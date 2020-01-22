На взаимоотношения Украины и России в данный момент влияет фактор смены состава правительства в РФ. Политолог Кирилл Молчанов оценил ситуацию и дал свой прогноз на будущее изданию Украина.ру

- Кирилл, вчера в России сформировали новый состав правительства России, которое возглавил Михаил Мишустин. Появилось девять новых министров. На ваш взгляд, как эти изменения отразятся на украинском направлении российской политики?

— Никак не отразятся, российская политика в отношении Украины сохранит свой нынешний контур, так как ключевые министры, имеющие отношение к украинскому вопросу, сохранили свои портфели. Это и министр иностранных дел Сергей Лавров, и министр обороны Сергей Шойгу.

- Но ведь Дмитрий Козак, у которого сложились нормальные продуктивные отношения с помощником Зеленского Андреем Ермаком, перестал быть вице-премьером…

Силовой блок остался, социальный обновился. Стало известно, кто вошел в правительство Мишустина © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Мы видим, что изменения в правительстве затронули только социально-экономический блок, которым Путин был недоволен больше всего в последнее время.

- Как вы считаете, сохранится ли диалог между Россией и Украиной на этом уровне? И появятся ли какие-то новые каналы коммуникации?

— Посмотрим. Есть надежда, что завтра, 23 января, будет встреча президента России Владимира Путина с Зеленским в Израиле. Все-таки Зеленский собирается делать шаги, которые отличаются от позиции его предшественника Петра Порошенко.

Нынешний глава государства больше настроен на конструктив, правда, неясно, насколько далеко он сможет в этом продвинуться.

Россия свою позицию не меняла, все упирается в безальтернативность Минских соглашений, Зеленский же хочет провести ревизию этих договоренностей.

Я думаю, ключевые позиции будут уже на следующей встрече в апреле в "нормандском формате", после которой станет ясно, есть ли вообще хоть какой-нибудь прогресс.

- 17 января в Киеве прошло заседание СНБО с участием Зеленского, на котором рассматривалась Стратегия национальной безопасности Украины. В документе есть пункт о налаживании отношений с Россией. По вашим прогнозам, это возможно в ближайшее время?

Корнилов: Стратегия СНБО по нормализации отношений с Россией — это лишь пустые слова © Владимир Трефилов

Но возможен здоровый прагматизм, экономическая целесообразность. Например, вернуться к прямым закупкам газа из России, что поможет Зеленскому снизить коммунальные тарифы, чтоб его рейтинг не сильно падал.

- Многие европейские политики, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, заявили о намерении посетить Парад Победы в Москве. Когда стоит ожидать такого шага от президента Украины?

— Ну, я очень сомневаюсь, что Зеленский поедет на парад в Москву на 9 мая. Он к таким шагам не готов, более того, на Украине есть небольшая, но организованная внутренняя фронда, которая во всех его действиях видит какое-то предательство.

Так что Зеленский пытается «проскочить между капелек», чтобы сохранить такую двойственную позицию.