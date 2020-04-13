Эпидемия вызывает у населения всех стран и городов различные страхи и опасения. Особенно заметны беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне в связи с тем, что почти повсеместно многие не работают. Что же будет завтра? Вот что говорят в Великобритании о сегодняшней ситуации и завтрашних бедах

Инна Журавель-Вилкок, жительница Лондона

- Насколько жесткий карантинный режим в Лондоне сейчас?

— В разных муниципальных округах слегка разные меры и строгость контроля, наш округ Wandsworth считается одним из самых, так сказать, консервативных и дисциплинированных.

Всем сказано сидеть по домам и без необходимости на улицу не выходить, но жёстких ограничений и контроля нет, можно выходить в парки погулять или на пробежку, с собакой или без, можно пройтись/проехать на велосипеде по улицам:

а) числом не более двух человек;

б) желательно (пока за их отсутствие не штрафуют) в масках;

в) держа дистанцию от встречных.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Атмосфера среди тех, с кем общаюсь, в том числе по телефону, соцсетям и приложениям, относительно спокойная, набег на магазины был только в самом начале, пару недель назад, к данному времени настроение устаканилось, в супермаркеты запускают по очереди (2 м дистанция между её участниками), давки и паники нет, продукты в полном ассортименте, особенно в первой половине дня, нет почему-то только муки. Кассиры и покупатели отгорожены друг от друга прозрачным барьером. Сотрудники супермаркетов в масках и перчатках.

Больше всего население беспокоит возможный обвал экономики в связи с её притормаживанием и потенциальная нехватка медперсонала и коек, призвали на работу даже многих ушедших на пенсию врачей (ну, которые не совсем немощные, естественно).

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— Там, где была возможность, особенно в крупных компаниях, завязанных на ай-ти, работу перевели на дом, в некоторых случаях сократили часы и, стало быть, зарплату.

На стройках работы идут, как обычно.

Работают продовольственные супермаркеты, аптеки, транспорт, почта и доставка, заправки и службы спасения. Закрыты магазины промтоваров и МСБ типа парикмахерских, салонов красоты, бутиков, а также пабы, кафе и рестораны, но доставка еды на дом в некоторых из них осталась. Особо цветут и пахнут компании доставки типа «Амазона».

Рассматривается вопрос выдачи временных займов МСБ, о безвозвратной раздаче денег на руки речи не идёт.

- Заметен ли рост цен?

— Рост цен есть, но пока что не ощутимый и по разным группам товаров. Такова обстановка на данный момент, но в случае дальнейшей остановки экономики она (торговля) может сильно пострадать.