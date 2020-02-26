Политолог Руслан Бизяев рассказал, состоится ли отставка Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины и кто может занять его место. Своим мнением он поделился в интервью изданию Украина.ру 26 февраля

«Этот вопрос решен»: СМИ рассказали, когда Тигипко назначат премьером Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Сергей Тигипко.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречался с Тигипко, и подтвердил, что вел с ним переговоры насчет должности в правительстве.

- Руслан, на ваш взгляд, состоится ли отставка Гончарука и почему это происходит именно сейчас?

— Все предпосылки к отставке есть — не хватает только политического решения. Почему? Потому что отставка Гончарука плотно связана с тем, что мы называем «соросовской Украиной». Поэтому действительно Зеленскому очень тяжело сейчас принять это решение, потому что существуют риски, что эти товарищи могут ситуацию изнутри взорвать.

Поэтому это решение однозначно не будет принято буквально сегодня-завтра, но концептуально я думаю, что Гончарук уйдет в отставку вместе со всем своим Кабинетом министров.

- Станет ли Тигипко его преемником?

Фурса: Тигипко – идеальный премьер-министр для Зеленского © Facebook, Сергей Фурса

Для того чтобы найти 226 голосов, это должна быть фигура, которая однозначно объединит как фракцию «Слуга народа», так и те фракции, которые могут дать свои голоса. Будет ли это Тигипко? Думаю, нет. При всем уважении к Сергею Леонидовичу — нет.

- Звучала еще фамилия бывшего вице-премьера и экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Хорошковского.

— То же самое. Это, на мой взгляд, просто идет такое прощупывание общественного мнения: а вот что будет, если вернутся люди, которые были в прошлом политическом цикле, который мы называем «эпохой регионалов»? Ведь что Тигипко, что Хорошковский тем или иным способом работали в вертикали власти [четвертого президента Украины Виктора] Януковича. Тигипко был вице-премьером, заместителем главы «Партии регионов». Хорошковский какое-то время тоже работал при Януковиче.

Но однозначно нет. То есть если будут возвращаться экс-регионалы на какие-то руководящие должности, то однозначно это не будет уровень премьер-министра Украины — это очень весомая фигура, фигура достаточно компромиссная внутри страны.

Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с Тигипко © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

- А кто политические тяжеловесы?

— Внутри команды Зеленского к таким тяжеловесам можно отнести [главу СБУ] Ивана Баканова, которому президент доверяет. Можно смотреть в сторону того же [спикера Верховной Рады Дмитрия] Разумкова, который набирает вес. Большой совокупностью факторов обладает тот же [глава МВД Украины Арсен] Аваков. Вот я бы смотрел куда-то в ту сторону. Говорят, что может Юрий Витренко — исполнительный директор «Нафтогаза», но тут 50 на 50.

- То есть это будет человек из команды Зеленского?

— Сто процентов.

- Значит ли это, что внутренняя политика не поменяется?

— Нет, внутренняя политика, конечно, будет меняться, потому что это не внутренняя политика — это самоубийство. Вопрос не стоит, будет ли меняться внутренняя политика — видите, для этих ребят даже коронавирус проблема, не говоря уже о более глобальных вызовах.

Но кто будет олицетворять эту политику и какой будет курс? Это однозначно не те люди, которые сейчас в шорт-листе.