поедим, расслабимся, почувствуем близость и поддержку друг друга.

Все-таки у нас принято быть с семьей не каждый вечер, а только по каким-нибудь праздникам. Но хорошо бы эту традицию распространить и на обычные дни. Это и будет тем терапевтическим моментом, благодаря которому станет легче. Да и, как я уже говорила, мы не можем быть постоянно на пике эмоций, это очень утомляет. Поэтому нас ждет спад эмоций, некоторое расслабление.

- Что бы вы посоветовали простым гражданам для сохранения трезвого и критического мышления и противодействия панике?

— Я бы рекомендовала такую простую технику: озвучьте свои тревоги и страхи, а затем запишите их на листочек. Например, «боюсь третьей мировой войны» или «боюсь, что коллекторы придут за моим имуществом» или «боюсь заболеть». От этих страхов нужно нарисовать стрелочку вниз и под ней задать вопрос: «Насколько это реально сейчас (сегодня, завтра, послезавтра)?». От слова «реально» провести в разные стороны еще две стрелочки. Под одной пишем: «Есть опасность и что с ней делать». Под другой: «Нет опасности».

И если нет сейчас реальной опасности того, что, скажем, рептилоиды высадятся на космическом корабле и заберут меня для опытов, и что на первые 1-3 месяца есть еда, нужно помедитировать, расслабиться, сделать себе кофе, принять ванну. Переключиться, в общем.

Если же опасность беды велика — например, покрывать кредиты все равно необходимо, а для этого нужно достать деньги, — то нужно составить план решения проблемы, даже всей семьей. У Зеленского депрессия. Людей в Раде, ориентированных на него, все меньше – Царев © РИА Новости, Нина Зотина