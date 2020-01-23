Командир бригады "Восток" Александр Ходаковский сказал в интервью изданию Украина.ру, что Зеленский не способен преодолеть сопротивление украинской партии войны в силу своей очевидной слабости

- Александр, что вы думаете относительно заявления Алексея Резникова, представителя Украины на минских переговорах, по поводу пересмотра Минских соглашений, в частности, сначала контроль над российской границей, а потом выборы?

— При численности населения почти четыре миллиона человек по обеим территориям мы располагаем значительным мобилизационным потенциалом, но, следуя Минским соглашениям, мы не увеличили численность наших вооруженных сил ни на одного человека с четырнадцатого года. Тем самым мы поставили себя в гораздо более уязвимое положение относительно Украины, но сделано это было только потому, что было отдано предпочтение политическому, а не военному способу урегулирования конфликта. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

При этом под урегулированием следует понимать только такие шаги, которые не создают угрозы геноцида наших территорий со стороны Украины. Любые попытки пересмотреть логику Минских соглашений с отказом от достигнутого статус-кво приведут к пересмотру и нашего подхода к способам решения конфликта, вынудив нас снова рассматривать военный способ как выход из сложившегося тупика.

Иными словами, попытки Украины концептуально изменить последовательность выполнения соглашений недопустимы и являются демонстрацией политического бессилия действующей власти перед сложившимися обстоятельствами. Это война, а не игра в поддавки, а мы не благотворительная организация, а сторона конфликта со своими интересами.

- Верите ли вы Зеленскому в его высказанных публично намерениях установить мир в Донбассе?

— Зеленский может склоняться к мирному решению, что предусматривает прекращение любых боевых действий, но его личные предпочтения и его способность реализовать их на практике — разные вещи. Когда он говорит как президент, мы ему не верим. Нет ни одной предпосылки сегодня считать, что Зеленский способен преодолеть сопротивление украинской партии войны в силу своей очевидной слабости.

Подтверждением этому служит повышение напряженности на линии фронта после его прихода к власти и замораживание инициативы по разведению сил после нормандской встречи в частности.

Следует отметить тот факт, что в последнее время участилось применение запрещённых Минскими соглашениями калибров на различных участках, что приводит к гибели не только наших военнослужащих, но и мирного населения.