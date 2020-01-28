Вопрос об отставке премьера Гончарука может возникнуть снова, если правительству и парламенту не удастся быстро решить проблемы приватизации и продажи земли. Но для рядовых украинцев смена имён в Кабмине ничего хорошего не принесёт. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политтехнолог Сергей Слободчук

- Сергей, год начался довольно бурно, о чём говорит история со скандальными записями и с неудавшейся отставкой Гончарука. Прояснило ли это расстановку сил?

— На данный момент есть несколько групп влияния, которые недовольны нынешним разделом должностей и хотели бы другую кандидатуру видеть во главе Кабмина. Отсюда и этот скандал с «прослушкой» и прочими телодвижениями. Мы видим, что в раскрутку скандала с «прослушкой» очень активно включились люди, связанные с группой «Приват» Коломойского-Боголюбова-Мартынова. Это одна из групп влияния, заинтересованных в том, чтобы снять Гончарука или хотя бы договориться об увеличении своего «пакета министров», — у них сейчас два портфеля в Кабмине, а они надеются выторговать больше, да и губернаторов себе ещё добавить.

Не забудем и о том, что уже около года кандидатом в премьер-министры себя считает глава МВД Аваков. Он ещё весной прошлого года говорил иностранным политикам, что гарантирует продажу земли, приватизацию и прочие вещи, которые интересуют иностранных капиталистов.

- Но отставка не удалась…

— Да, на этот раз не удалось этого сделать, потому что заинтересованные иностранные игроки — это и Сорос, и Госдепартамент США, и иностранные компании, нацеленные на приватизации-концессии, — не дали отмашку на увольнение Гончарука. Пока ничья, я бы сказал. Но, думаю, если такие скандалы будут продолжаться, вопрос об отставке Гончарука рано или поздно снова будет поставлен.

- При каких условиях?

— В первую очередь если нынешний премьер и «слуги народа» не решит вопрос о продаже земли. Есть и второй вариант — когда отправят, что называется, «по совокупности претензий». В этом корень проблемы. Хотя у меня вообще большие сомнения в том, что они (правительство и парламент. — Ред.) могут что-то решать, да и на записях голос, похожий на голос Гончарука, прямым текстом об этом сказал. Но это было видно и изначально на самом деле. Первое же решение Гончарука было закрыть заседания Кабмина от присутствия журналистов, чтобы широкие массы не слышали, на каком языке кострубатом они там общаются, что большинство новых министров, что называется, жизни не видели, не то чтобы государством руководить. Скубченко: Продажа земли – это не запрос украинского общества, а требование Сороса © Facebook, Александр Скубченко

Если они на практике не работали никогда и на практике не умеют принимать никаких решений, не знают, как готовить постановления Кабмина, как согласовывать… Они в реальной экономике не работали и в реальной политике вообще ничего не понимают. То есть столкнулись с тем, что реально решать вопросы они не могут, и поэтому иностранным бенефициарам надо параллельно создавать ещё «теневой Кабмин», чтобы специалисты работали, готовили документы и «ряженым» на подпись приносили. «Теневой Кабмин» создать, а потом «теневую Раду», потому что не могут депутаты элементарную поправку инкорпорировать в законопроект. А потом что — «параллельные облгосадминистрации» готовить, теневых судей и всё остальное? Но смысл какой? Эту теневую структуру ведь финансировать надо.

Вот в этом проблема. Пока у них есть большинство в Верховной Раде, они штампуют законы, не читая, но как только возникнет пробуксовка… А она может возникнуть по одному из таких острых вопросов. Вице-спикер Стефанчук сказал, что на этой неделе будут рассматривать законопроект о продаже земли. И вот если забуксует этот вопрос, и забуксует серьёзно, на несколько недель, например, то тогда действительно бенефициары нынешней власти выдвинут претензии и к Гончаруку, и к Разумкову, и к Зеленскому, и к прочим.

И тут ещё один нюанс: есть ведь ещё партия «Слуга народа», есть фракция в Верховной Раде. И по факту Гончарук и их выставил дураками. И рейтинг «Слуги народа» валится, об этом уже говорят и националистические политики. Рейтинг валится, и у них тоже есть по этому поводу недовольство. И когда критическая масса этого недовольства накопится, то вдруг возникнет вопрос о переформатировании Кабмина как минимум и как максимум об увольнении Гончарука и замене его на какую-то более сильную фигуру. Корнилов: Гончарук в Давосе представил бандеровскую кричалку для инвесторов © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Но это не принесёт добра рядовым избирателям, а только облегчит реализацию планов каких-то внешних сил?

— Конечно. Продолжать они будут ту же политику, что была при Порошенко-Гройсмане. Не зря же Гончарук первым делом в первом же комментарии сказал, что при Порошенко всё делали правильно, просто медленно. Это, кстати, одна из причин, почему зарубежные игроки не сделали ставку на Порошенко на выборах 2019 года. Потому что было недовольство тем, что он не решает ряд вопросов — по приватизации, по закупке американского оружия, по продаже земли. Да вот вам наглядный пример — в 2017 году, выступая в Верховной Раде, Порошенко рвал рубаху на груди, клялся, что самый актуальный вопрос — это вопрос о купле-продаже земли. А потом провластные депутаты по отмашке из АП продлили мораторий — и он это подписал. То есть на словах Порошенко обещал всё, а на деле не делал. Отсюда и недовольство. Сейчас на эти же грабли наступают Гончарук и компания, получается, что они тоже не решают эти вопросы. Как там говорилось… верхи не могут, низы не хотят… Правда, Порошенко мог, но не хотел, а «ряженые» хотят, но не могут. Если одной фразой, то ситуация поменялась вот так.

- В отличие от Украины, в России премьера легко отправили в отставку, назван новый состав правительства. Есть какие-то в связи с этим ожидания изменений на украинском направлении или нет?

— Сейчас такие ожидания разгоняют в СМИ, в соцсетях. Но если условно поделить российскую элиту на западников, патриотов и националистов, то сейчас при власти западники, поэтому просто одни западники сменили других. Глобальная задача, которую они решают, — встраивание России в экономическую модель Запада — не изменится. И каких-то подвижек к тому, чтобы на украинское направление назначили кого-то из патриотов, я не вижу. Их как загнали в 2014 году в Госдуму, так они там и сидят. Небоженко: «Приватизация породила такого монстра, как украинский олигархат» © Facebook/ Виктор Небоженко

Понятно, что издержки политики «торговцев» — это провал, если оценивать с точки зрения геополитики. Да, по форме Украину не приняли в НАТО. Но на деле сегодня НАТО — в первую очередь, США — по полной юзает территорию Украины в своих целях — для этого используется годовая программа Украина — НАТО.

То есть по факту НАТО вышло на границы России, хотя пропаганда рассказывает, что этого нет.

Другой момент заключается в том, что в 2019 году российская элита была готова к тому, что не удастся договориться с Украиной о поставках и о транзите газа. Но мы видим, что этот негативный сценарий оправдался только наполовину, потому что о транзите договориться удалось. Всё, больше от Украины ничего не нужно. Будут говорить на публику о защите прав русскоязычных, что, конечно, вызывает просто смех, потому что в этом направлении ничего не делается от слова «вообще». Будут заниматься ещё какой-то словесной эквилибристикой, но делать не будут ничего — не в приоритете сейчас Украина, украинское направление.

- Похоже на то, что процессы, которые мы наблюдаем на Украине в 2020-м году, являются продолжением процессов года 2019-го, уже ушедшего в историю. Чем он вам запомнился?

— Было чересчур много манипуляций, много мифологизации, я бы так сказал. Потому что под видом смены власти по сути дела произошла консервация всё той же системы, только немножко поменялись лица у кормушки. Было много мифов, например, миф про монобольшинство в Раде. На телеэфирах говорят, что это впервые в истории Украины, но это не впервые. Монобольшинство было в 2002 году, это была мегафракция на основе блока «За единую Украину» (пропрезидентский блок, первым номером был Владимир Литвин). Просто развалилась это мегафракция несколько быстрее, чем развалится это нынешнее большинство, которое более верно было бы назвать «Слуга американского народа».

Миф о «зеленой революции», которая на самом деле никакая не революция. Потому что революция — это смена экономической модели, это коренная трансформация политической системы. А что изменилось? Украина как была олигархической экономикой, как была парламентско-президентской республикой, так и осталась. Поэтому Зеленский и компания задвигают тезис о «революции» и «перезагрузке», а критики язвительно комментируют, что это не «зеленая революция», а «зеленая плесень». И в этом плане я бы говорил не только о том, что произошло, но и о том, чего не случилось в уходящем году.

- И чего не случилось?

— Не случилось подъема организованной борьбы за свои права. Мы видим, что, несмотря на наступление на трудовые права, на обострение социальных вопросов, народ достаточно пассивную позицию занимает и организованного сопротивления нет. А в парламенте под самыми разными лозунгами, но большинство составляют прозападные партии, потому что между «Слугой народа», Порошенко, Тимошенко и прочими нет никакой идеологической разницы. Которые даже не скрывают, что у них по сути дела один вопрос — земельный. Этот вопрос был основой разногласий с Порошенко. Помните, как говорили большевики: у нас расхождение в земельном вопросе — либо мы их зароем, либо они нас… Теперь же это вопрос кормушечный — либо «слуги» будут возле кормушки, либо «псы» Порошенко (от названия партия «Европейская солидарность» — ПЕС. — Ред.), «сироты» Тимошенко и т.д. Ищенко объяснил, зачем Зеленский, Макрон, Меркель и Трамп приехали в Давос © РИА Новости, Нина Зотина

В остальном уходящий год запомнился передозировкой розовых иллюзий, а украинская политическая практика показывает, что следом придет «похмелье» в виде жестокого разочарования. Жестокого, потому что было слишком много надежд на новую власть. А новая власть, как мы видим, восстановила консула Марушинца (прославившегося антисемитскими высказываниями. — Ред.), назначила «мовного шпрехенфюрера» и при этом потихонечку сливает страну, её активы под транснациональный капитал, под иностранных игроков. Одно из украинских СМИ в виде эксперимента включило в опрос Джорджа Сороса, и он неожиданно занял второе место в списке самых влиятельных украинцев. Вот здесь так и просится грустный смайлик.

Чем было вызвано недовольство Сороса и других заинтересованных лиц режимом Порошенко? Тем, что он не выполнял их экономическую программу — не разрешил запустить рынок земли, не дал отмашку на массовую приватизацию и т.д. А теперь для транснационалов открыто «окно возможностей» — и они планируют им воспользоваться, помешать может только один риск.

Поэтому напрасны были розовые ожидания и иллюзии — я говорю о массовом сознании, конечно. А запомнится 2019 год тем, что ничего не изменилось.

- Какие надежды на год 2020-й? Разочарования продолжатся, или можно всё же ждать изменений к лучшему?

— Разочарования однозначно продолжатся, потому что часть избирателей голосовали за Зеленского и партию «Слуга народа» в первую очередь по той причине, что голосовали таким образом против прошлой власти, против Порошенко и проводимой им политики. Но по сути продолжается всё та же политика.

Политический курс сохраняется тот же самый, разве что власть начиная с президента не разгоняет агрессивную истерию и межнациональную рознь, чем занимался Петро (Порошенко. — Ред.).

И в этом ключе для бенефициаров Зеленского неминуем союз с частью олигархов, которые не вкладывали в него на старте проекта. И последние назначения показывают, что ОП уже находит общий язык с Ринатом Ахметовым и Вадимом Новинским, в частности. Например, одного из топ-менеджеров ДТЭК Дениса Шмыгаля назначили главой Ивано-Франковской обладминистрации (а эта область обычно является вотчиной «приватовцев» — Коломойского и прочих). Поэтому власть в условиях падения рейтинга «слуг американского народа» обречена на то, чтобы заключить тайный союз с Ахметовым и компанией — и на выборы у нас пойдут от власти «слуги народа», а от олигархов — какой-нибудь новый проект, исполняющий роль «оппозиции», а на деле служащий «на подтанцовке» у власти. Как минимум такой проект будет оттягивать голоса у оппозиции. Что в итоге получится — мы увидим на местных выборах осенью 2020 года. Ахметов договорился с Богданом: СМИ связали перестановки в Кабмине с рынком земли и децентрализацией © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Это если говорить о том, что новая власть не делает. А если посмотреть в ракурсе — а что делает новая власть, чтобы отвечать на вызовы? Смотрите, мир втягивается в полосу очередного кризиса. Готова ли Украина? Я разговариваю с представителями среднего бизнеса, они все говорят, что уже сейчас ситуация напоминает 2015 год — массовое безденежье, падение продаж, кризис на рынке услуг.

Так было в 2015-м, когда правительством руководил Яценюк, который сначала кричал на Майдане о «европейских стандартах жизни», а потом всю страну опустил в экономический ад.

- Теперь это повторяется?

— Проблема в том, что Украина вступает в финансово-экономический кризис как ослабленный организм, у которого нет лекарств. Самолет попал в штопор, а в кресле пилота — человек, который не знает, как выглядит штурвал. Останавливается металлургия, а это одна из главных статей украинского экспорта. Остаётся статья "деньги от заробитчан", но в этой сфере могут быть изменения. Что ещё? Остаётся аграрный сектор, но цены на аграрное сырьё — а Украина ведь сырьё поставляет — колеблются в зависимости от сезона, да сырье — это еще и самая дешевая продукция. По сути Украина входит в кризис в гораздо худшем положении, чем это было в 2008-2009 годах, теперь даже какой-то минимальной подушки безопасности нет. А как мы видели на примере прошлого кризиса, более всего страдают страны, которые включены в западную экономическую модель в качестве периферии, т.е. поставщиков сырья. Это как раз об Украине.