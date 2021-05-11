Численность УПА* в 1944 году оценивают в 400 000 человек. Даже если эти цифры сильно преувеличены, невозможно отрицать, что речь шла о десятках тысяч активных бойцов. Считается, что борьба с массовым партизанским движением является одной из сложнейших советских задач. Как же Советскому Союзу удалось её решить на Западной Украине?

Уже к началу 1945 года эта полноценная армия распалась на множество мелких групп, которые вынуждены были перейти к тактике диверсий, а не вооруженного противостояния. А к 1949 году оставшиеся единицы свернули активную деятельность.

Таких блестящих результатов удалось добиться благодаря пяти ключевым решениям.

1. Мобилизация

Этот фактор принято недооценивать, но в действительности мобилизация боеспособных мужчин Галиции и Волыни в Красную армию оказалась едва ли не сильнейшим ударом по УПА. День в истории. 21 апреля: началось мифическое «сражение УПА* с НКВД» под Гурбами © quis-quaeritis.livejournal.com

По мере освобождения УССР от немцев проводились мобилизации местного населения в Советскую армию. В том числе и в западных областях, которые были вотчиной ОУН и УПА.

Проведенная в 1944 году в западных украинских регионах мобилизация лишила УПА резервов. После призыва в армию полумиллиона местных жителей им стало просто некем пополнять свои ряды.

Неспроста из всех советских мероприятий особо сильное сопротивление УПА оказывало именно мобилизации, бросив все силы на ее срыв. Что, впрочем, не удалось.

2. Амнистии

Регулярные амнистии, которые объявлялись в СССР для добровольно сдавшихся членов УПА (а только до 1949 года их было целых шесть!), изрядно подорвали численность подпольщиков. 25 сентября. Бандеровцам просят запретить возвращение на Западную Украину © Public domain

Далеко не все из них были идейными и готовыми на все радикалами. Многие попали в УПА по принудительной мобилизации, которые бандеровцы периодически проводили в селах.

Другие, изначально разделявшие идеи украинского национализма, впоследствии в них разочаровались. Или же просто не видели никаких перспектив в продолжении борьбы.

Словом, причин покинуть ряды УПА было достаточно. Уже к лету 1945 года по амнистии добровольно сдались свыше 40 тысяч человек, что существенно сократило численность УПА.

3. Агентурная работа

Ключевой фактор, позволивший развалить достаточно законспирированную сеть националистического подполья,— внедрение в его ряды агентов советских спецслужб. День в истории 19 августа: застрелился последний командир бандеровцев Волыни © cont.ws/@dimanvр

Агентурная работа велась в двух направлениях.

Первое — вербовка осведомителей из числа местных жителей. В каждом населенном пункте, даже самой захудалой деревеньке, в обязательном порядке вербовали осведомителей. В деревне секретов не утаишь, поэтому даже одного-двух осведомителей порой было достаточно, чтобы быть в курсе происходящих событий.

Второе направление — вербовка активистов ОУН* или членов УПА*. Их отбирали из числа либо уже амнистированных, либо только арестованных. Им предлагалось продолжать поддерживать контакты с подпольем и время от времени передавать информацию спецслужбам.

4. Спецгруппы НКВД

Ноу-хау, примененное непосредственно против УПА.

Из числа амнистированных, а зачастую даже захваченных в плен боевиков УПА формировались специальные отряды, которые курировались офицерами НКВД. «Бывшие бандиты», как их именовали в документах, выдавали себя за боевиков УПА. Их задачей было входить в доверие к настоящим боевикам и захватывать их либо уничтожать. В первую очередь целью спецгрупп был командный состав бандеровцев. А почему НКГБ поймало Кука? Как последний командующий УПА* дожил до «Дня незалежности» © Twitter,

Поскольку бывшие боевики знали жаргон, привычки и прочие нюансы, в УПА их принимали за своих и охотно посвящали в курс дела.

Как правило, служившие в таких отрядах получали щедрое вознаграждение. Захваченным в плен и перевербованным за службу обещались амнистия и прощение грехов.

Не обходилось и без эксцессов. Отдельные группы слетали с катушек и порой начинали промышлять натуральным бандитизмом или пытаться вести двойную игру.

Однако в большинстве случаев спецгруппы свои задачи выполняли.

Известны даже случаи награждения бывших боевиков УПА советскими орденами. Например, бывший куренной УПА Власюк, он же Максим Ворон, вступивший в одну из спецгрупп, был награжден орденом Красного знамени.

5. Блокады

В районах, где была замечена повышенная активность боевиков, организовывались т.н. блокады.

Суть их заключалась в следующем: во всех без исключения населенных пунктах района размещались небольшие гарнизоны. На всех дорогах выставлялись заставы. В деревнях объявлялся комендантский час с запретом покидать жилище после наступления темноты. Днем и ночью специальные патрули прочесывали леса в поисках схронов и бункеров. Как была ликвидирована последняя группа бандеровцев © sensum-club.pro

Таким образом, этими совместными операциями армии и НКВД достигалась полная блокада проблемных районов.

Боевики УПА в этих условиях лишались возможности перемещаться между населенными пунктами и добывать пропитание, а также поддерживать связь. Все их коммуникации перерезались.

Такие блокады могли продолжаться неделями, а порой и месяцами, как «Большая блокада» 1946 года, длившаяся почти полгода.

Подобные блокады вынуждали боевиков, оказавшихся в этом районе и оставшихся без припасов, либо сдаваться, либо пытаться прорываться с боем, что в большинстве случаев заканчивалось их гибелью.

* Организация, запрещенная в Российской Федерации