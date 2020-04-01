Гулять на улице в баварских городах можно, общественный транспорт работает, все спокойно. Стройки работают, в полях работают трактора (видимо, борются с «короной» по методу Лукашенко). О том, как протекает жизнь на юге Германии во время коронавируса, рассказал изданию Украина.ру живущий там социолог Сергей Заславский

- Сергей, какова ситуация с коронавирусом в Баварии и в вашем городке?

— Я обитаю в симпатичном городке Деггендорф, который расположился на берегу Дуная, это округ Нижняя Бавария. Здесь начинается Баварский Лес.

Ситуация у нас спокойная, всего несколько зараженных. Люди соблюдают карантин, сидят дома, в супермаркетах и аптеках соблюдают дистанцию.

Правительство открывает ранее закрытые больницы. Врачи-вирусологи — на передовой, обычные врачи проходят тренинги по «короне», чтобы в случае необходимости вступить в борьбу с эпидемией.

Германия старается обеспечить равное покрытие коронавирусными отделениями, чтобы не допустить схлопывания возможностей приема больных, как в Италии.

ФРГ начала принимать больных из Италии и Франции. Йенс Шпан, министр здравоохранения, хоть и не имеет медицинского образования, но в целом ему доверяют.

- Есть ли в городе карантин? Можно ли выходить на улицу?

— Гулять по городу можно, общественный транспорт работает, все спокойно. Стройки работают, в полях работают трактора (видимо, борются с «короной» по методу Лукашенко). Не жизненно важные магазины закрыты, но одежду и бытовую технику, да и вообще все можно купить в магазине Реал (группа Мэтро кэш энд кэри). Он не закрыт, потому что там продукты вперемежку с носками, лифчиками и магнитофонами.

- Нет ли паники среди населения?

— Люди в целом поддерживают власти, но очень боятся экономического кризиса.

- Какова ситуация с украинскими гражданами?

— В лагерях для беженцев появилось много украинских заробитчан, их выкинули на улицу в Польше, и они решили рвануть на Запад, переждать карантин в Баварии.

Я лично на карантине, воплощаю вековую мечту креаклиата — учу языки, занимаюсь йогой и очень много читаю. Сейчас читаю те книги Лимонова, что мне посоветовали московские друзья.