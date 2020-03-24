Польский журналист Якуб Корейба рассказал изданию Украина.ру, как эпидемия коронавируса повлияла на ситуацию в польской политике и экономике

- Якуб, какова ситуация с коронавирусом в Польше в целом и конкретно в вашем городе — Люблине? Есть ли карантин и комендантский час, или можно свободно передвигаться по городу и по стране? Перекрыта ли граница?

— В Польше подтверждено 766 случаев заболевших, 8 человек умерли, на утро вторника выявлено 17 новых случаев. В Люблинском воеводстве — 48 случаев, один пациент умер.

Паники не наблюдается — после введения правительством режима эпидемии люди довольно дисциплинированно соблюдают меры изоляции. Города пустые: работают только мелкие магазины и аптеки, куда можно заходить по одному человеку.

По городу и стране можно передвигаться свободно, но не рекомендуется. Полиция просит разойтись людей, которые собираются в местах отдыха в связи с хорошей погодой. Собираться более 50 человек запрещено. Авиасообщение перекрыто, равно как и граница на въезд, кроме грузового транспорта.

Правительство на специально выделенных бортах возвращает граждан, застрявших за границей. Были несколько случаев нарушения карантина — в связи с этим штраф поднят с 5 до 30 тысяч злотых.

Умирают в основном люди пожилые и с сопутствующими болезнями, практически никогда коронавирус не является непосредственной причиной смерти.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Вы ходите на работу или работаете на "удалёнке"?

— Работаем на "удалёнке", ходим на длинные прогулки по лесу, но так, чтобы не соприкасаться с людьми. Исключили встречи со знакомыми и родственниками, особенно с пожилыми.

- Как коронавирус отразился на польской политике и экономике?

— Точных цифр не понимает никто, но экономический спад будет точно. Я лично надеюсь, что он вынудит правительство пойти на необходимые реформы, изменения, которые давно назрели.

Оппозиция требует переноса президентских выборов, на что правительство не хочет пойти, — в условиях кризиса рейтинг власти стремительно растёт. Министр здравоохранения вырос до лидера нации — его стойкость и трудоспособность нравятся всем независимо от политических взглядов, хотя до этого он был незаметным чиновником. Я уверен, что после эпидемии у него будет большая карьера.

- Какова ситуация с украинцами, белорусами и русскими, живущими в Польше? Уезжают ли они домой? Как себя ведут?

- Часть людей продолжает работать, часть уехала. В основном трудовые мигранты ждут конца карантина на месте. Студенты были вынуждены уехать домой, так как университеты и общежития закрыты.