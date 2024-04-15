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Галицкий сейм и предвыборная колбаса

Галицкий сейм и предвыборная колбаса - 15.04.2024 Украина.ру

Галицкий сейм и предвыборная колбаса

Галичина первой из украинских земель получила представительский орган условно современного типа. 15 апреля 1861 года начал работу Галицкий Сейм. Из 151 его членов всего 50 были русинами. Среди них были известные люди, но именем нарицательным стал лишь один из депутатов, вошедший в историю как Никита Хрунь

2024-04-15T16:00

2024-04-15T16:00

2024-04-15T15:55

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Ещё в 1775 году, по образцу других провинций империи Габсбургов, в королевстве Галиции и Лодомерии был создан Сословный сейм. В его состав входили 10 высших чиновников провинции, 10 представителей церквей, более 100 магнатов и шляхтичей. Его постоянными членами были также ректор Львовского университета, бургомистр Королевского столичного города Львова и один представитель от львовской знати. Сословный сейм просуществовал до 27 сентября 1845-го.После бурных событий 1848 года в коронных краях Австрии начались попытки восстановить провинциальные представительские и законодательные органы. Но молодой император Франц Иосиф I не спешил. Только 20 октября 1860 августейший император провозгласил новую Конституцию, созыв парламента и семнадцати краевых сеймов."Февральский Статут" Франца Иосифа I от 26 февраля 1861 узаконил Краевой Сейм Королевства Галиции и Лодомерии с Великим княжеством Краковским, княжествами Освенцимским и Заторским. В состав Сейма входил 151 депутат (с 1900 года — 161) во главе с краевым маршалком, которого назначал монарх из числа (а фактически — по предложению) депутатов. Ближайший аналог этой должности в нынешней Украине — председатель областного совета.Членами Сейма по должности были христианские иерархи: три львовских архиепископа (католический, греко-католический и армянский), два перемышльских (латинский и униатский), католические епископы Тарнова и Кракова, а позже и Станиславова.Также без выборов депутатами Сейма становились два ректора университетов — Львовского и Краковского (с 1900 года к ним присоединились ректор Львовской политехники и президент Академии наук в Кракове). Ещё трёх депутатов делегировали Львовская, Бродовская и Краковская торгово-промышленные палаты.Выбирали же депутатов от трёх курий, фактически сословных: крупных землевладельцев (44 человека), представителей городов (20 человек) и сельских общин (74 человека). Такие диспропорции объяснялись большей суммой налогов, которые платили землевладельцы и богатые мещане.Избирательная система, которую разработал наместник императора в Галичине, а впоследствии министр внутренних дел Австро-Венгрии Агенор Голуховский, предоставила польской шляхте полную гегемонию в Галицком Сейме, а галицким русинам отвела в нём маргинальную роль.Согласно избирательному закону, русины в Сейме могли иметь только 33% депутатов, хотя греко-католики составляли 45% населения края. Но и эта норма не выдерживалась: только в Сейме первой каденции "Руськый клюб" насчитывал 50 депутатов, а в 1867-69 годах их стало 33, в 1870-76-м — 36, в 1877-1901-м их число колебалось от 21 до 15, а в 1901 году в Галицкий Сейм и вовсе было выбрано только 13 русинов-украинцев.Но вернёмся к первому созыву Галицкого Сейма, первая сессия которого открылась 160 лет назад, 15 апреля 1861 года, в бальном зале "Театра Скарбка" (ныне Украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой). Отдельное здание для Сейма, в котором ныне находится главный корпус Львовского университета, было построено лишь в 1877-81 годах.Маршалком Галицкого Сейма был избран граф Лев Людвик Сапега, а одним из самых выдающихся представителей русинской общины в Сейме был ярый москвофил, греко-католический Митрополит Львовский и Галицкий Григорий Яхимович. Примечательно, что в первой сессии он принимал участие не по квоте духовных лиц, а как ректор Львовского университета.Стоит отметить, что подавляющее большинство русинской делегации в первом созыве Галицкого Сейма также придерживалось москвофильских взглядов, за исключением нескольких полонофилов. Тогда в среде галицких русинов бытовала фраза: "Лучше умереть в русском море, чем в польской луже".Но были среди депутатов-русинов и те, кто больше всех любил не Польшу, Россию или Австрию, а… деньги. Одним из таких людей был крестьянин из села Верхний Вербеж (ныне Коломыйский район Ивано-Франковской области), депутат Сейма от Коломыйского округа Николай Ковбасюк.Ковбасюк был депутатом не только Галицкого Сейма, но и Рейхсрата (парламента) Австрии, а также входил в исполнительный комитет Коломыйского уездного совета. Во всех этих органах Ковбасюк горячо выступал в защиту права крестьян на пользование помещичьими лугами, пастбищами и лесами, но в результате всегда голосовал в интересах землевладельцев. Последние охотно финансировали его избирательные кампании, ведь Ковбасюк был депутатом Галицкого Сейма и второго созыва, в 1867-69 годах.Умер Николай Ковбасюк в апреле 1889 года в родном селе и был похоронен с почестями, ведь кроме богатства за годы служения (правильным) людям он получил от императора Франца Иосифа I Золотой Крест за гражданские заслуги — высшую награду для государственного служащего Австро-Венгрии.А уже через год он вошёл в историю, став прототипом главного героя сатирического рассказа Ивана Франко "Свинья" — Никиты (Мыкыты) Хруня. Чтобы современная публика поняла намёк, с кого списан образ, политически беспринципная свинья изображена в произведении с кольцом колбасы на рыле. Главный критический посыл Ивана Франко в адрес Никиты Хруня — недопустимость продажи своего голоса как за лживые обещания, так и за материальные ценности, что хорошо раскрывает нижеприведённый диалог."— Стыд тебе, свинья, стыд тебе! Ты же имеешь какое-то сознание, какие-то чувства! Ну, скажи, пожалуйста, как ты голосовала на недавних выборах в Рейхсрат? Неужели честное Божье творения может так голосовать? За пару буряков продать свою совесть! Фе, свинья, это уже и для свиньи слишком! И ещё, как на смех, читаешь и "Батькивщину", и "Русскую правду" (реальные названия галицких газет того времени — Авт.)— Ну, что же, читаю, потому что читаю, а голосую так, как мне моя свинская натура говорит. Прочь от меня! Не позволено вам меня трогать!"За такое поведение "Его Свинородие Никита Хрунь" получает открытки с проклятиями "из Львова, Черновцов и Коломыи", причём свинья жалуется, что теперь её преследуют не только во время избирательных кампаний:"Им это удовольствие доставляет — не дать мне ни на минуту покоя, печь и жарить меня на медленном огне от колыбели до смертельного корыта! Уже сейчас не против того или иного поступка бьют, нет, против всего моего свинского мировоззрения, против всего свинства в мире, против целого свинского строя в наших общественных делах".Кстати, сам Иван Франко трижды баллотировался в Рейхсрат на Тернопольщине — в 1895-м, 1897-м и 1898 годах, — но ему всегда не хватало нескольких десятков голосов. Всё дело в том, что Франко и его команда, состоявшая из львовских студентов-радикалов, раздавала галицким крестьянам листовки, а кандидаты, которых поддерживали поляки, — колбасу, причём в буквальном смысле.Львовский историк Игорь Чорновол, много лет исследующий галицкую политику времён Австро-Венгрии, утверждает, что во время выборов 1895 года украинские крестьяне-"хруни" съели 70 километров колбасы. Кстати, в польском языке до сих пор есть идиома "предвыборная колбаса", означающая подкуп избирателей в широком понимании. В современной украинской практике есть понятие "предвыборная гречка".Хотя Иван Франко написал ещё несколько рассказов на политическую тему — "Свинская конституция" и "Звериный бюджет", — однако образы талантливого писателя оказались слишком сложными для галицкой публики.А вот примитивная агитка "Хруниада", изданная в 1913 году львовским юмористом Осипом Шпитко под псевдонимом Гриць Щипавка, что называется, пошла в массы. Может, дело в том, что она была рифмованной (назвать этот текст поэзией язык не поворачивается), а может потому, что в ней Никита Хрунь гибнет. Подзаголовок "Хруниады" прямо об этом говорит: "Баллада про Никиту Хруня, как он жил и погиб".Героем "Хруниады" выступает не животное, а русин из села с красноречивым названием Гнидов, которому за продажу голоса и поддержку на выборах польского кандидата односельчане устраивают "мусорную люстрацию": избивают и обливают фекалиями.Действо имеет религиозный подтекст: сама акция происходит в День Архистратига Михаила, причём на Хруня нападают прямо после выхода из храма, и за него никто не вступается. Вернувшись домой и не вынеся позора, Хрунь вешается на вербе — причём в тексте он прямо сравнивается с Иудой. А после смерти на коре этой вербы местные школьники пишут "эпитафию", в которой есть такие слова:"Під сухою, під вербою,із людською головою,зате з розумом телячим,а характером свинячим —лежить зрадник і нездара,що за гроші, за циґаравитирав жидівську лавуі зраджував руську справу…Се худоба цілковита,на ім'я їй — Хрунь Микита.Хто чита' се — плюнь три разий швидко втікай від зарази…"Такой незамысловатый подход оказался популярным, слово "хрунь" вошло в лексикон галицких и буковинских русинов и стало обозначать продажного избирателя, политика и в целом предателя сначала "руського", а потом, со сменой национальной самоидентификации, и украинского дела.Это слово до сих пор широко используется в Буковине и Галичине как в ходе избирательных кампаний, так и для критики политических оппонентов вообще. И, конечно же, ни политики, ни журналисты, ни тем более избиратели даже не подозревают, что прототипом Никиты Хруня был их земляк с Коломыйщины, депутат Галицкого Сейма первого и второго созывов Николай Ковбасюк.

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Олег Хавич

история, выборы, галичина, xix век, история украины