15 апреля 1861 года начал работу Галицкий Сейм. Из 151 его членов всего 50 были русинами. Среди них были известные люди, но именем нарицательным стал лишь один из депутатов, вошедший в историю как Никита Хрунь

Ещё в 1775 году, по образцу других провинций империи Габсбургов, в королевстве Галиции и Владимирии был создан Сословный сейм. В его состав входили 10 высших чиновников провинции, 10 представителей церквей, более 100 магнатов и шляхтичей. Его постоянными членами были также ректор Львовского университета, бургомистр Королевского столичного города Львова и один представитель от львовской знати. Сословный сейм просуществовал до 27 сентября 1845-го.

После бурных событий 1848 года в коронных краях Австрии начались попытки восстановить провинциальные представительские и законодательные органы. Но молодой император Франц Иосиф I не спешил. Только 20 октября 1860 августейший император провозгласил новую Конституцию, созыв парламента и семнадцати краевых сеймов.

Русское море и польская лужа

«Февральский Статут» Франца Иосифа I от 26 февраля 1861 узаконил Краевой Сейм Королевства Галиции и Владимирии с Великим княжеством Краковским, княжествами Освенцимским и Заторским. В состав Сейма входил 151 депутат (с 1900 года — 161) во главе с краевым маршалком, которого назначал монарх из числа (а фактически — по предложению) депутатов. Ближайший аналог этой должности в нынешней Украине — председатель областного совета. День в истории. 13 сентября: во Львовском университете основана кафедра русинской филологии © РИА Новости, Н. Гуров | Перейти в фотобанк

Членами Сейма по должности были христианские иерархи: три львовских архиепископа (католический, греко-католический и армянский), два перемышльских (латинский и униатский), католические епископы Тарнова и Кракова, а позже и Станиславова.

Также без выборов депутатами Сейма становились два ректора университетов — Львовского и Краковского (с 1900 года к ним присоединились ректор Львовской политехники и президент Академии наук в Кракове). Ещё трёх депутатов делегировали Львовская, Бродовская и Краковская торгово-промышленные палаты.

Выбирали же депутатов от трёх курий, фактически сословных: крупных землевладельцев (44 человека), представителей городов (20 человек) и сельских общин (74 человека). Такие диспропорции объяснялись большей суммой налогов, которые платили землевладельцы и богатые мещане.

Избирательная система, которую разработал наместник императора в Галичине, а впоследствии министр внутренних дел Австро-Венгрии Агенор Голуховский, предоставила польской шляхте полную гегемонию в Галицком Сейме, а галицким русинам отвела в нём маргинальную роль.

Согласно избирательному закону, русины в Сейме могли иметь только 33% депутатов, хотя греко-католики составляли 45% населения края. Но и эта норма не выдерживалась: только в Сейме первой каденции «Руськый клюб» насчитывал 50 депутатов, а в 1867-1869 годах их стало 33, в 1870-1876-м — 36, в 1877-1901-м их число колебалось от 21 до 15, а в 1901 году в Галицкий Сейм и вовсе было выбрано только 13 русинов-украинцев. День в истории. 20 января: король Польши основал Львовский университет и спровоцировал громкий скандал © commons.wikimedia.org, ЯдвигаВереск

Но вернёмся к первому созыву Галицкого Сейма, первая сессия которого открылась 160 лет назад, 15 апреля 1861 года, в бальном зале «Театра Скарбка» (ныне Украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой). Отдельное здание для Сейма, в котором ныне находится главный корпус Львовского университета, было построено лишь в 1877-1881 годах.

Маршалком Галицкого Сейма был избран граф Лев Людвик Сапега, а одним из самых выдающихся представителей русинской общины в Сейме был ярый москвофил, греко-католический Митрополит Львовский и Галицкий Григорий Яхимович. Примечательно, что в первой сессии он принимал участие не по квоте духовных лиц, а как ректор Львовского университета.

Стоит отметить, что подавляющее большинство русинской делегации в первом созыве Галицкого Сейма также придерживалось москвофильских взглядов, за исключением нескольких полонофилов. Тогда в среде галицких русинов бытовала фраза: «Лучше умереть в русском море, чем в польской луже».

Стыд тебе, свинья, стыд тебе!

Но были среди депутатов-русинов и те, кто больше всех любил не Польшу, Россию или Австрию, а… деньги. Одним из таких людей был крестьянин из села Верхний Вербеж (ныне Коломыйский район Ивано-Франковской области), депутат Сейма от Коломыйского округа Николай Ковбасюк.

Ковбасюк был депутатом не только Галицкого Сейма, но и Рейхсрата (парламента) Австрии, а также входил в исполнительный комитет Коломыйского уездного совета. Во всех этих органах Ковбасюк горячо выступал в защиту права крестьян на пользование помещичьими лугами, пастбищами и лесами, но в результате всегда голосовал в интересах землевладельцев. Последние охотно финансировали его избирательные кампании, ведь Ковбасюк был депутатом Галицкого Сейма и второго созыва, в 1867-1869 годах. День в истории. 21 декабря: Галичина получила автономию © Public domain

Умер Николай Ковбасюк в апреле 1889 года в родном селе и был похоронен с почестями, ведь кроме богатства за годы служения (правильным) людям он получил от императора Франца Иосифа I Золотой Крест за гражданские заслуги — высшую награду для государственного служащего Австро-Венгрии.

А уже через год он вошёл в историю, став прототипом главного героя сатирического рассказа Ивана Франко «Свинья» — Никиты (Мыкыты) Хруня. Чтобы современная публика поняла намёк, с кого списан образ, политически беспринципная свинья изображена в произведении с кольцом колбасы на рыле. Главный критический посыл Ивана Франко в адрес Никиты Хруня — недопустимость продажи своего голоса как за лживые обещания, так и за материальные ценности, что хорошо раскрывает нижеприведённый диалог.

— Стыд тебе, свинья, стыд тебе! Ты же имеешь какое-то сознание, какие-то чувства! Ну, скажи, пожалуйста, как ты голосовала на недавних выборах в Рейхсрат? Неужели честное Божье творения может так голосовать? За пару буряков продать свою совесть! Фе, свинья, это уже и для свиньи слишком! И ещё, как на смех, читаешь и «Батькивщину», и «Русскую правду» (реальные названия галицких газет того времени — Прим.)

— Ну, что же, читаю, потому что читаю, а голосую так, как мне моя свинская натура говорит. Прочь от меня! Не позволено вам меня трогать! Как Габсбурги использовали униатскую церковь для дерусификации Галиции © Public domain

За такое поведение «Его Свинородие Никита Хрунь» получает открытки с проклятиями «из Львова, Черновцов и Коломыи», причём свинья жалуется, что теперь её преследуют не только во время избирательных кампаний:

«Им это удовольствие доставляет — не дать мне ни на минуту покоя, печь и жарить меня на медленном огне от колыбели до смертельного корыта! Уже сейчас не против того или иного поступка бьют, нет, против всего моего свинского мировоззрения, против всего свинства в мире, против целого свинского строя в наших общественных делах».

Кстати, сам Иван Франко трижды баллотировался в Рейхсрат на Тернопольщине — в 1895-м, 1897-м и 1898 годах, — но ему всегда не хватало нескольких десятков голосов. Всё дело в том, что Франко и его команда, состоявшая из львовских студентов-радикалов, раздавала галицким крестьянам листовки, а кандидаты, которых поддерживали поляки, — колбасу, причём в буквальном смысле.

Хрунь из Гнидова

Львовский историк Игорь Чорновол, много лет исследующий галицкую политику времён Австро-Венгрии, утверждает, что во время выборов 1895 года украинские крестьяне-«хруни» съели 70 километров колбасы. Кстати, в польском языке до сих пор есть идиома «предвыборная колбаса», означающая подкуп избирателей в широком понимании. «Я малоросс, под Габсбургами рос». Украинский язык в австрийской Галиции в XIX веке © Public domain

Хотя Иван Франко написал ещё несколько рассказов на политическую тему — «Свинская конституция» и «Звериный бюджет», — однако образы талантливого писателя оказались слишком сложными для галицкой публики.

А вот примитивная агитка «Хруниада», изданная в 1913 году львовским юмористом Осипом Шпитко под псевдонимом Гриць Щипавка, что называется, пошла в массы. Может, дело в том, что она была рифмованной (назвать этот текст поэзией язык не поворачивается), а может потому, что в ней Никита Хрунь гибнет. Подзаголовок «Хруниады» прямо об этом говорит: «Баллада про Никиту Хруня, как он жил и погиб».

Героем «Хруниады» выступает не животное, а русин из села с красноречивым названием Гнидов, которому за продажу голоса и поддержку на выборах польского кандидата односельчане устраивают «мусорную люстрацию»: избивают и обливают фекалиями.

Действо имеет религиозный подтекст: сама акция происходит в День Архистратига Михаила, причём на Хруня нападают прямо после выхода из храма, и за него никто не вступается. Вернувшись домой и не вынеся позора, Хрунь вешается на вербе — причём в тексте он прямо сравнивается с Иудой. А после смерти на коре этой вербы местные школьники пишут «эпитафию», в которой есть такие слова: Галицкий знаменосец «великого русского идеализма» © Русские депутаты австрийского парламента в кругу своих знакомых. Д.А.Марков стоит в центре. 1907 г. Киевская мысль. Приложение. 1907. № 43. С. 328. из личного архива автора

Під сухою, під вербою,

із людською головою,

зате з розумом телячим,

а характером свинячим —

лежить зрадник і нездара,

що за гроші, за циґара

витирав жидівську лаву

і зраджував руську справу…

Се худоба цілковита,

на ім'я їй — Хрунь Микита.

Хто чита' се — плюнь три рази

й швидко втікай від зарази…

Такой незамысловатый подход оказался популярным, слово «хрунь» вошло в лексикон галицких и буковинских русинов и стало обозначать продажного избирателя, политика и в целом предателя сначала «руського», а потом, со сменой национальной самоидентификации, и украинского дела.

Это слово до сих пор широко используется в Буковине и Галичине как в ходе избирательных кампаний, так и для критики политических оппонентов вообще. И, конечно же, ни политики, ни журналисты, ни тем более избиратели даже не подозревают, что прототипом Никиты Хруня был их земляк с Коломыйщины, депутат Галицкого Сейма первого и второго созывов Николай Ковбасюк.