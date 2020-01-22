- Кирилл, вчера в России сформировали новый состав правительства России, которое возглавил Михаил Мишустин. Появилось девять новых министров. На ваш взгляд, как эти изменения отразятся на украинском направлении российской политики?
— Никак не отразятся, российская политика в отношении Украины сохранит свой нынешний контур, так как ключевые министры, имеющие отношение к украинскому вопросу, сохранили свои портфели. Это и министр иностранных дел Сергей Лавров, и министр обороны Сергей Шойгу.
- Но ведь Дмитрий Козак, у которого сложились нормальные продуктивные отношения с помощником Зеленского Андреем Ермаком, перестал быть вице-премьером…
— Да, Козак — единственный из ключевых персон, связанных с Украиной, кто ушел из правительства. Но он перешел на работу в Администрацию президента, поэтому тоже остался в обойме.
Мы видим, что изменения в правительстве затронули только социально-экономический блок, которым Путин был недоволен больше всего в последнее время.
- Как вы считаете, сохранится ли диалог между Россией и Украиной на этом уровне? И появятся ли какие-то новые каналы коммуникации?
— Посмотрим. Есть надежда, что завтра, 23 января, будет встреча президента России Владимира Путина с Зеленским в Израиле. Все-таки Зеленский собирается делать шаги, которые отличаются от позиции его предшественника Петра Порошенко.
Нынешний глава государства больше настроен на конструктив, правда, неясно, насколько далеко он сможет в этом продвинуться.
Россия свою позицию не меняла, все упирается в безальтернативность Минских соглашений, Зеленский же хочет провести ревизию этих договоренностей.
Я думаю, ключевые позиции будут уже на следующей встрече в апреле в "нормандском формате", после которой станет ясно, есть ли вообще хоть какой-нибудь прогресс.
- 17 января в Киеве прошло заседание СНБО с участием Зеленского, на котором рассматривалась Стратегия национальной безопасности Украины. В документе есть пункт о налаживании отношений с Россией. По вашим прогнозам, это возможно в ближайшее время?
— До докризисного уровня 2013 года, думаю, отношения Киева и Москвы в обозримом будущем не поднимутся. Если с Донбассом еще теоретически можно прийти к общему знаменателю, то по вопросам Крыма я так вижу, что точек для соприкосновения нет. Поэтому не будет и полноценной нормализации.
Но возможен здоровый прагматизм, экономическая целесообразность. Например, вернуться к прямым закупкам газа из России, что поможет Зеленскому снизить коммунальные тарифы, чтоб его рейтинг не сильно падал.
- Многие европейские политики, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, заявили о намерении посетить Парад Победы в Москве. Когда стоит ожидать такого шага от президента Украины?
— Ну, я очень сомневаюсь, что Зеленский поедет на парад в Москву на 9 мая. Он к таким шагам не готов, более того, на Украине есть небольшая, но организованная внутренняя фронда, которая во всех его действиях видит какое-то предательство.
Так что Зеленский пытается «проскочить между капелек», чтобы сохранить такую двойственную позицию.