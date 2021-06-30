Вопреки распространённым мифам, сформированное из украинских националистов подразделение полка абвера «Бранденбург-800» под названием «Нахтигаль» не было батальоном, а Роман Шухевич не был его командиром

В «новой истории» Украины двум подразделениям полка абвера специального назначения «Бранденбург-800» — сформированным из украинских националистов легионам «Роланд» и «Нахтигаль» — отводится особое внимание. Эти легионы, рядовой и сержантский состав которых был набран из членов бандеровского крыла Организации украинских националистов (ОУН*), позиционируются киевскими пропагандистами как прообраз некой «украинской армии». Не конституция, не Украины, не Пилипа Орлика. Что за документ прославлял Зеленский с трибуны Верховной Рады © пресс-служба президента Украины

Однако на самом деле они были всего лишь одними из десятков коллаборационистских формирований в составе армии нацистской Германии.

В целом же «Бранденбург», который из роты спецназначения в 1939-м вырос до дивизии в 1944-м, вполне можно считать первым в мире подразделением «гибридной войны».

Инициатором его создания был офицер рейхсвера Теодор фон Хиппель, который ещё в конце 1920-х представил командованию концепцию создания небольших элитных подразделений, обученных саботажу и подрывной деятельности. Но главное — они должны были состоять из солдат, свободно владеющих иностранными языками, которые могли действовать в тылу врага, в том числе в форме его армии, разрушая линии связи, коммуникации и т. д. Однако эти предложения отвергли консервативные прусские офицеры, посчитавшие подобные действия недостойными.

После этого в 1935-м фон Хиппель обратился к главе немецкой военной разведки (абвера) адмиралу Вильгельму Канарису, который и позволил амбициозному капитану воплотить свою мечту в жизнь, взяв его на службу во 2-й департамент абвера, занимавшийся диверсионной работой.

Подчинённые фон Хиппеля провели первые спецоперации ещё во время Судетского кризиса в сентябре 1938-го, после чего переместились в казармы вблизи города Бранденбург-на-Хафеле. Украинская игра абвера. ОУН* и немецкая разведка накануне Великой Отечественной войны © AP,

В спецподразделение начали набирать граждан других стран, являющихся этническими немцами (фольксдойче), или просто знающими немецкий язык и поддерживающих политику Третьего Рейха. В первую очередь речь шла о гражданах Польши, к войне с которой усиленно готовится Германия с начала 1939-го.

В их числе уже тогда могли оказаться члены ОУН* — ведь Галичина находилась под польской властью, а многие её жители хорошо знали немецкий язык ещё со времён Австро-Венгрии.

Летом 1939 года в Вене прошла встреча лидера ОУН* Андрея Мельника с адмиралом Канарисом. После неё из галичан-эмигрантов было сформировано специальное подразделение «Военные отряды националистов», под руководством полковника Романа Сушко. Немцы называли его Bergbauernhilfe («Помощь крестьян-горцев»), поскольку основу подразделения составляли боевики ОУН*, имевшие опыт боевых действий в Подкарпатской Руси.

Именно этот отряд, называемый также «Легион Сушко» или просто «Украинский легион», должен был начать восстание на территории Западной Украины, — которое, в свою очередь, должно было послужить одним из поводов для немецкого нападения на Польшу.

Однако после подписания пакта Молотова-Риббентропа командование вермахта изменило концепцию использования Bergbauernhilfe на бывшей польской территории. Кроме того, на планы украинских националистов получить своё подразделение в составе немецкой армии негативно повлияли действия по расколу ОУН* со стороны Рихарда Яры, или Рико Ярого, который на протяжении многих лет был контактёром между ОУН* и абвером. 80 лет пакту Молотова—Риббентропа. Возвращение в родную гавань или топор в спину Польше? © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк



Поэтому, когда 10 октября 1939 года из отличившихся в ходе польско-немецкой войны подчинённых Теодора фон Хиппеля была создана «800-я строительно-учебная рота особого назначения», представителей ОУН* в ней не оказалось. Благодаря быстрому росту численности личного состава, уже 15 декабря 1939 года роту преобразовали в «800-й строительно-учебный батальон особого назначения». Естественно, слова «строительно-учебный» в названии были лишь прикрытием.

Подразделения из состава этого батальона принимали участие в Датско-норвежской операции и Французской кампании, осуществляя диверсионно-разведывательные действия в авангарде наступающих немецких войск.

Вследствие целевой вербовки способных к диверсионной работе добровольцев, в первую очередь из числа фольксдойче, батальон вскоре достиг размеров полка, и 1 июня 1940 года был переформирован в учебный полк особого назначения «Бранденбург-800» (нем. Lehr-Regiment Brandenburg z.b.V. 800).

Именно тогда в названии подразделения впервые появилось имя его гарнизонного города, а в обиходе за полком и его частями закрепилось название «бранденбуржцы».

Полк состоял из трёх батальонов, согласно районам боевых действий: «Запад и Восток», «Юго-Восток» и «Запад». Командиром полка был назначен майор Кевиш, а Теодор фон Хиппель стал командиром его первого, самого боеспособного и многочисленного батальона. День в истории. 10 февраля: 80 лет назад Степан Бандера расколол Организацию украинских националистов (ОУН*) © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

К тому времени Рико Ярый руками Степана Бандеры и его соратников уже организовал раскол в ОУН*.

25 февраля 1941 года в ходе переговоров между руководителем «военной референтуры» ОУН*(б) Ярым и представителями абвера, в которых на заключительном этапе приняли участие адмирал Канарис, генерал фон Браухич и «проводник» Степан Бандера, было достигнуто соглашение о создании из бандеровцев двух спецподразделений, и обучении в лагерях абвера 800 боевиков с этой целью.

Согласно планам ОУН, эти отряды должны были стать ядром союзной вермахту украинской армии. Однако в документах абвера формирования получили обозначения Специальное подразделение «Нахтигаль» и Организация «Роланд», хотя в историографии ОУН*(б) они известны как Дружины украинских националистов («группа Север» и «группа Юг», соответственно).

Причём для нацистов это были всего лишь очередные формирования «туземцев» — к тому времени в составе полка «Бранденбург-800» уже действовали «Немецко-арабский легион», «Черногорский легион», «Индийский легион / Асад Хинд», «Кавказский легион», «Мусульманский легион», «Арабская бригада», «Афганская рота», «Персидская рота» и т.п.

Собственно, немецкие источники в большинстве своём называют «Нахтигаль» и «Роланд» именно «легионами украинских националистов» — поскольку, как упоминалось выше, батальонов в полку «Бранденбург-800» было всего три.

Стоит отметить, что в «украинских легионах» абсолютное большинство офицерских должностей занимали немцы. Другой сорок первый. Как сражались 22 июня 1941 года бойцы и командиры Красной армии © РИА Новости, Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Так, командиром «Нахтигаля» был обер-лейтенант Ганс-Альбрехт Герцнер, офицером по связи с абвером — обер-лейтенант Теодор Оберлендер.

А вот получивший от нацистов звание капитана Роман Шухевич, как заместитель командира «Нахтигаля», отвечал всего лишь за политико-идеологическую работу с личным составом (в бандеровских документах его называют «политвоспитателем»). С другой стороны, влияние краевого проводника ОУН*(б) в Генерал-губернаторстве, которым Шухевич был с весны 1941-го, на рядовых бандеровцев, солдат и сержантов «Нахтигаля», сложно переоценить.

Фактически легион «Нахтигаль» был сформирован в Кракове в марте-апреле 1941 года. После прохождения начальной военной подготовки часть самых способных бойцов была отправлена в Бранденбург для обучения диверсионному делу, остальные были распределены по лагерям на юге Генерал-губернаторства.

После курса огневой подготовки и идеологической обработки всех курсантов перебросили на учебный полигон «Нойхаммер» (Силезия) для обучения действиям совместно с 1-м батальоном полка «Бранденбург-800». Именно в оперативном подчинении этого батальона, которым к тому времени командовал майор Фридрих Вильгельм Гейнц, «Нахтигалю» предстояло действовать на территории СССР. Гибель 15-го мехкорпуса. Почему Красная армия проиграла гитлеровцам приграничное сражение © topwar.ru

Как и других военнослужащих полка «Бранденбург-800», бандеровцев готовили к войне с полным пренебрежением ко всем гуманитарным ограничениям.

Их учили, что можно делать всё ради достижения поставленной задачи, даже если это противоречит общечеловеческой морали и законам войны. Допускалось применение любых видов оружия, пытки при допросе пленных, захват заложников, убийство женщин и детей, террор против некомбатантов и т.п., что фактически выводит «бранденбуржцев» из-под защиты Женевской конвенции.

18 июня 1941 года «Нахтигаль», к тому времени насчитывавший около 300 бойцов, был передислоцирован к немецко-советской границе, в район Жешува и Перемышля.

22 июня в 3 часа утра бойцы «Нахтигаля» в составе 1-го батальона полка «Бранденбург-800» перешли реку Сан, но в боях по овладению пограничным укрепрайоном не участвовали. После прорыва советской обороны 24 июня батальон, не встречая сопротивления, форсированным маршем через Яворов и Янов направился к Львову. День в истории. 30 июня: бандеровцы приняли «Акт провозглашения Украинской Державы» © из архива ЦИОД

26 июня Красная армия покинула этот город, который остались прикрывать лишь милиция и подразделения НКВД, однако немецкое командование предпочло не форсировать события.

В украинских источниках, которые некритично цитирует и русская «Википедия», циркулирует легенда о том, что Роман Шухевич требовал (!) от немецкого командования ускорить наступление на Львов, чтобы спасти от смерти узников львовских тюрем, в том числе брата «политвоспитателя» — Юрия Шухевича. Мол, именно под влиянием своего заместителя обер-лейтенант Герцнер самостоятельно решил занять Львов в ночь с 29 на 30 июня 1941 года силами «Нахтигаля», не дожидаясь подхода основных сил немецкой армии.

Подобная версия, естественно, не выдерживает критики.

Во-первых, «занять» огромный по площади город с почти 300-тысячным населением силами 300 бойцов просто невозможно.

Во-вторых, решение о вступлении во Львов боевых групп 1-го батальона полка «Бранденбург-800» принял его командир майор Гейнц. И произошло это, согласно дневнику Гейнца, «ночью 29 июня» — а вовсе не в 4.30 утра 30 июня, когда во Львове появились бойцы «Нахтигаля». Кстати, многие из них после этого действительно бросились к зданиям тюрем в поисках родственников, причём самовольно — так что описанная выше версия вполне может быть оправданием за невыполнение приказов немецких командиров. День в истории. 1 июля: украинские националисты организовали еврейский погром во Львове © из открытых источников

Действия же самого Шухевича 30 июня 1941 года вполне могли быть расценены как самоуправство: когда его подчинённые захватили радиостанцию Львова, в эфире сразу же был зачитан «Акт провозглашения Украинской Державы», заранее подготовленный руководством ОУН*(б).

Хотя в этом документе и был пассаж о том, что «восстановленная Украинская Держава будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации», но немецкой администрации не нужно было даже марионеточное украинское государство.

Правда, от проактивной помощи украинских националистов вообще и бойцов «Нахтигаля» в частности в организации еврейского погрома во Львове уже 1 июля 1941 года нацисты не отказались. Но это, как говорится, совсем другая история.

* Организация запрещена в Российской Федерации