Во вторник, 17 декабря, в Киеве прошли протесты против принятия закона о продаже земли. Жестко столкнулись Нацкорпус и Нацгвардия, пострадали 17 силовиков. Об идеологической и политической подоплеке произошедшего изданию Украина.ру рассказал директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасёв

Карасев рассказал, как Зеленский обеспечил себе алиби перед радикалами накануне встречи по Донбассу - Вадим Юрьевич, как вы считаете, эти стычки были срежиссированы или это действительно новый виток уличных протестов?

— И так, и так. Частично виток уличных протестов, потому что там были люди не из постановки. Но часть из них была постановочной. И эта постановочная часть ставила перед собой несколько задач.

Первое — показать силу Национальной полиции, что она обеспечивает порядок. Второе — показать протестующим, что шансов на результативный протест у них нет, что власть будет действовать жестко. Чтобы сбить эти все настроения, использовать протестную улицу против властей и ее политики. Частично это удалось, частично нет.

Третья задача была — дискредитировать сам протест. Тем более один из участников был трижды судимым, очевидно нанятым кем-то. Показывали фотографии, начали строить параллели между «титушками» и нынешними протестующими.

- На ваш взгляд, глава МВД Аваков, которому приписывают влияние на праворадикалов, разделяет эти цели?

— Частично да. Аваков находится в беспроигрышной ситуации: можно всегда отмежеваться от «Нацкорпуса», при этом подталкивая их к созданию нужной картинки, контента и контекста, выгодного всесильному главе МВД.

То есть Аваков контролирует и силовую часть государства, и силовую часть улицы. Это уже демонстрация всесильности. Пока ему это удается. Пока в исполнительной власти он де-факто является самым сильным игроком.

Хотя де-юре и с политической точки зрения он может быть уволен в любой момент коалицией или большинством депутатов. Но есть формальная политика, а есть кулуарная. С точки зрения кулуарной политики он номер один.

- На ваш взгляд, кто из действующих украинских политиков заинтересован в раскачивании ситуации?

— Они хотят не столько раскачать ситуацию, сколько ослабить Зеленского и Офис президента, для того чтобы сделать их более сговорчивыми и втянуть их в некий договорняк. Это совпадает с интересами тех же фермеров, которым нужен более компромиссный закон о земле.

Свидетели по резонансным делам дают показания против Авакова — Царев © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

- Насколько сейчас реально собрать Майдан?

— Майдана нет, это даже не обсуждается. Движ на улицах будет. Многие заинтересованы в этом движе, чтобы поменять конфигурацию власти, сделать Кабмин более компромиссным, чтобы он не был игроком в пользу западных финансовых институтов или одного олигарха.

- Сможет ли Зеленский реально использовать поддержку большинства населения для того, чтобы проводить самостоятельную политику?

— Он уже использует эту поддержку, просто на рейтинге долго не продержишься — нужен и социальный фактор, и силовой фактор. Если не будет силового и социального фактора, рейтинг начнет сдуваться.

Истинный рейтинг — это не просто рейтинг надежды на нового политика, а рейтинг действий, в том числе действий силового и социально-экономического контура власти. Если этого не будет, слабую и неэффективную власть не уважают, даже если уважают президента. При таком варианте падение рейтинга — вопрос времени.