Депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин рассказал изданию Украина.ру о «русских поправках», подготовленных им для внесения в Конституцию РФ

- Константин Сергеевич, вы один из топовых политиков, которые выступают за внесение в Конституцию России «русских поправок». Скажите, почему они важны.

— Они важны, потому что Конституция — это тот основной закон страны, который определяет ее сущность, определяет, кто мы. Определяет место каждого, кто пытается разобраться в природе государства и живущих в ней людей. И до сих пор Конституция в этом вопросе у нас поставлена с ног на голову.

Самый многочисленный в России народ — русский — никоим образом не прописан в Конституции. Единственное место, где упоминаются русские как народ, — это статья о государственности русского языка на всей территории РФ.

Затулин: Россия обратилась в СБ ООН из-за нарушений на Украине прав и свобод граждан © РИА Новости, Владимир Трефилов

Мы не отменяем федеративно-национальное государственное устройство. Возможно, не стоило бы упоминать о русских, если бы наше государство не было федеративным и в основе его не лежала бы эта федеративная устроенность, унаследованная у Советского Союза. Мы ведь не планируем от нее отказываться.

Двадцать две национальные республики, автономные области, автономные округа. Практически везде есть представление о титульной нации, которая дала название этому субъекту РФ. Но в России никакой Русской республики нет.

И правильно. Но тогда не забудьте сказать про русский народ в законе страны, большая часть населения которой русские. Это обозначение важно не только для тех, кто живет в России, но и для наших соотечественников за рубежом.

Важно, что Россия упоминанием о русских подчеркивает, что она является национальным очагом не только для федеративных национальных республик, но и для самого русского народа, а это очень важно для тех, кто живет и на Украине.

Сейчас само слово "русский" пытаются украсть и присвоить себе. Попытки рассказать, что русские живут на Украине, а в России живут москали — позиция, которую у нас в России никто не разделяет.

- Противники этих поправок говорят, что Россия — это многонациональное государство, поэтому говорить нужно о многонациональном российском народе. И они боятся, что раз они не титульная нация, то против них будут какие-то ограничения.

— Это наведенные страхи. Мы не вносим никаких поправок в базовые понятия равенства всех наций и народностей, равности граждан нашей страны вне зависимости от национальности перед законом.

Что касается мнения, что в России много наций и все они объединяются в общую политическую нацию или употребляется слово "россияне" — я не собираюсь вступать в спор по этому поводу. Дай бог. Пусть развивается это единство.

Но мы же не требуем от татар, якутов, башкир отказа от их национальной принадлежности. Да, мы все россияне, но при этом они остаются татарами, чеченцами, башкирами. Так почему же мы не имеем права этим гордиться.

Да, мы многонациональный народ. Хотя тут тоже могут быть разговоры, как лучше сказать: многонациональный народ, или многонародная нация. Это предложил член рабочей группы Владислав Никонов. Это академический спор, непонятный многим людям.

А что касается исторических общностей, напомню, что мы создавали одну историческую общность. Она называлась Советский Союз. И я не могу сказать, что мы не продвинулись в этом. Но вот Союз распался, и возникли национальные республики.

И русские, которые не пошли по такому пути как Украина, выделяя украинцев и заставляя учить всех свой язык. Почему же русские должны отказывать себе в том, чтобы считать Россию своим национальным очагом?

Даже при наличии многонационального народа в СССР Сталин в самый ответственный момент, после победы в Великой Отечественной войне, произнес «русский народ», понимая его значение в общем как семьи народов Советского Союза.

И в России эта ситуация еще острее. В Советском Союзе русское население было чуть больше половины, а в России русских больше восьмидесяти процентов. И нужно уважать интересы не только меньшинства, но и большинства.

У нас многие теоретики считают, что защита национальных интересов состоит только в защите интересов национальных меньшинств, а с национальным большинством можно делать всё, что угодно.

Я слышал мнения, что русские должны считать себя русскими по умолчанию, что русские должны жертвовать своим упоминанием.

- Как вы считаете, эти поправки пройдут?

— Есть две поправки. Одна касается упоминания русского народа в начале преамбулы, другая касается упоминания соотечественников. Тоже в начале преамбулы. В рабочей группе еще не обговаривали поправки к преамбуле.

Депутат ГД Затулин: Российский паспорт должны иметь все граждане Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Я лишь знаю, что как депутат я имею право предложить любую поправку к законопроекту, который будет рассматриваться у нас во втором чтении. И я это сделал.

Отбросить эти поправки у тех, кто готовит закон ко второму чтению, возможности нет, потому что любая поправка депутата, внесенная в надлежащем порядке, должна быть рассмотрена. А вот поддержат или отклонят ее, я не знаю.

Хотя мы очень долгое время шли в одну сторону. У нас специалисты защищали диссертации о России, о россиянах, пренебрегая темами о русском народе, и это, конечно, будет препятствием.

Но даже если бы я был уверен, что ее не примут, я бы все равно этот вопрос внес. Потому что чем раньше мы поднимем эту тему, тем быстрее мы разберемся с этой метастазой, когда люди, живущие в России, говорят, что они не понимают, кто такие русские, и само упоминание русских является оскорбительным для всех остальных. Вот с этим нужно бороться.