10 сентября 1943 года в ходе Донбасской стратегической наступательной операции от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Мариуполь. 5 сентября были освобождены Горловка и Артемовск, 8 - Сталино (Донецк), но южнее продвижение советских войск давалось с большим трудом. В дело пришлось вступить морской пехоте

Немецкие оборонительные сооружения, прикрывавшие Мариуполь с востока, были третьей линией Миус-фронта — фортификационного рубежа, прорыв которого удался советским войскам только со второго раза и стоил больших жертв.

Опираясь на хорошо подготовленные позиции и непрерывно контратакуя, вермахт сдерживал продвижение наступавших на Мариуполь частей 44 армии Южного фронта (130-й, 221-й и 416-й стрелковых дивизий) и 4-го гвардейского кубанского кавалерийского корпуса. Город планировали взять еще 4 сентября, однако сделать это не удалось.

Еще 2 сентября, когда Азовская флотилия была передана в оперативное подчинение Южному фронту генерал-полковника Федора Толбухина, командующий Азовской флотилией контр-адмирал Сергей Горшков предложил высадить в тыл противника Десант, как это уже было успешно сделано при взятии Таганрога.

7 сентября флотилия получила приказ о высадке десанта.

Командование флотилии решило высадить две группы. Первая, в составе усиленной роты (157 человек), под командованием уроженца Харьковской губернии лейтенанта Константина Ольшанского, отлично проявившего себя при освобождении Таганрога, должна была высадиться в районе поселка Ялта. Пусть это крымское название не смущает читателя. Оно не единственное в Приазовье, куда при Екатерине Великой были переселены христиане Тавриды.

Согласно плану операции группа Ольшанского должна была перерезать коммуникации противника, лишив его возможности перебрасывать резервы, и обеспечить высадку второго, более многочисленного отряда, который должен будет атаковать непосредственно мариупольский порт. Возглавить эту атаку должен был командир 384-го батальона морской пехоты капитан Федор Котанов (Фотис Котаниди — понтийский грек родом из Грузии).

Начало операции 8 сентября было вполне удачным — Ольшанский беспрепятственно высадился, преодолел проволочные и минные заграждения, подавил огневые точки, завязал бой с превосходящими силами противника. А второго десанта, который вышел с базы флотилии в Ейске с разницей всего в один час, всё не было…

Погода и огонь противника не позволили ему высадиться, капитан Котоанов был ранен.

Оказавшись в окружении и без поддержки, Ольшанский пошел на крайнюю меру — отдал своим людям приказ пробиваться малыми группами под покровом темноты.

В ночь на 10 сентября, не смотря на штормовую погоду второй отряд под командованием капитан-лейтенанта Виктора Немченко (283 человека), наконец, смог высадиться в районе поселка Мелекино. Подавить батарею противника, открывшую огонь по месту высадки десанта, удалось при помощи установки «Катюша», которой был оснащен один из участвовавших в десантной операции бронекатеров.

Однако, как и в случае с десантом Ольшанского первые успехи, вызванные эффектом внезапности, не удалось развить из-за отсутствия подкреплений.

Корабли с третьей группой морпехов попали под обстрел артиллерии мариупольского порта и напоровшись на немецкие канонерские лодки вынуждены были отступить так и не произведя высадки.

В результате и Немченко был окружен и вынужден был разделить свой отряд.

Меньшая часть моряков, с расчетами станковых пулеметов, закрепилась в удобной для обороны балке (все они погибли), а остальные сумели прорвать кольцо окружения и с боями овладеть мариупольским портом. После этого в порт смогли войти корабли Азовской флотилии, которые, наконец, доставили подкрепления. Сюда же выдвинулись и вышедшие из окружения морпехи во главе с Ольшанским, которых уцелело всего 40 человек.

Тем временем десантники Немченко отбили здание Железнодорожного вокзала, где находился эшелон с готовыми к отправке в Германию молодыми мариупольцами.

Вообще отступая из города, гитлеровцы причинили ему чудовищный ущерб систематически разрушая город, как промышленные предприятия, так и жилые кварталы.

Вскоре моряки соединились с наступающими частями 44 армии. Город был взят. Вечером 10 апреля в Москве был дан артиллерийский салют в честь освобождения Мариуполя.

По-разному сложились судьбы участников этой операции.

Лейтенант Ольшанский погиб в порту Николаева, куда он высадился с горсткой десантников, большинство из которых посмертно были награждены золотыми звездами героев Советского Союза.

Капитан Котанов прошел всю войну и на параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. командовал сводным батальоном моряков черноморского флота. Он прожил долгую жизнь, написал мемуары и стал почетным гражданином Мариуполя.

Командующий Азовской флотилией С.Г. Горшков закончил войну в ранге вице-адмирала, а с 1956 по 1985 г. возглавлял ВМФ СССР.

Командующий 44 армией генерал-лейтенант Хоменко через два месяца при не до конца выясненных обстоятельствах погиб (по другим данным — попал в плен) на Днепре под Никополем.

Командир 4 гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенант Кириченко, отлично проявивший себя при освобождении Донбасса, уже в начале ноября был отстранен от командования за неудачные действия на Перекопе, однако именно ему выпала честь командовать кавалерийским полком на историческом параде Победы.

Пример успешных действий по освобождению Мариуполя в 1943 г., особенно использование в этой операции морских десантов, может быть весьма актуален для дня сегодняшнего, когда северное побережье и акватория Азовского моря вновь стали ареной боевых действий, а названия таких населенных пунктов как Сартана, Мангуш и т.д., мелькают во фронтовых сводках.