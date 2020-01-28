В начале 2020 года в китайском Ухане произошла вспышка нового коронавируса. По данным медиков, вирус передается от животных к человеку или от человека к человеку. Случаи заболевания уже выявили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.
Ростуризм в пятницу, 24 января, рекомендовал российским туристам не летать в Китай из-за угрозы заражения коронавирусом. Туроператорам и турагентствам посоветовали прекратить продажу туров.
Ряд туроператоров объявили о досрочном вывозе туристов с китайского острова Хайнань. Все туристические достопримечательности на популярном у россиян курорте Санья в этой островной провинции прекратили работу в связи с распространением коронавируса, говорится в заявлении администрации города.
Ранее правительство провинции объявило о введении наивысшего уровня реагирования на ЧС. Как правило, такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.
Однако на Хайнани по-прежнему остаются российские, украинские и белорусские туристы.
Шоумен, ведущий мероприятий Антон Зубов сейчас отдыхает в городе Санья. В интервью изданию Украина.ру он рассказал, что сейчас происходит в городе.
- Антон, сколько вы уже находитесь в Китае? Когда прилетели?
— Мы прилетели в Санью 22 января из Екатеринбурга.
- Когда планируете улетать? Ваш рейс не переносили?
— Планируем улетать, как и запланировали, 31 января. Наш рейс не переносят, но от гидов отеля есть информация, что до 2 февраля всех вывезут. Новые туристы уже не прилетают.
- Действительно ли сейчас в городе карантин? И если да, вас обеспечивают всем необходимым?
— Да, в городе действительно карантин. Торговые центры закрыты, рынки закрыты, большинство магазинов — под замком. Все экскурсии отменили. Некоторые кафе работают. Весь город — в масках, людей на улицах почти нет. Нас обеспечивают, как и положено в отеле: питание и чистые номера. У нас только завтрак, обедаем в соседнем кафе.
- Какая обстановка в отеле, месте, где вы живёте?
— Обстановка в отеле среди туристов спокойная. Все пытаются отдыхать так, чтобы исключить рядом незнакомых людей, не выезжают в общественные места. Туристические маршруты автобусов 25 и 26 отменили. Нам сегодня выдали маски, вечером все собираемся в холле отеля и по компаниям играем в настольные игры.
- А что на улицах? Правда, что практически нет людей?
— Да, на улицах мало людей и машин. Людям замеряют температуру, опрыскивают чем-то багаж.
- Есть ли у вас претензии к местным властям? Как работает городская инфраструктура: транспорт, кафе и пр.?
— Претензий нет. Я думаю, они знают, что делать, лучше нас. Как я уже говорил, туристические маршруты отменили. Кафе работают не все, но, как мне сказал один из хозяев кафе, это из-за (китайского. — Ред.) Нового года. Три дня Китайского Нового года они отмечают дома и отдыхают.
Сегодня уже ближайшие кафе все работали. Масок в аптеках и нигде нет. Нам выдали в отеле 2 маски, сказали — в аэропорт и самолёт. Но мы в них ходим сейчас.
- Проводят ли какую-то профилактику, другие меры борьбы с вирусом?
— Кроме замеров температуры и выдачи масок, других мер нет.
- Вы хотите что-то передать руководству страны и/или своим близким?
— Солнце не отключили, море не блокируют. Город на карантине, в отеле и рядом точно нет заражённых… Поэтому у нас всё хорошо!