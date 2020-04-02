Мятежному Донбассу все равно, принял Киев или нет закон о купле-продаже земли, так как Донецк и Луганск живут, по мнению руководства этих республик, вне правового поля Украины. Об этом, об обстрелах и о ситуации с коронавирусом изданию Украина ру рассказал Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске

- Родион, какова ситуация с коронавирусом в ЛНР? Сколько заболевших и умерших? Есть ли паника среди населения? Есть ли карантин? Хватает ли продуктов в магазинах?

— В ЛНР ситуация достаточно стабильная. По последним данным, есть один человек, у которого подтверждён диагноз коронавирус. Он находится в изоляции в инфекционной больнице Луганска, где его лечат. Все его окружение и контакты проверены специалистами. У них заболевание не выявлено. Сейчас в республике на карантине находится около 300 человек, за которыми наблюдают медики. Они не больны, но недавно вернулись из стран, где уже был зарегистрирован коронавирус. В республике введён такой режим для всех приехавших из неблагополучных стран уже больше трёх недель назад. Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

В ЛНР принят целый ряд ограничительных мер с целью уменьшения риска заражения, но чрезвычайное положение не вводилось. Отменены массовые мероприятия, большинство учебных заведений переведены на дистанционную форму обучения, ограничена работа общепита. Есть эпидкомиссия, которая наделена широкими полномочиями, и она следит за ситуацией.

Среди людей волнения, конечно есть, но паники нет. Мы уже шесть лет живем в состоянии военного положения и прошли через многое. Люди более осознанно и дисциплинированно относятся к выполнению противоэпидемических мер, потому что есть страшный опыт войны.

Перебоев с продуктами не наблюдается, с лекарствами тоже. Есть небольшой ажиотаж, всем срочно понадобилась гречка и туалетная бумага. Если они заканчиваются, их ассортимент пополняют. В аптеках не хватает масок и дезинфекции. Это общая черта эпидемического состояния, но в республике уже начали собственное производство и масок, и дезинфекторов. Надеюсь, что через какое-то время ажиотаж спадёт. Тест-системы и узкопрофильные лекарства завозятся из России. Медики считают, что на данном этапе они всем необходимым обеспечены. Стационары и персонал подготовлены.

- Продолжает ли Украина обстрелы во время эпидемии? Пропускные пункты с Украиной открыты или нет?

— Киев не прекращает обстрелы территории. Ежедневно прилетают десятки боеприпасов. Есть дни, когда интенсивность обстрелов увеличивается в два-три раза. Такое впечатление, что с той стороны уже давно введён карантин на здравый смысл и человеколюбие, эти чувства не включаются даже на фоне общей эпидемической опасности.

Переход с подконтрольной Киеву территорией перекрыт уже больше двух недель. Это изначально было сделано украинской стороной. Спустя неделю мы ответили тем же. Сейчас есть единичные случаи пересечения. Работает Комиссия по возвращению наших жителей, которые остались на той стороне или в других странах. Для них делается исключение.

- Что в ЛНР думают о законе о купле-продаже земли? Вы его признаёте?

— Мы давным-давно по факту не находимся в правовом поле Киева. И к этому закону мы относимся так же, как и к сотне других зубодробительных актов принятых Киевом, которые нарушают права человека, рушат экономику, взращивают коррупцию и делят людей на титульных и нетитульных. Мы их не выполняли и выполнять не собираемся. Мы взяли в руки оружие, чтобы отстаивать свои права, а чем отличается право на свой язык от права на свою землю?! Мы это право никому не отдалим, и на той стороне это прекрасно знают.