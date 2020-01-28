По состоянию на 28 января 2020 года в Китае число умерших от коронавируса возросло до 106, а заболевших уже около 4500 человек (из них 976 тяжелобольных). На разработку эффективной вакцины, по сообщениям китайских медиков, требуется около трех месяцев

В начале 2020 года в китайском Ухане произошла вспышка нового коронавируса. По данным медиков, вирус передается от животных к человеку или от человека к человеку. Случаи заболевания уже выявили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

Ростуризм в пятницу, 24 января, рекомендовал российским туристам не летать в Китай из-за угрозы заражения коронавирусом. Туроператорам и турагентствам посоветовали прекратить продажу туров.

Ряд туроператоров объявили о досрочном вывозе туристов с китайского острова Хайнань. Все туристические достопримечательности на популярном у россиян курорте Санья в этой островной провинции прекратили работу в связи с распространением коронавируса, говорится в заявлении администрации города.

Ранее правительство провинции объявило о введении наивысшего уровня реагирования на ЧС. Как правило, такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.

Если завтра эпидемия: насколько готова Украина к борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Шоумен, ведущий мероприятий Антон Зубов сейчас отдыхает в городе Санья. В интервью изданию Украина.ру он рассказал, что сейчас происходит в городе.

- Антон, сколько вы уже находитесь в Китае? Когда прилетели?

— Мы прилетели в Санью 22 января из Екатеринбурга.

- Когда планируете улетать? Ваш рейс не переносили?

— Планируем улетать, как и запланировали, 31 января. Наш рейс не переносят, но от гидов отеля есть информация, что до 2 февраля всех вывезут. Новые туристы уже не прилетают.

- Действительно ли сейчас в городе карантин? И если да, вас обеспечивают всем необходимым?

— Да, в городе действительно карантин. Торговые центры закрыты, рынки закрыты, большинство магазинов — под замком. Все экскурсии отменили. Некоторые кафе работают. Весь город — в масках, людей на улицах почти нет. Нас обеспечивают, как и положено в отеле: питание и чистые номера. У нас только завтрак, обедаем в соседнем кафе.

- Какая обстановка в отеле, месте, где вы живёте?

— Обстановка в отеле среди туристов спокойная. Все пытаются отдыхать так, чтобы исключить рядом незнакомых людей, не выезжают в общественные места. Туристические маршруты автобусов 25 и 26 отменили. Нам сегодня выдали маски, вечером все собираемся в холле отеля и по компаниям играем в настольные игры.

- А что на улицах? Правда, что практически нет людей?

— Да, на улицах мало людей и машин. Людям замеряют температуру, опрыскивают чем-то багаж.

- Есть ли у вас претензии к местным властям? Как работает городская инфраструктура: транспорт, кафе и пр.?

Наши на Хайнане. Что происходит на китайском острове, где началась эпидемия коронавируса © РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

Сегодня уже ближайшие кафе все работали. Масок в аптеках и нигде нет. Нам выдали в отеле 2 маски, сказали — в аэропорт и самолёт. Но мы в них ходим сейчас.

- Проводят ли какую-то профилактику, другие меры борьбы с вирусом?

— Кроме замеров температуры и выдачи масок, других мер нет.

- Вы хотите что-то передать руководству страны и/или своим близким?

— Солнце не отключили, море не блокируют. Город на карантине, в отеле и рядом точно нет заражённых… Поэтому у нас всё хорошо!