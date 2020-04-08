Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру рассказал, откуда взялся слух о 600 могилах для жертв коронавируса, подготовленных мэром Днепра Борисом Филатовым, и как горожане приспосабливаются к карантинным ограничениям

- Виталий, Украина перешла на самый жесткий вариант карантина. Как это сказывается на обычной жизни горожан? Каково ощущение людей, как они решают свои бытовые проблемы?

— На практике у нас в Днепре карантин введен не по самому жесткому варианту, и, наверное, поэтому многие действия властей порой смотрятся несколько комично и даже анекдотично.

Горожане стараются выполнять требования карантина, на улицах Днепра почти все ходят в масках. То есть особых сложностей и проблем в обыденной жизни не наблюдается. Конечно, с поправкой на мировую пандемию.

- На прошлой неделе в сети разразился скандал, связанный с подготовкой мэром Днепра Филатовым сотен могил якобы для будущих жертв коронавируса. Как можно объяснить такие странные действия местной власти?

— На самом деле эти могилы, которые действительно были подготовлены на городском кладбище, не для «жертв коронавируса». Эта нелепая ситуация возникла по причине того, что в начале года из бюджета выделяются деньги предприятию ритуальных услуг, и они, осваивая данную сумму, копают могильные ямы на год вперед. Борьба с коронавиурсом по-днепровски: власти города выкопали сотни могил для возможных жертв © dnepr.com

Но наш мэр Борис Альбертович (Филатов. — Ред.) в полемике слабо следит за своими словами, и его порой сильно «заносит», и он не слышит, что сам говорит. Поэтому из его желания нагнать жути из-за эпидемии получилась такая нелепость, будто эти могилы определены для умерших от коронавируса.

А когда эти словесные глупости еще подкрепились соответствующими фотографиями, картина получилась весьма неприглядной.

К слову, киевский городской голова Виталий Кличко тоже на этом прокололся, только рассказал о восьмистах подготовленных могилах.

- В связи с этим насколько адекватны и соразмерны меры местных властей в данной ситуации?

— Здесь нужно пояснить, что все эти казусы, как с «филатовскими могилами», происходят из-за непрерывной политической борьбы без правил между (местным олигархом) Корбаном, областной властью, полностью подчиненной Коломойскому, и городом.

Они бесконечно друг с другом соревнуются, «меряются достоинствами», распространяют о противниках самые разные фейки, а в результате все это выглядит не как политическая борьба, а как мелкая грязная склока.

Недавно Филатов заявил, что он купил 30 ИВЛ (аппарат для искусственной вентиляции легких. — Ред.) для инфекционной больницы, которая только вернулась с баланса области в городское подчинение. Суд обязал Гонтареву публично принести извинения Коломойскому © скриншот с видео "24 канал"

В ответ на этот пиар-ход областная власть срочно строит в полях госпиталь, а на самом деле обычный палаточный городок, для больных коронавирусом. Проводится громкая кампания о возведении впервые на Украине подобного госпиталя всего за два дня. А в реальности в этих летних палатках, стоящих в чистом поле, нет и не будет ни одного человека, и в лучшем случае их можно рассматривать как запасной, крайний вариант для вынужденной обсервации.

Другими словами, политика сильно подмешивается даже не в борьбу с эпидемией, а просто в здравый смысл. А в результате получаем полный абсурд.

- Украинские СМИ отмечают, что из-за карантинных мер улучшилась криминогенная обстановка в стране, можно ли такое сказать о Днепре?

— Мне сложно сказать, но, судя по публикуемым ежедневным сводкам областного и городского МВД, вряд ли можно утверждать о каком-то существенном прогрессе в борьбе с преступностью.

Практически каждый день нацполиция рапортует о задержании очередной банды или всяческих криминальных элементов, так что здесь все стандартно. Карантин не повлиял ни положительно, ни отрицательно на общую криминогенную ситуацию.

И я думаю, это лишнее подтверждение, что украинский вариант карантина нельзя сравнивать ни с китайским, ни с европейским, где любые передвижения нужно согласовывать с властями и правоохранителями. Украинцы придумали, как с помощью обычной курицы обхитрить карантин — видео © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

- Каковы экономические последствия противоэпидемиологических мероприятий центральной и местной власти?

— На глобальном уровне я, конечно же, не возьмусь судить, каковы будут последствия этого кризиса и долговременного карантина, но что касается местной специфики, то тут все гораздо прозаичнее и печальнее.

Даже судя по соцсетям и кругу своих знакомых, могу точно сказать, что последствия будут и уже являются достаточно тяжелыми, а для кого-то и вовсе фатальными (с точки зрения бизнеса, конечно).

Все мои друзья, которые сейчас временно не работают, откровенно признаются, что запас прочности у них уже почти исчерпан.

Другие знакомые пошли по проверенному украинскому пути — уехали в село поближе к огородам и грядкам, чтобы хоть как-то пережить это безвременье.