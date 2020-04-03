Коронавирус, который бодро шагает по планете, вызывает у населения всех стран и городов различные страхи и опасения. Особенно заметно беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне в связи с тем, что почти повсеместно многие не работают. Но как живут в условиях карантина, о чем беспокоятся люди? Вот что говорят в Украине

Везде своим друзьям и знакомым мы задаем четыре вопроса:

1. Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

2. Какова эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

3. Как обстоят дела с работой и зарплатой?

4. Заметен ли рост цен?

Фёдор, Херсон, журналист

1. Карантинный режим в Херсоне довольно средней жёсткости. Не работают или работают в минимальном режиме предприятия, учреждения и организации, кроме государственных служб. Организации, совершающие приём граждан, преимущественно перешли на работу в онлайн-режиме. Не работают учреждения торговли, общественного питания, кроме продовольственных магазинов и аптек.

На транспорте действуют ограничения (сначала 10 человек всего, потом половина сидячих мест). Иногда фиксируются нарушения — заполнены все места, и есть даже стоячие пассажиры, но по большей части режим соблюдается.

В первые дни карантина полиция штрафовала водителей-нарушителей активно, теперь как-то не очень за этим следит — в фоновом режиме.

С другой стороны, и людей стало ездить меньше, так что особого транспортного коллапса нет.

В маленькие магазины, на почту, в аптеки впускают по два человека, остальные ждут в очередях на улицах. Но тоже очереди не критические. В супермаркеты зайти проблем нет. Толп внутри нет, продукции хватает. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Со 2 апреля, после обнаружения трех заболевших коронавирусом, Херсон практически блокирован — на въезде в город установлены блокпосты. Пропускают туда-сюда и транзитом только продовольствие и товары, людей не выпускают, пока впускают возвращающихся местных.

Полиция начинает разгонять скопления людей, например, на спортплощадках. Перемещения отдельных людей и небольших групп пока никак не контролируются и не ограничиваются.

2. По улицам пока большинство людей (на глаз — несколько больше половины) ходят без масок. В маленькие магазины, аптеки и т.п., на транспорт без масок уже не пускают — все надевают маски. В супермаркетах половина покупателей без масок. Т.е. люди пока не слишком боятся заражения. Это пока теоретическая опасность, хотя многие относятся к ней уже серьёзно.

На улицах, во дворах достаточное число гуляющих людей, но значительно меньше, чем раньше. На детских и спортивных площадках людей почти нет.

Многие люди недовольны ограничениями, особенно привыкшие вести активный образ жизни. Любители спорта постят в соцсетях видео, где советуют, как правильно заниматься на открытом воздухе — надевать маски, перчатки, пользоваться антисептиком. Но большинство воспринимают это негативно — комментируют, мол, сидите дома, а не занимайтесь ерундой. Карантин глазами простых людей. На Украине от пофигизма до ужаса - один шаг © AP, Mykola Tys

Самый большой страх — потери источников существования. В жутком положении оказались мелкие торговцы, которым грозит разорение. Пытаются хоть как-то возобновить работу продовольственных рынков, однако пока дело не сдвинулось с мёртвой точки.

В общем и целом атмосферы страха и сильного раздражения нет. Пока общее напряжение, ожидание и накапливающееся недовольство.

3. По мелкому бизнесу как бы ясно. В части государственных учреждений, где людей отправили по домам, зарплату за март выплатили, за апрель тоже обещают выплатить. Дальше ходят разные слухи — отправят без содержания, переведут на две трети. Но некоторые госорганы отправили без содержания сразу.

4. Был заметен небольшой рост цен на продовольствие, но чего-то сверхъестественного не было. Сегодня сеть доступных супермаркетов АТБ объявила, что снижает ранее несколько повышенные цены и снимает ограничения на количество отпускаемых товаров. То есть роста цен как заметной тенденции и важного общественно-экономического фактора не отмечается.

Не считая разве что медицинских масок и антисептиков, цены на которые взлетели в несколько раз и которых так и нет в свободной продаже в достаточном количестве.