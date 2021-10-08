В этот день 150 лет назад родился легендарный борец и силач Иван Поддубный. И по сей день он остается одной из самых знаменитых и культовых фигур в истории борьбы. Во всяком случае на постсоветском пространстве про Поддубного слышали все

Знаменитый атлет родился в 1871 году в селе Богодуховка (по другой версии в селе Красеновка), которое тогда было частью Полтавской губернии, а ныне входит в Черкасскую область. Могучую комплекцию и силу Иван унаследовал от своего отца, славившегося своими физическими данными на все село.

Детство Поддубного было типичным: он помогал родителям по хозяйству, пел в церковном хоре, а после достижения совершеннолетия уехал на заработки. На протяжении нескольких лет Поддубный работал портовым грузчиком в Севастополе и Феодосии. Так продолжалось до тех пор, пока в Феодосию не приехал бродячий цирк антрепренера Бескоровайного. Портовому силачу предложили посостязаться с борцами из цирковой труппы. С этого момента и началась спортивная карьера Поддубного. День в истории. 2 сентября: в Киеве исполнили национальный танец с граблями в вышиванках и открыли Олимпиаду © скриншот видео

Несколько лет Поддубный был цирковым атлетом, выступая в бродячих цирках, гастролировавших по стране. С 1903 года он начал специализироваться на французской борьбе. Так в то время называли греко-римскую борьбу, поскольку именно во Франции прилагались наиболее активные усилия по ее популяризации.

Далее начинается самый легендарный период в жизни Поддубного.

В большинстве источников сообщается, что он неоднократно побеждал на чемпионатах и кубках мира и был настоящей неприступной скалой для других борцов, никто из которых не мог его одолеть.

Однако здесь надо сделать пояснение.

Соревновательная система в те времена только начинала закладываться. Многие промоутеры проводили свои собственные турниры, которые для красного словца именовали «чемпионатами мира» по борьбе. В действительности Поддубный не побеждал ни в одном официальном чемпионате мира по борьбе, регулярно проводившемся с 1904 года.

Известен плакат Поддубного, на котором он назван чемпионом мира 1905-1908 годов. Однако в 1905 году официальным чемпионом мира стал датчанин Сорен Йенсен. В 1906 году чемпионат не проводился, в 1907 году его выиграл другой датчанин Ханс Эренберг, он же взял золото в 1908 году. Нацбанк Украины посвятил Ивана Поддубного в «украинские богатыри» © РИА Новости

Что касается Кубка мира среди профессионалов, то его бессменным обладателем до 1908 года был остзейский немец из России Георг (Георгий) Гаккеншмидт по прозвищу Русский лев. Позднее титулом несколько лет владел американец Франк Готч.

Кроме того, ничего неизвестно об участии Поддубного в Олимпийских играх, в программу которых греко-римская борьба входила с самого начала.

По всей видимости, Поддубный действительно побеждал на многих турнирах, но они не являлись официальными чемпионатами мира.

Другой популярной легендой о Поддубном стало его непримиримое соперничество с французским борцом Раулем Мусоном, более известным под прозвищем Ле Буше (Мясник). Француз, якобы, настолько отчаялся победить Поддубного на ринге, что нанял компанию громил, чтобы они убили соперника. Но тот раскидал нападавших. Громилы вернулись к Мяснику и потребовали от него плату за неудавшееся покушение, а когда он отказал, они избили его до смерти.

Эта история известна только в русскоязычных источниках и, по всей видимости, вдохновлена реальным случаем с Гаккеншмидтом, на которого в Манчестере напали пять бандитов, которых он в одиночку победил. В действительности Ле Буше умер, сильно простудившись на зимнем отдыхе в Ницце. Болезнь дала осложнение в виде менингита, от которого 24-летний борец скончался. Весь период болезни Ле Буше находился в кругу друзей и близких, так что история с покушением малореальна. Тем более что у Мясника не было мотива, ведь он сам вызвал на поединок Поддубного и готовился победить его на ковре.

В разгар Гражданской войны Поддубного покинула жена, уехавшая с белым офицером. После этого он перебрался в Москву, где несколько лет выступал в цирке. В середине 20-х ему организовали турне по Америке, государству требовалась валюта, а силач Поддубный пользовался успехом у зрителей. День в Истории. 25 ноября: на Донбассе появился на свет главный управдом Советского Союза © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Легенда о том, что колоссальные деньги Поддубного так и остались лежать в американском банке и до сих пор хранятся там с уже набежавшими процентами, не имеет отношения к реальности. В то время государство уже полностью контролировало все валютные поступления, и платили за турне не самому Поддубному, а советскому государству, которое отдавало часть заработанного атлету уже в рублях.

Вернувшись из Америки, Поддубный завершил спортивную карьеру. В дальнейшем он часто выступал перед пионерами в роли живой легенды. Участвовал в физкультурных парадах на Красной площади в качестве приглашенного гостя (символически передавал эстафетную палочку молодому поколению борцов).

Выйдя на пенсию, борец осел в курортном городке Ейск на Кубани. В 1939 году его наградили орденом Трудового Красного Знамени и званием Заслуженного артиста РСФСР. В годы войны Ейск оказался в оккупации. Поддубный, по одним данным, работал маркером в бильярдной при немецком госпитале. По другим данным, лично владел этой бильярдной.

Так или иначе, после освобождения Ейска никаких вопросов у советских органов к Поддубному не возникло. Более того, ему присвоили звание Заслуженного мастера спорта СССР. 8 августа 1949 года 77-летний силач умер в Ейске и был похоронен в местном парке.

После смерти в СССР возник настоящий культ борца.

Про него снимали фильмы, писали книги, ему открывали памятники. Словом, он был популярной фигурой. И, конечно же, РСФСР и УССР еще тогда не могли поделить силача между собой. После распада СССР это противостояние перешло на новый уровень. Юрий Власов: русский богатырь родом из Донбасса © РИА Новости, В. Галактионов / Перейти в фотобанк

Еще в советское время в общесоюзных энциклопедиях и статьях Поддубный упоминался как выдающийся русский борец. На его могиле даже была надпись: «Здесь русский богатырь лежит». Однако в украинских энциклопедиях и статьях Поддубного называли украинским борцом.

В российских источниках весьма популярна история про то, как Поддубный якобы отказал звавшим его в Германию немцам со словами: «Я русский богатырь, им и останусь».

В украинских источниках не меньшей популярностью пользуется история про то, как Поддубный якобы собственноручно исправил свой паспорт, написав Пiддубный вместо Поддубный и перечеркнув национальность «русский» заменив ее на «украинец».

Эта история является очевидной легендой, поскольку за самочинное внесение изменений в паспорт в 30-е годы можно было получить очень серьезные проблемы. Кроме того, национальность вносилась во все документы исключительно со слов самого человека. Некоторые таким образом меняли национальность в зависимости от политической конъюнктуры, например, Брежнев, который в документах одного периода указан как украинец, а в других как русский.

Украинские источники ссылаются на то, что, выходя на ринг, Поддубный молился за Мать Украину, российские источники утверждают, что он вернулся из США из-за тоски по России-матушке. Пореченков вынудил украинцев отказаться от йогуртов © Новороссия TV / Новороссия TV / Перейти в фотобанк

Этот спор, видимо, не имеет разрешения, поскольку сам Поддубный не оставил никаких однозначно подтвержденных высказываний на эту тему и, наверное, вообще не задумывался о подобных вещах. В политику он предпочитал не лезть и даже в годы Гражданской войны демонстративно отказался примыкать к какой-нибудь из сторон.

В 2014 году, в разгар украинского конфликта, на экраны вышел фильм «Поддубный» с Михаилом Пореченковым в главной роли. На Украине его прокат сразу же был запрещен под предлогом «российской пропаганды» и «неуважения к украинскому языку и народу».

Более того, в современной Украине даже зародилась легенда о том, что Поддубный неоднократно подвергался в СССР преследованиям и гонениям за то, что считал себя украинцем. Однако многочисленные награды, звания и настоящий культ Поддубного в СССР явно противоречат легенде о гонениях на борца.