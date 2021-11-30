К началу Первой мировой войны в России (в отличие, например, от Германии) территориальный принцип комплектования регулярной армии не применялся, не говоря уже о национальном. Исключение составляли казачьи войска и некоторые отдельные части. Однако политические и военные реалии привели к созданию в Русской императорской армии национальных частей.

На рубеже ноября и декабря 1917 года в составе Русской армии началось формирование 2-го и 3-го Польских корпусов. Как и созданный в июле 1917-го 1-й Польский корпус, они оказались тесно связанными с Украиной. День в истории 6 августа: австрийский генштаб создал украинских СС © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

Начало процессу положил манифест Николая II от 9 августа 1914 года, в котором император пообещал объединение всех польских земель под скипетром Романовых и предоставление самостоятельности Польше.

После этого Польский национальный комитет издал воззвание, в котором сообщалось о формировании в городе Ново-Александрия (ныне город Пулавы Люблинского воеводства Польши) польских легионов — из числа поляков, находящихся в составе русской регулярной армии. Эти части рассматривались как своеобразный ответ на формирование в армии Австро-Венгрии Польских легионов под командованием Юзефа Пилсудского.

Разрешение на формирование легионов последовало 31 октября 1914 года, фактически этим процессом занимался отозванный с пенсии генерал Пётр Шимановский, бывший командир Изюмского гусарского полка. Примечательно, что в польские легионы вербовали не только на землях Царства Польского, но и в Киеве.

Однако попытки набора в польские легионы в других частях России — к примеру, в Одессе, — закончились, не начавшись, прежде всего из-за неприязненного отношения к этой идее со стороны армейских командиров. Подобным провалом закончилась также попытка включения в состав легионов австро-венгерских военнопленных польской национальности.

В результате было сформировано два польских легиона — Пулавский и Люблинский, но на фронт был отправлен только первый, это произошло 20 марта 1915 года. День в истории. 30 сентября: завершилось самое кровопролитное сражение легиона УСС © uateka.com

При этом Пулавский легион был выведен из-под командования генерала Шимановского и включён в состав Гренадёрского корпуса генерала Мрозовского. Люблинский легион так и не был отправлен на фронт, в дальнейшем он использовался для пополнения Пулавского легиона. Сам Пулавский легион воевал против немецких войск, однако моральное состояние его воинов было низким — из-за слухов об использовании легиона против войск Австро-Венгрии, где воевали легионеры Пилсудского.

В октябре 1915 года оба легиона были расформированы, а большинство их личного состава было переведено в Полесскую стрелковую бригаду, которую вышеупомянутый генерал Шимановский формировал в Бобруйске.

К марту 1916 года, когда Полесскую бригаду отправили на фронт в районе Барановичей, она насчитывала более 8 тысяч солдат и офицеров, при этом большинство из них были поляками. Хотя делопроизводство в бригаде велось на русском языке, но команды отдавались на польском, а офицеры открыто называли своё подразделение «Бригадой польских стрелков» (Brygada Strzelców Polskich). День в истории. 19 июня: под Тернополем погиб «легендарный витязь неба» родом из Киева © feldgrau.info / feldgrau.info / Перейти в фотобанк

После тяжёлых потерь в боях с немецкими войсками, в январе 1917 года по приказу генерала Алексея Брусилова Полесская бригада была передислоцирована в Киев, где на её основе начала формироваться Польская стрелковая дивизия.

Под руководством генерала Русской армии Тадеуша Билевского было сформировано управление дивизии, четыре стрелковых, уланский и резервный полки, инженерная рота и лазарет, а вот артиллерии дивизия не получила. Использование польского языка в дивизии как официального, польских знаков различия и знамён было разрешено только после отречения от власти Николая II, тогда же в неё начался набор новых офицеров.

Весной 1917 года, несмотря на упорное сопротивление со стороны Временного правительства, личный состав дивизии стал превышать все дозволенные пределы.

В июле 1917 года, после того, как в Проскурове (ныне Хмельницкий) прошли обучение новобранцы, Польская стрелковая дивизия была направлена на Галицкий фронт для участия в Июньском наступлении. Дивизия приняла участие в боях за Гусятин, Креховцы и Станиславов (ныне Ивано-Франковск). При этом Русская армия, ввиду стремительного морального разложения не воспользовалась замешательством среди австро-венгерских и немецких войск, и не развила успех. День в истории. 17 июля: Киев захватили самостийники, не желавшие ехать на фронт © Public domain

В эти дни в дивизии появились солдаты, поддерживавшие большевиков и убеждавшие их отказаться от выполнения приказов, которые им отдавали русские офицеры. В итоге 18 июля 1917 года был издан приказ о немедленном расформировании Польской стрелковой дивизии.

Однако уже 24 июля 1917 года на основе дивизии был создан 1-й Польский корпус Русской армии, командиром которого 6 августа был назначен генерал Юзеф Довбор-Мусницкий. Штаб корпуса находился в городке Быхов (ныне Могилёвская область Белоруссии), туда и были передислоцированы части Польской стрелковой дивизии с Галицкого фронта. Первоначально корпус был предназначен для отправки на фронт, как только он достигнет уровня боевой готовности.

Но ситуация на фронтах и внутри самой России привели к изменению задач этого подразделения. Генерал Довбор-Мусницкий принял решение сохранить боеспособные польские части в тылу русских войск — чтобы использовать их в качестве подразделения армии Польского королевства, союзного Германии и Австро-Венгрии.

При этом в Русской армии явно посчитали опыт формирования польского корпуса удачным. Ведь в конце ноября 1917 года, когда Ставка верховного главнокомандования в Могилёве фактически потеряла управление войсками (3 декабря 1917-го её займут большевики во главе с Николаем Крыленко), в составе Румынского фронта было начато формирование 2-го Польского корпуса, а в составе Юго-Западного фронта — 3-го Польского корпуса. «Украинцы вели себя весьма подло». Киевское боевое крещение легендарного белогвардейского полка © commons.wikimedia.org, Unknown author

Конечно, в значительной мере это было заслугой генерала Александра Осинского, у которого были и мотивация, и возможности. Ведь генерал одновременно был членом Военной комиссии Польского военного исполнительного комитета (создан на 1-м Всеобщем съезде польских солдат и офицеров Русской армии), и главой Организационной комиссии русского Генштаба.

К примеру, приказ о формировании 3-го Польского корпуса 4 декабря 1917 года формально отдал генерал-лейтенант Евгений де Генниг-Михаэлис, этнический поляк. Он был командиром 29-го армейского корпуса, который уже год как входил в состав не Юго-Западного, а Румынского фронта, и базировался в городе Сучава (ныне Румыния). Однако и командующий Румынским фронтом генерал Дмитрий Щербачёв поддерживал создание польских частей — он официально разрешил формировать 2-й Польский корпус 20 декабря 1917 года.

Стоит отметить, что к тому времени генерал Сильвестр Станкевич — естественно, поляк, — уже собрал в бессарабском городе Сороки (ныне Молдавия) более тысячи солдат и офицеров польского происхождения. Получив статус командующего 2-го Польского корпуса, к марту 1918-го Станкевич довёл личный состав подразделения до 5 с лишним тысяч человек.

Кстати, в январе того же года, после упразднения упомянутого 29-го армейского корпуса, его штаб и корпусные управления были обращены на формирование 2-го Польского корпуса.

А 6 марта корпус получил неожиданное пополнение — 2-ю бригаду Польских легионов под командованием полковника Юзефа Галлера. Бригада Галлера (около 100 офицеров и 1500 солдат) в середине февраля отказалась выполнять приказы австро-венгерского командования, через Хотин и Каменец-Подольский пробилась в Сороки и вошла в состав 2-го Польского корпуса. «Из Румынии походом». Рождение легенды Белого дела © commons.wikimedia.org, Public Domain

Формирование 3-го Польского корпуса происходило в более сложных условиях.

Его сборные пункты находились Луцке, Ровно, Сарнах, Кременце, Изяславе, Коростене, Староконстантинове, Проскурове, Баре и Каменце-Подольском. Организационные мероприятия начались и в Киеве, где находился Евгений де Генниг-Михаэлис.

Из добровольцев, пришедших на сборные пункты, к середине января 1918 года были созданы несколько пехотных, кавалерийских и артиллерийских подразделений, обозы и два санитарных отряда — всего около 3000 офицеров и солдат.

Но надежды поляков получить оружие со складов Юго-Западного фронта не увенчались успехом — ведь его предпоследний командующий генерал Николай Володченко 5 ноября 1917-го подписал Бердичевское соглашение с Украинской Центральной Радой, и передал ей под управление тыловые районы фронта. День в истории. 18 января: Провозглашена Одесская республика © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Существенное влияние на действия командующего 3-го Польского корпуса оказали бои между большевиками и украинскими повстанцами.

После захвата большевиками Киева де Генниг-Михаэлис вместе со своим штабом переехал сначала в Житомир, а потом в посёлок Антонины неподалёку от Староконстантинова. Примечательно, что выбор нового места базирования штаба был определён тем, что в Антонинах стояли отдельные подразделения 1-го Польского корпуса. А подразделения 3-го Польского корпуса оказались разбросанными по территории нынешних Хмельницкой и Винницкой областей.

Несмотря на сомнительные успехи, генерал Евгений де Генниг-Михаэлис поначалу был фаворитом Регентского совета в Варшаве — созданного Германией и Австро-Венгрией органа управления будущего Польского королевства.

В январе 1918-го генерала назначили главой Инспектората Польских вооружённых сил на Украине, которому были подчинены 2-й и 3-й Польские корпуса. При этом де Генниг-Михаэлис саботировал приказы из Варшавы о соединении частей обеих корпусов, его войска постоянно ввязывались в локальные стычки с большевиками, петлюровцами и атаманами, а после того, как немецкие и австро-венгерские войска заняли Киев, генерал начал вести с ними сепаратные переговоры.

Потому неудивительно, что в середине апреля 1918 года Регентский совет назначил командующим всеми польскими войсками на Украине упомянутого генерала Осинского. Однако в Берлине и Вене уже не собирались идти на компромиссы с поляками в этой части Европы. День в истории. 8 апреля: в Харьков впервые вошли немецкие войска, на сутки опередив украинцев © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

К тому времени 2-й Польский корпус находился в районе Канева. Корпус, которым с 28 марта 1918-го командовал полковник Юзеф Галлер, добрался туда из Сорок без серьёзных боевых столкновений, демонстрируя лояльность командованию немецких и австро-венгерских войск и ожидая команд от Регентского совета. Однако немцы считали поляков неблагонадёжными, и решили убедиться в том, что они будут разоружены.

6 мая 1918 года командующий 28-й бригадой Ландвера, генерал Циерхольд, подчиненный главы оккупационной администрации Украины фельдмаршала Германа фон Эйхгорна, в ультимативной форме потребовал от поляков сложить оружие и сдаться. 2-й Польский корпус приготовился к бою, чем удивил Циерхольда, который не был готов к сражению. Циерхольд отступил, сказав, что ультиматум был недопониманием. Вскоре, однако, к немцам подошло подкрепление, и ни получили возможность добиться выполнения своего приказа силой.

В ночь с 10 на 11 мая 2-й Польский корпус был окружён и атакован немецкими частями. Поляки, поначалу застигнутые врасплох, сгруппировались около села Емчиха и заняли оборонительные позиции. Они сопротивлялись в течение всего дня, и обе стороны понесли тяжелые потери. К вечеру 11 мая немцы, которые не ожидали такого жёсткого сопротивления, предложили перемирие и переговоры. У польских частей были большие проблемы со снабжением, поэтому они приняли предложение провести переговоры, и в итоге согласились на почётную капитуляцию.

Битва у Канева обернулась тяжелыми потерями для немцев: было около 1500 погибших и почти 300 раненых. Польские потери были несколько меньшими: примерно 1000 убитых и раненых. Часть оставшихся в живых поляков были отправлены в лагеря для военнопленных (около 4000 человек), а 1500-2000 удалось спастись.

Юзеф Галлер инсценировал свою смерть в бою и бежал во Францию, где позднее был назначен командующим нового польского военного соединения, известного под названием «Голубая армия» (или армия Галлера). Во времена Второй Речи Посполитой несколько боевых единиц имели название «Канев» (Kaniów) в честь этой битвы: 28-й, 29-й, 30-й и 31-й пехотные полки. Независимость постправды. Белорусская народная республика как исторический миф © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

А вот 3-й Польский корпус основные потери понёс в боях с украинскими войсками, которые в середине апреля 1918-го уничтожили подразделения уланов под Немировым, после чего остальные части корпуса оказались «под охраной» австро-венгерских войск.

В ночь с 9 на 10 июня их командование приказало полякам сложить оружие, и те вынуждены были подчиниться — ввиду огромного преимущества «союзников». Документ о капитуляции подписал полковник Юлиуш Руммель, который к тому времени командовал корпусом. В конце июня — начале июля 1918 года военнослужащие 3-го Польского корпуса без оружия несколькими эшелонами были отправлены в Варшаву.

Кстати, похожим был и финал 1-го Польского корпуса, действовавшего на территории нынешней Белоруссии.

Поначалу поляки вели бои с Красной гвардией, причём в конце января — начале февраля 1918 года корпус одержал несколько побед. Наиболее важной из них было занятие Бобруйской крепости 29 января 1918 года. Затем при поддержке германских войск и отрядов Белорусской рады корпус перешел в наступление и 20 февраля взял Минск.

26 февраля поляки подписали соглашение с командованием немецких войск в Белоруссии, которое признала нейтральный статус 1-го Польского корпуса и фактически предоставила ему статус оккупационной администрации в районе Бобруйска. Эту территорию даже в шутку называли «Польша Довборова» (по фамилии командующего корпусом). Почему польский генерал не спас Одессу от большевиков © Public domain

Однако после подписания Брестского мира корпус был обречён, немецкие власти решили его распустить.

Генерал Довбор-Мусницкий пробовал лавировать, опираясь на авторитет Регентского совета Польского королевства. Но, несмотря на негласную поддержку «пилсудчиков», начался процесс ликвидации 1-го Польского корпуса. 21 мая 1918 года части корпуса были разоружены немцами, в том числе прямо в Бобруйской крепости, которую контролировали поляки. До 8 июля всех солдат и офицеров бывшего 1-го Польского корпуса немцы вывезли в Варшаву.

Стоит отметить, что солдаты и офицеры всех трёх Польских корпусов Русской армии впоследствии составили костяк армии возрождённой Польши, а их командующие стали видными польскими военачальниками.

Безусловно, самым легендарным из них является «освободитель Галичины» Юзеф Галлер, однако упомянутый Юзеф Довбор-Мусницкий командовал частями польских повстанцев во время «Великопольского восстания». Генерал был одним из наиболее влиятельных политических противников Пилсудского и претендовал на ведущее положение в послевоенной Польше (правда, в этой борьбе победил Пилсудский, и Довбор-Мусницкий в 1920 году был вынужден выйти в отставку). Чей Львов? Как поляки с украинцами сражались за столицу Галичины © commons.wikimedia.org,

Генерал Евгений де Генниг-Михаэлис стал членом Верховного совета польских вооружённых сил, в июле-августе 1920-го возглавлял Фортификационный комитет обороны Варшавы, позже был замминистра обороны Польши.

Генерал Александр Осинский командовал в Польше военными округами, в 1923-м был и.о. министра обороны, а до выхода в отставку в 1935-м был главным инспектором Войска Польского.

А Юлиуш Руммель, прославившийся победой над 1-й Конной армией Будённого при Комарове, дослужился до командующего армией и руководил обороной Варшавы в 1939-м.

Все вышеупомянутые военачальники, кроме Юзефа Галлера, были представителями русской офицерской школы.