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Украинское подразделение «Нахтигаль» на службе Гитлера: мифы и факты

Украинское подразделение «Нахтигаль» на службе Гитлера: мифы и факты - 30.06.2024 Украина.ру

Украинское подразделение «Нахтигаль» на службе Гитлера: мифы и факты

Вопреки распространённым мифам, сформированное из украинских националистов подразделение полка абвера «Бранденбург-800» под названием «Нахтигаль» не было батальоном, а Роман Шухевич не был его командиром

2024-06-30T16:39

2024-06-30T16:39

2024-06-30T16:39

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В "новой истории" Украины двум подразделениям полка абвера специального назначения "Бранденбург-800" — сформированным из украинских националистов легионам "Роланд" и "Нахтигаль" — отводится особое внимание. Эти легионы, рядовой и сержантский состав которых был набран из членов бандеровского крыла Организации украинских националистов (ОУН*), позиционируются киевскими пропагандистами как прообраз некой "украинской армии".Однако на самом деле они были всего лишь одними из десятков коллаборационистских формирований в составе армии нацистской Германии.В целом же "Бранденбург", который из роты спецназначения в 1939-м вырос до дивизии в 1944-м, вполне можно считать первым в мире подразделением "гибридной войны".Инициатором его создания был офицер рейхсвера Теодор фон Хиппель, который ещё в конце 1920-х представил командованию концепцию создания небольших элитных подразделений, обученных саботажу и подрывной деятельности. Они должны были состоять из солдат, свободно владеющих иностранными языками, которые могли действовать в тылу врага, в том числе в форме его армии, разрушая линии связи, коммуникации и т.д. Однако эти предложения отвергли консервативные прусские офицеры, посчитавшие подобные действия недостойными.После этого в 1935-м фон Хиппель обратился к главе немецкой военной разведки (абвера) адмиралу Вильгельму Канарису, который и позволил амбициозному капитану воплотить свою мечту в жизнь, взяв его на службу во 2-й департамент абвера, занимавшийся диверсионной работой.Подчинённые фон Хиппеля провели первые спецоперации ещё во время Судетского кризиса в сентябре 1938-го, после чего переместились в казармы вблизи города Бранденбург-на-Хафеле.В спецподразделение начали набирать граждан других стран, являющихся этническими немцами (фольксдойче), или просто знающими немецкий язык и поддерживающих политику Третьего Рейха. В первую очередь речь шла о гражданах Польши, к войне с которой усиленно готовится Германия с начала 1939-го.В их числе уже тогда могли оказаться члены ОУН* — ведь Галичина находилась под польской властью, а многие её жители хорошо знали немецкий язык ещё со времён Австро-Венгрии.Летом 1939 года в Вене прошла встреча лидера ОУН* Андрея Мельника с адмиралом Канарисом. После неё из галичан-эмигрантов было сформировано специальное подразделение "Военные отряды националистов", под руководством полковника Романа Сушко. Немцы называли его Bergbauernhilfe ("Помощь крестьян-горцев"), поскольку основу подразделения составляли боевики ОУН*, имевшие опыт боевых действий в Подкарпатской Руси.Именно этот отряд, называемый также "Легион Сушко" или просто "Украинский легион", должен был начать восстание на территории Западной Украины, — которое, в свою очередь, должно было послужить одним из поводов для немецкого нападения на Польшу.Однако после подписания пакта Молотова-Риббентропа командование вермахта изменило концепцию использования Bergbauernhilfe на бывшей польской территории.10 октября 1939 года была создана "800-я строительно-учебная рота особого назначения", но представителей ОУН* в ней не оказалось. Благодаря быстрому росту численности личного состава, уже 15 декабря 1939 года роту преобразовали в "800-й строительно-учебный батальон особого назначения". Естественно, слова "строительно-учебный" в названии были лишь прикрытием.Подразделения из состава этого батальона принимали участие в Датско-норвежской операции и Французской кампании.Вследствие целевой вербовки способных к диверсионной работе добровольцев, в первую очередь из числа фольксдойче, батальон вскоре достиг размеров полка, и 1 июня 1940 года был переформирован в учебный полк особого назначения "Бранденбург-800" (нем. Lehr-Regiment Brandenburg z.b.V. 800).Полк состоял из трёх батальонов, согласно районам боевых действий: "Запад и Восток", "Юго-Восток" и "Запад". Командиром полка был назначен майор Кевиш, а Теодор фон Хиппель стал командиром его первого, самого боеспособного и многочисленного батальона.25 февраля 1941 года в ходе переговоров между руководителем "военной референтуры" ОУН*(б) Ярым и представителями абвера, в которых на заключительном этапе приняли участие адмирал Канарис, генерал фон Браухич и "проводник" Степан Бандера, было достигнуто соглашение о создании из бандеровцев двух спецподразделений, и обучении в лагерях абвера 800 боевиков с этой целью.Согласно планам ОУН*, эти отряды должны были стать ядром союзной вермахту украинской армии. Однако в документах абвера формирования получили обозначения Специальное подразделение "Нахтигаль" и Организация "Роланд", хотя в историографии ОУН*(б) они известны как Дружины украинских националистов ("группа Север" и "группа Юг", соответственно).Для нацистов это были всего лишь очередные формирования "туземцев" — к тому времени в составе полка "Бранденбург-800" уже действовали "Немецко-арабский легион", "Черногорский легион", "Индийский легион / Асад Хинд", "Кавказский легион", "Мусульманский легион", "Арабская бригада", "Афганская рота", "Персидская рота" и т.п.Командиром "Нахтигаля" был обер-лейтенант Ганс-Альбрехт Герцнер, офицером по связи с абвером — обер-лейтенант Теодор Оберлендер.А вот получивший от нацистов звание капитана Роман Шухевич, как заместитель командира "Нахтигаля", отвечал всего лишь за политико-идеологическую работу с личным составом (в бандеровских документах его называют "политвоспитателем"). С другой стороны, влияние краевого проводника ОУН*(б) в Генерал-губернаторстве, которым Шухевич был с весны 1941-го, на рядовых бандеровцев, солдат и сержантов "Нахтигаля", сложно переоценить.Фактически легион "Нахтигаль" был сформирован в Кракове в марте-апреле 1941 года. После прохождения начальной военной подготовки часть самых способных бойцов была отправлена в Бранденбург для обучения диверсионному делу.После курса огневой подготовки и идеологической обработки всех курсантов перебросили на учебный полигон "Нойхаммер" (Силезия) для обучения действиям совместно с 1-м батальоном полка "Бранденбург-800". Именно в оперативном подчинении этого батальона, которым к тому времени командовал майор Фридрих Вильгельм Гейнц, "Нахтигалю" предстояло действовать на территории СССР.Как и других военнослужащих полка "Бранденбург-800", бандеровцев готовили к войне с полным пренебрежением ко всем гуманитарным ограничениям.Допускалось применение любых видов оружия, пытки при допросе пленных, захват заложников, убийство женщин и детей, террор против некомбатантов и т.п., что фактически выводит "бранденбуржцев" из-под защиты Женевской конвенции.18 июня 1941 года "Нахтигаль", к тому времени насчитывавший около 300 бойцов, был передислоцирован к немецко-советской границе, в район Жешува и Перемышля.22 июня в 3 часа утра бойцы "Нахтигаля" в составе 1-го батальона полка "Бранденбург-800" перешли реку Сан, но в боях по овладению пограничным укрепрайоном не участвовали. После прорыва советской обороны 24 июня батальон, не встречая сопротивления, форсированным маршем через Яворов и Янов направился к Львову.26 июня Красная армия покинула этот город, который остались прикрывать лишь милиция и подразделения НКВД, однако немецкое командование предпочло не форсировать события.В украинских источниках, которые некритично цитирует и русская "Википедия", циркулирует легенда о том, что Роман Шухевич требовал (!) от немецкого командования ускорить наступление на Львов, чтобы спасти от смерти узников львовских тюрем, в том числе брата "политвоспитателя" — Юрия Шухевича. Мол, именно под влиянием своего заместителя обер-лейтенант Герцнер самостоятельно решил занять Львов в ночь с 29 на 30 июня 1941 года силами "Нахтигаля", не дожидаясь подхода основных сил немецкой армии.Подобная версия, естественно, не выдерживает критики.Во-первых, "занять" огромный по площади город с почти 300-тысячным населением силами 300 бойцов просто невозможно.Во-вторых, решение о вступлении во Львов боевых групп 1-го батальона полка "Бранденбург-800" принял его командир майор Гейнц. И произошло это, согласно дневнику Гейнца, "ночью 29 июня" — а вовсе не в 4.30 утра 30 июня, когда во Львове появились бойцы "Нахтигаля". Кстати, многие из них после этого действительно бросились к зданиям тюрем в поисках родственников, причём самовольно — так что описанная выше версия вполне может быть оправданием за невыполнение приказов немецких командиров.Действия же самого Шухевича 30 июня 1941 года вполне могли быть расценены как самоуправство: когда его подчинённые захватили радиостанцию Львова, в эфире сразу же был зачитан "Акт провозглашения Украинской Державы", заранее подготовленный руководством ОУН*(б).Хотя в этом документе и был пассаж о том, что "восстановленная Украинская Держава будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации", но немецкой администрации не нужно было даже марионеточное украинское государство.Правда, от проактивной помощи украинских националистов вообще и бойцов "Нахтигаля" в частности в организации еврейского погрома во Львове уже 1 июля 1941 года нацисты не отказались. Но это, как говорится, совсем другая история.* Организация запрещена в Российской Федерации

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