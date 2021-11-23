В этот день 150 лет назад, 23 ноября 1871 года, на Буковине в семье немца и русинки родился Антон Краус - будущий генерал Украинской Галицкой Армии, который успел повоевать на стороне Петлюры, Деникина и большевиков.

В этот день 150 лет назад, 23 ноября 1871 года, на Буковине в семье немца и русинки родился Антон Краус — будущий генерал Украинской Галицкой Армии, который успел повоевать на стороне Петлюры, Деникина и большевиков. День в истории. 4 марта: 170 лет назад Буковина была отделена от Галичины © Public domain

Во времена Австрийской империи село Берегомет Вижницкого уезда (в те годы — сначала часть Королевства Галичина и Лодомерия, позже Герцогство Буковина, ныне — Черновицкая область) было одним из центров карпатских бунтовщиков-опрышков, которые регулярно грабили помещичьи усадьбы.

А в 1848-1849 годах, в ходе восстания под руководством Лукьяна Кобылицы, берегометские крестьяне отказались ходить на барщину, захватили помещичьи земли, перестали признавать распоряжения органов власти. Представитель императорского наместника Сыржистый 30 ноября 1848 года докладывал начальству, что в Бергомете над Сиретом «община совсем взбунтовалась».

Поэтому неудивительно, что Вена с целью онемечивания русинского населения переселяла в Берегомет и другие сёла Буковины немецких колонистов. Колонисты находились в гораздо лучших условиях, чем русины, они получали от государства землю, дома, рабочий скот, нужный инструмент и освобождались от налогов и всяких повинностей на 10 лет.

Первая германская колония Александердорф возникла в Берегомете в 1863 году, в ней проживало 150 человек. А колонию Катаринендорф с населением в 260 человек немцы основали тут в 1869 году.

Однако колонисты не жили замкнутым обществом и охотно женились на русинках. В одной из таких смешанных семей 23 ноября 1871 года и родился Антон Краус. Его отец вскоре умер, и некоторое время Антона воспитывала мать, так что русинский язык он поначалу знал лучше, чем немецкий. Однако позже опекуном мальчика стал брат его отца, австро-венгерский военный, который забрал Антона в Вену и воспитывал как сына. Это и определило его дальнейшую судьбу. «Новая эра» Галичины. Как граф Бадени нанес удар по москвофилам и сделал Грушевского профессором © commons.wikimedia.org, Beldoneck

В Вене Антон Краус вступил в Кадетскую школу, после окончания которой в сентябре 1891 году был принят на службу в 67-й Венгерский пехотный полк, расквартированный в Прешове (ныне Словакия). Только 1 ноября 1895 года он получил чин подпоручика, четыре года спустя стал поручиком, а в 1909-м был произведен в капитаны. В 1911 году Краус был переведен в 58-й пехотный полк в Станиславове (ныне Ивано-Франковск). В 1912-1913 годах он участвовал в мобилизационных мероприятиях вооруженных сил Австро-Венгерской монархии, которые проводились в связи с войнами на Балканах.

Начало Первой мировой войны застало его в Станиславове в должности командира батальона 58-го пехотного полка, почти полностью состоящего из русинов-украинцев. Этот полк в составе 17-го корпуса с первых дней войны участвовал в боях на восточном фронте. В сентябре 1915 года Антон Краус получил чин майора, а после ранения и лечения в 1916 году был направлен на итальянский фронт. Там он командовал батальном в 55-м пехотном полку, также в значительной мере «украинском».

В начале 1918 года уже в ранге подполковника, полученном в ноябре 1917-го, был назначен командиром 55-го Бережанского пехотного полка. Летом 1918-го его полк, которому пришлось вести тяжелые бои в наступательной операции, понёс большие потери.

Но в начале ноября в связи с развалом Австро-Венгерской империи война прекратилась, и Антон Краус вернулся в Вену. Стоит отметить, что за проявленный в годы Первой мировой войны героизм он получил много наград, среди которых стоит отметить Орден Леоподьда (рыцарский крест с мечами) и три медали «За воинские заслуги» (бронзовая, бронзовая с мечами и серебряная с мечами). День в истории. 30 сентября: завершилось самое кровопролитное сражение легиона УСС © uateka.com

Когда до Вены дошла весть о создании Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) и нападении на неё войск возрождённой Польши, организация Украинских Сечевых Стрелков (УСС, украинский легион в австро-венгерской армии) в Вене объявила набор добровольцев для службы в созданной на основе УСС Украинской Галицкой Армии — вооружённых сил ЗУНР.

Антон Краус вместе с другими австрийскими офицерами, уроженцами Львова Альфредом Шаманеком и Гансом Кохом, а также Густавом Цирицем, Альфредом Бизанцем, Вильгельмом Лёбковицем, Фердинандом Лёнером, Альфонсом Эрле и другими решили поступить на службу в Украинскую Галицкую Армию (УГА).

Все они в будущем заняли командные посты в УГА. Некоторые из них родились и выросли на Галичине, другие служили в украинских частях на территории этой австро-венгерской провинции, поэтому быстро вписались в украинское войско. Бывшие австро-венгерские офицеры добросовестно и профессионально выполняли свои обязанности, внесли весомый вклад в организацию УГА, чем заслужили уважение — как своих подчинённых, так и руководства ЗУНР.

Подполковник Краус прибыл в Стрый 24 ноября 1918 года вместе с батальоном, организованным структурами УСС в Вене. Командующий западным боевым отрезком полковник Григорий Коссак дал ему задачу сразу же выехать на фронт к западу от Городка, где объединить и возглавить воинские части и группы УГА в районе Хирова и Нижанковичей.

Собственно, именно тогда Антон Краус и стал именоваться Антином Кравсом, чтобы подчеркнуть, что он является не немцем, а украинцем. День в истории. 1 ноября: «Листопадовый Чин», создание Западно-Украинской Народной Республики © commons.wikimedia.org, Запорожець1

Кстати, как и любой неофит, Кравс очень серьёзно относился к национальному вопросу. Так, он требовал от подчинённых офицеров всегда общаться исключительно на украинском языке, написав в одном из приказов:

«Когда национальные чувства так обострены, и наш народ находится в состоянии кровавой борьбы с поляками, легко представить себе, что думает солдат, когда видит на улице офицера, который прогуливается с полькой и громко употребляет польский язык».

1 января 1919 года Кравсу было присвоено звание полковника. В конце января из 3-х боевых групп УГА («Глубокая», «Крукеничи», «Рудки»), которыми он руководил, была сформирована 8-я Самборская бригада УГА под его началом. К тому времени в ней числилось более пяти батальонов общей численностью 2240 бойцов и четыре артиллерийских батареи (16 орудий). 8-я Самборская бригада занимала фронт от Карпат до Городка и Комарно, она входила в ІІІ корпус УГА, сформированный также в январе из Группы «Юг».

А после того, как в середине мая 1919 года польская армия под командованием генерала Юзефа Галлера прорвала фронт УГА и начала теснить её к Днестру и Збручу, Антин Кравс был назначен командующим III корпусом УГА.

Кстати, в то время руководство УГА выдвигало предложение, чтобы именно Антин Кравс возглавил Диктатуру ЗУНР — как успешный генерал, поскольку президент республики Евгений Петрушевич не имел военного образования и опыта. Однако в результате диктатором ЗУНР 9 июня 1919 года стал Петрушевич, и, несмотря на «Чертковскую офензиву» (последнее наступление УГА в конце июня 1919-го) поляки вскоре заняли всю территорию ЗУНР. День в истории. 29 августа: умер первый и последний диктатор Западно-Украинской Народной Республики © Public domain

Антин Кравс, который к тому времени получил звание генерал-майора, 17 июля 1919 года во главе III корпуса УГА переправился через Збруч в районе сёл Нивры и Кудринцы.

Генерал расквартировал своих военных в нескольких километрах к юго-востоку от Каменца-Подольского. Именно в этот город, где тогда находилась ставка Главного атамана Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры, и отправился Антин Кравс для налаживания связи с новым командованием.

Кстати, в своих воспоминаниях Кравс отметил, что подразделение охраны Петлюры и руководства УНР было сформировано из галичан, ранее попавших в русский плен. Так, прямо на входе в здание Генштаба УНР стоял бывший подчинённый Кравса из 58-го пехотного полка австро-венгерской армии, который радостно приветствовал бывшего командира.

В Генеральном штабе УНР в то время шли ожесточённые дискуссии о том, в каком направлении совершать основной удар — на Одессу против деникинцев или на Киев против большевиков.

Генерал Кравс высказался за наступление в направлении Одессы — «потому что только через Одессу сможем получить связь с миром, а в направлении Киева могли бы оперировать более слабые силы» (тут и далее — цитаты из книги воспоминаний Кравса «За украинское дело», 1937 год).

Но большинство склонилось к походу именно на Киев, ведь на этом настаивал Петлюра. Анабасис командарма Якира. Как Южная группа красных прорывалась от Одессы к Киеву через махновцев, петлюровцев и белых © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Поначалу наступление развивалось успешно. 7 августа 1919 года части III корпуса УГА и Запорожского корпуса армии УНР заняли Жмеринку — важнейший железнодорожный узел. 12 августа войска I корпуса УГА взяли Винницу, а через несколько дней от большевиков был освобождён и Бердичев.

После этого из I и III корпусов УГА, Запорожского корпуса армии УНР и группы Сечевых Стрельцов под командованием Евгения Коновальца (структура армии УНР) была сформирована армейская группа под командованием Кравса, которой поставили задачу взять Киев.

Командование УГА обратилась к правительству УНР по поводу своих действий в случае возможной встречи с армией Деникина. Главный атаман Симон Петлюра дал четкое указание не вступать в сражения с деникинцами, а «по возможности вести переговоры с ними и устанавливать демаркационные линии».

Эта директива в будущем привела украинцев к тяжелейшим последствиям — так называемой «Киевской катастрофе» 30-31 августа 1919 года.

Хотя Кравс был готов к наступлению на Киев ещё 25 августа, то есть имел все шансы занять город до подхода сил армии Деникина, но Петлюра задержал выступление войск на четыре дня — Главного атамана больше занимала организация торжественного парада по случаю освобождения Киева. «Киев возвращается в состав единой и неделимой России»: как «белые» переиграли «жовто-блакытных» © Public domain

Когда же вечером 30 августа войска под командованием Кравса (в подавляющем большинстве — военные III корпуса УГА) заняли правобережную часть Киева и несколько мостов, в левобережной части города уже находилась русская армия под командованием генерала Бредова.

С самого утра 31 августа деникинцы начали один за одним занимать объекты Киева и разоружать галичан, при этом их офицеры строго придерживались директивы Петлюры: с войсками Деникина в конфликт не вступать. Когда в 15.30 на центральный вокзал Киева прибыл поезд генерала Кравса, галичане уже не имели решающего преимущества в городе.

Хотя Кравс в здании Киевской городской думы провёл весьма успешные переговоры с генерал-майором Штакельбергом, однако договорённости были сорваны военными УНР под командованием генерала Владимира Сальского. Поводом для конфликта стал русский флаг, установленный на балконе здания думы рядом с украинским. При этом, когда русский флаг устанавливали, генерал Штакельберг наклонился к уху Кравса и тихо произнес по-немецки, чтобы окружение не поняло: «Ночью можете этот флаг снять, но прошу вас оставить его сейчас на месте».

Но «запорожцы» генерала Сальского сорвали русский флаг сразу же после отъезда Кравса и Штакельберга, а сам Сальский проехал по знамени на коне.

В ответ русские военные открыли по «запорожцам» огонь из пулемётов. После этого генерал Сальский спешно вывел военных армии УНР в Васильков, а вся ответственность за случившееся легла на генерала Кравса. Теперь ему пришлось говорить с генерал-лейтенантом Бредовым, и, понимая, что Киев галичане спасти не смогут, решил спасти хотя бы своих военных. Последний шанс Петлюры. Киев, бабье лето 1919-го © photochronograph.ru

В результате разоружённых и интернированных деникинцами военных УГА отпустили, частям Кравса позволили выехать из Киева со всем своим имуществом и даже захваченными у большевиков трофеями. Кстати, среди них был новый бронепоезд, который получил название «Киев» — в память о взятом, но не удержанном Кравсом городе.

«Киевская катастрофа» (это название придумал её реальный виновник, Симон Петлюра) стала последней значительной операцией генерала Антина Кравса.

В ноябре 1919 года УГА заключила военный союз с ВСЮР, согласно договорённости Верховного командования Украинской Галицкой Армии и командующего войсками Новороссийской области Вооружённых Сил Юга России, после подписания договора в Зятковцах от 6 ноября 1919 года и денонсации правительством ЗУНР в начале декабря 1919 года «Акта Злуки».

Однако, будучи почти полностью небоеспособной из-за эпидемии тифа, УГА в начале 1920 года перешла на сторону наступающей Красной армии, после чего была переименована и переформирована в ЧУГА (Червона Українська Галицька Армія), или Красную Украинскую Галицкую Армию.

С декабря 1919 года по апрель 1920 года она дислоцировалась преимущественно в Балтском и Ольгопольском уездах Подольской губернии, а штаб ЧУГА находился в Балте. День в истории. 6 ноября: галичане уходят от Петлюры к Деникину © Public domain

20 февраля 1920 года ЧУГА получила приказ реорганизовать свои корпуса в бригады, которые должны были быть приданы другим подразделениям Красной Армии. Кравс начал реализацию этого приказа, но в начале апреля 1920-го генерал получил телеграмму о том, что он снят с поста командующего бригадой, и должен срочно прибыть в Балту.

Антин Кравс, который к тому времени неоднократно задумывался о бегстве, понял, что имеет для этого последнюю возможность.

В своих воспоминаниях об этом эпизоде он записал: «Я никак не мог согласиться с мыслью, что должен быть настоящим большевиком, это было против моих принципиальных взглядов.

Их идеология была мне в высшей степени несимпатична, а тем более их террористические методы, при помощи которых они старались жестокими и зверскими способами осуществлять свои идеалы.

Вся их власть опиралась на террор и заключалась в основном в немилосердном истреблении интеллигенции. Власть захватил самый низкий пролетариат, а его проводниками были авантюристы, которые переворот выбросил из грязи на поверхность. Я не был в силе снизойти к этой голытьбе…

Что причинили нам большевики со времени нашего перехода к ним? Они украли у нас то, что дороже всего, наш патриотизм, наше украинство, и хотели сделать из нас интернационалистов-москалей». День в истории. 12 февраля: галичане встали под красные флаги © Public domain

Итак, генерал Кравс вместе с ближайшими спутниками в районе Тирасполя тайно переправился через Днестр. По просьбе Кравса румыны передали его группу в Могилеве-Подольском представителям украинской армии под командованием полковника Шанковского, дружелюбно встретившего нежданных гостей. Кравс и сопровождавшие его офицеры отступали на Запад вместе с польской армией, в составе которой находились части армии УНР.

В августе 1920 года вместе с частью 5-й Херсонской дивизии армии УНР Кравс перешёл Днестр и оказался в районе Городенки (ныне Ивано-Франковская область). 24 августа генерал Антин Кравс, который не занимал к тому времени никакой должности, издал приказ о переходе всех желающих галичан из состава армии УНР на территорию Чехословакии. 25 августа ряд подразделений под командованием сотника Баковича и артиллерийская батарея сотника Зубрицкого снялись с фронта над Днестром, и из Городенки, через Косов и Жабье, отправились в сторону Закарпатья.

1 сентября 1920 года колонна числом около 1200 человек спустилась с гор на территорию Чехословакии, где подчинённые Кравса сдали оружие и были интернированы в лагере в городе Либерце (Судеты). «Бригада Кравса» и сам генерал находились в чешских лагерях для интернированных до их ликвидации в 1923 году.

После этого Антин Кравс вернулся в Вену, где скромно жил у родственников. День в истории. 30 июля: украинские националисты в Праге создали предтечу ОУН* © предоставлено автором

Хотя он был членом Украинской военной организации во главе с Евгением Коновальцем, однако в создании и работе Организации Украинских Националистов (ОУН*) участия не принимал.

Весной 1945 года, когда советские войска вступили в Вену, Кравс был уже тяжело болен, и почти не вставал с кровати. Вскоре в его квартиру ворвались офицеры СМЕРША и провели многочасовой обыск. Однако, учитывая тяжелое состояние больного, его оставили на свободе.

Генерал Антин Кравс умер в своей постели 13 ноября 1945 года и похоронен в семейном склепе на кладбище Кальксбург под Веной. В декабре 2020 года в Черновцах в его честь была названа улица, раньше носившая название «Парижской коммуны». Однако в родном Берегомете о генерале не напоминает ничего.