Экономист Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру прокомментировал принятие Верховной Радой закона о рынке земли. По его мнению, это решение не сулит экономике страны ничего хорошего

«Мы получим допинг, но останемся у разбитого корыта» — Бортник о рынке земли © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк - Александр, как вы в целом оцениваете закон в нынешней редакции? Какие риски и возможности он открывает?

— Стоит оценивать не редакцию закона, а сам факт его принятия. Поправки ситуацию не слишком изменят. Сам факт его принятия означает, что нынешнее руководство страны и политические партии в едином порыве на задних лапках танцуют по указке внешнего руководства, которое было основным спонсором и организатором переворота в 2014 году.

Невзирая на формальную смену власти, курс Украины остался тем же, и она продолжает беспрекословно исполнять волю МВФ, наплевав на интересы украинского народа — или украинской нации (кому как нравится). Они проигнорировали будущее государства и народа, расписались в своей продажности. Причем оказалось, что все эти клоуны во главе с президентом стоят дешево.

Смешно, когда некоторые пропагандисты всех этих мероприятий говорят, что концентрации участков земли в одних руках или продажи иностранцам не будет. На самом деле продажа земли и передел ее шел не первый год. Когда не действовал мораторий, заключались сделки по купле/продаже.

Как говорил Остап Бендер, есть множество способов «честного отнятия денег». В данном случае тоже есть способы более-менее законной передачи собственности на землю или, по крайней мере, передачи реального управления ей или использования с гарантией последующего закрепления этих прав юридически, при принятии соответствующих законов. Этот закон принят. Экономист Охрименко: Рынок земли был нужен украинским олигархам, МВФ — это только повод © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Много земли уже перешло к другим собственникам через выдачу кредитов, которые никто не собирался отдавать. Если способ, когда передают в пользование, получая за это деньги как за продажу, но оговаривая, что земля перейдет в собственность, когда будет принят закон.

- Есть ли лазейки, при помощи которых иностранцы смогут скупать землю?

— Что касается иностранцев/не иностранцев, то какая разница. Во-первых, иностранцы и так работали. Можно назвать несколько агрохолдингов, где главными бенефициарами были американцы. Там было порядка 200 тысяч гектаров, и украинские холдинги владели сотнями тысяч гектаров. Особых проблем в этом не было.

Можно было бы даже согласиться с открытием рынка, но сейчас земля просто уйдет за бесценок. Никто не получит реальной цены, тем более в условиях экономического кризиса. Наоборот — увеличится предложение, а цены еще больше упадут. То есть сейчас самое время скупать землю.

Можно сказать, что государственный переворот ставил одной из целей контроль над землей. Все, кто в него инвестировал, будут сейчас получать то, ради чего они и свергали законную власть в 2014-ом году и ставили папуасов, которые до сих пор нигде не сидят, а чувствуют себя сухо и комфортно.

В случае с Украиной сложность еще и в том, как будет использоваться эта земля. Никаких инвестиций там особо не будет, потому что технологии позволяют выращивать картошку хоть в Египте или Саудовской Аравии. Украина в том же Египте покупала картошку еще во времена Юлии Тимошенко.

Есть территория, на которой можно делать то, что в других странах будет делать невозможно. Именно под это в 2015 году новая власть подписывала соглашение о новых траншах, в которых была оговорена возможность для производящих ГМО-продукцию корпораций делать это на Украине.

Украину превращают, по сути, в территорию, где будет производиться корм для наиболее отсталой части земного шара. Здесь есть территория, здесь уже есть дешевая рабочая сила и здесь можно производить любое ГМО, использовать любые технологии, делать пластмассовую картошку.

Зеленскому предлагают открыть рынок земли в обмен на огромный кредит – Царев © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

- Кто выиграл от принятия закона: внутренние олигархи или транснациональные корпорации?

— Внутренние олигархи пока себя чувствуют внутренними олигархами. Их задача — укрупнить свою собственность, и они пока будут допущены к скупке земли. Пока транснациональный капитал, работающий в агросекторе, будет заниматься мелочью, а когда они укрупнятся, то могут взяться и за внутренних олигархов.

Соревноваться местным, даже крупным агрохолдингам с транснациональным капиталом будет невозможно. Где демпингом (продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. — Ред.) уничтожат конкурентов, где юридически, где еще как-то — и постепенно выдавят местных. Просто до них очередь дойдет чуть позже.

- Вы разделяете пессимистичные прогнозы об уничтожении черноземов или о начале гражданских войн за землю?

— Верхний слой земли и так снимали и вывозили в Европу недорого. Насчет войны — она идет и так. Войны по-разному проходят. Территории всегда имели значение. Я не могу сказать, что сейчас начнется война за землю, скорее война за воду.

То, что мы видим в Ливии, то там не только война за нефть, но и за огромные запасы пресной воды в южной провинции Феццан, которая когда-то была итальянской колонией. Украина тоже в этом плане богатая территория. То они пытались здесь что-то делать со сланцевой добычей, то теперь мы и без воды еще останемся.

- Есть ли вообще в истории других стран примеры, когда запуск рынка земли приводил к экономическим успехам?

— Нам постоянно говорят о Монако, где земля покупается и продается. Есть разные подходы к этому. Где-то земля частная, где-то ее только в аренду брать можно. Но в случае с Украиной проблема в том, что назначение этих земель будет не такое, как в Европе, где на законодательном уровне запрещено использовать ГМО-технологии.

Беда не в том, что значительная часть фермеров сейчас потеряет землю и работу. Использование земли будет отлично от общеевропейского.

- Говорят, что эти агрохолдинги все равно будут создавать порты, инфраструктуру и создавать рабочие места. Вы вообще не видите положительных моментов?

— Одно дело, когда люди работают на своей земле, продают продукцию и получают за нее зарплату, доход или отчисления из бюджета, а другое — когда приходит зарубежный пользователь. Ему фиолетово, как будут себя чувствовать местные аборигены, что с ними будет, какие рога у них повырастают от этой ГМО-продукции и так далее.

Это территория, на которой будут применять любые технологии, и она будет плодоносить, даже если там останется один песок. И если люди будут только заняты в обслуживании этого процесса, подпирать забор или быкам хвосты крутить, это замечательно. Но прибыль будет вывозиться за рубеж, а все экономические и экологические последствия лягут на плечи местного населения.

Когда они обещают создать инфраструктуру, то это смешно. На Украине есть и порты, и крупные предприятия. Но они доводят их до ручки, банкротят, а потом приходят и говорят: мы пришли, проинвестировали и будем развивать.

Здесь все было, но Украину пустили под откос в 2014 году. Мы это будем расхлебывать уже до конца нашего века. Может, все будет не так обреченно, но выглядит это все очень печально.