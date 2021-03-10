Некоторое время назад ведущие СМИ сообщили сенсационную новость. Оказывается, лидер США был убит по приказу Никиты Хрущева. Громкое заявление прозвучало из уст бывшего шефа ЦРУ Джеймса Вулси. Этому событию он посвятил целую книгу

Оказывается, Хрущев разозлился на непредсказуемого Кеннеди и в сердцах велел избавиться от него. С этой целью был завербован приехавший в СССР американец Ли Харви Освальд. Правда, потом Хрущев внезапно передумал и решил все переиграть, но было уже поздно. Освальд слетел с катушек и стал неуправляем. День в истории. 3 сентября: СССР впервые возглавил украинец © AFP,

По словам автора, все доказательства давным-давно представлены в отчете сенатской комиссии Уоррена, занимавшейся расследованием дела, надо только правильно ее прочитать и расшифровать все намеки и тайные знаки.

Заявления, что и говорить, серьезные. Учитывая статус спикера. Все-таки шеф ЦРУ должен быть осведомленным человеком.

Правда, если повнимательнее присмотреться к бэкграунду двух авторов книги «Операция Дракон: секретная война Кремля и Америки», в которой эта версия и презентована, доверия к их словам несколько поубавится.

Некоторые могут помнить Вулси как советника Трампа, впрочем продержавшегося совсем недолгий срок. Но во время первого срока Клинтона он занимал пост директора ЦРУ и вошел в историю как один из худших шефов ведомства в истории. За два года на посту он ни разу не встретился с Клинтоном лично и лишь пару раз присутствовал на межведомственных совещаниях.

Вулси получил пост в рамках закулисных договоренностей и сделок перед выборами. Он не был доверенным человеком Клинтона, и президент попросту игнорировал его. А когда всплыл скандал с Олдричем Эймсом, работавшим на российскую разведку (завербован еще в советское время), на Вулси повесили всех собак, и он вынужден был подать в отставку.

Вулси попал в большую политику как активист против войны во Вьетнаме, но со временем прибился к неоконсерваторам. Помимо прочего, он был известен как руководитель известной организации Freedom house. Взгляд: Не услышим ли мы теперь о причастности Москвы к убийству Кеннеди? © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Надо, впрочем, отметить, что Вулси в этой книге скорее выступает в роли свадебного генерала, призванного обеспечить продажи за счет громкой фамилии.

На самом деле сообщаемые в ней сведения далеко не новые. Автором теории о слетевшем с катушек Освальде является беглый деятель румынской Секуритате Ион Пачепа, три недели назад скончавшийся от коронавируса в возрасте 92 лет.

И вот на этой фигуре стоит остановиться подробнее, поскольку Пачепа был автором огромного количества фейков или весьма сомнительных утверждений, которые активно транслируются в разных источниках до сих пор.

Пачепа действительно был достаточно высокопоставленным сотрудником Секуритате. Он имел звание генерал-лейтенанта и курировал румынский промышленный шпионаж в ФРГ. В силу должности он являлся заместителем начальника внешней разведки. Несколько лет он также числился советником Чаушеску по вопросам технологического развития.

В 1978 году Пачепа бежал в Америку. Договорился с американским посольством в ФРГ, те на своем военном самолете доставили его в США. Там беглец стал главным разоблачителем режима Чаушеску.

Пачепе создали имидж «румынского Салмана Рушди», за голову которого несколько государственных лидеров якобы назначили награду в несколько миллионов долларов, а румыны даже наняли для его убийства знаменитого Карлоса Шакала, что явная небылица. Шакал в США не совался и за такое дело вряд ли взялся бы всерьез. Затаившаяся гидра: бандеровцы на службе ЦРУ © Священник УГКЦ, капитан Абвера Иван Гриньох (в центре), один из руководителей ОУН-Б и агент гитлеровских спецслужб Микола Лебедь (в берете) и курсанты английской разведшколы «Богдан», «Славко», «Семенко» перед заброской в Советский Союз 24 сентября 1951 г. // Веденеев Д.В. Одиссея Василия Кука. Военно-политический портрет последнего командующего УПА

Более достоверной можно считать информацию, что Пачепа был заочно осужден румынским судом.

В 1980-е Пачепа опубликовал две книги, посвященные Чаушеску: «Красные горизонты» и «Красные горизонты – 2. Правдивая история преступлений Чаушеску». Достоверные факты в этих книгах соседствовали с явными преувеличениями, а то и с откровенными небылицами. Тем не менее книги произвели впечатление, поскольку транслировались на Румынию через радиостанцию «Свободная Европа».

После свержения Чаушеску Пачепа неожиданно оказался не у дел. Разоблачать стало некого и незачем. Поэтому, чтобы остаться на плаву, он начал разоблачать КГБ. Пачепу взяли в оборот неоконы, которые помогли ему с публикациями. Так он стал постоянным автором National review и смог опубликовать несколько книг о происках КГБ.

Главным популяризатором Пачепы в США стал Майкл Лиден — весьма специфическая фигура из лагеря неоконов.

Он известен сразу несколькими пикантными конспирологическими теориями. Согласно первой, покушение на папу римского, осуществленное активистом турецких «Серых волков», в действительности было организовано КГБ. Согласно второй, почти все теракты исламистов в действительности дело рук Ирана, который воплощает саму идею мирового зла своим существованием.

В начале нулевых позабытого Пачепу вынули из шкафа, отряхнули от пыли и бросили на баррикады — оправдывать вторжение в Ирак, а потом и оправдывать фейлы американской разведки.

Когда выяснилось, что никакого химического оружия в Ираке нет, Пачепа написал статью, в которой, основываясь на полном отсутствии фактов, утверждал, что оружие, несомненно, было, но его спрятали русские, чтобы посрамить ЦРУ. «Горбачёв был очень хорошо знаком с ситуацией в Румынии». Как свержение Чаушеску связано с событиями в Молдавии © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

Дальше чудеса посыпались как из рога изобилия.

Дедушка внезапно открыл у себя талант разоблачать козни КГБ без доступа к документам, чисто на интуиции. В 2006 году после гибели Литвиненко он внезапно вспомнил, что много раз был свидетелем исторических событий, как Форрест Гамп.

Оказалось, что румынский лидер Георгиу-Деж однажды доверительно рассказал совсем еще молодому офицеру Пачепе, что КГБ убил лидера итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти. Его облучили микроволновкой во время отдыха в Ялте, и он тут же умер от рака.

Но через неделю от рака умер уже Георгиу-Деж. А Чаушеску тут же доверительно поведал Пачепе, что и Дежа убил КГБ, тоже облучив микроволновкой. В своей статье Пачепа описывал это в стиле лучших шпионских детективов и триллеров:

«"Десять", — сказал мне Чаушеску. "Десять международных лидеров, которых Кремль убил или пытался убить", — объяснил он, пересчитывая их по пальцам. Ласло Райк и Имре Надь из Венгрии; Лукрециу Патраскану и Георгиу-Деж в Румынии; Рудольф Слански, глава Чехословакии, и Ян Масарик, главный дипломат этой страны; шах Ирана; Пальмиро Тольятти из Италии; президент США Джон Ф. Кеннеди и Мао Цзэдун.

Чаушеску приказал мне создать сверхсекретное подразделение контрразведки для операций в социалистических странах (то есть в советском блоке). "У вас есть для этого тысяча рабочих мест". Он добавил, что новый блок должен быть "несуществующим". Ни имени, ни титула, ни таблички на двери». У ЦРУ возникли серьёзные проблемы из-за Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Забавно, что в качестве оммажа своему покровителю Лидену Пачепа ввернул в ту же статью абзац о том, что КГБ организовал покушение и на папу римского.

В следующей статье выяснилось, что КГБ научил арабов антисемитизму и исламизму и что чуть ли не все теракты организованы Москвой.

Наконец, в 2007 году вышла книга «Запрограммированный убивать», в которой Пачепа развил теорию о приказе Хрущева на убийство Кеннеди.

Как обычно, вся версия базировалась исключительно на домыслах. Собственно, новая книга, презентованная Вулси, — это немного переделанная книга «Запрограммированный убивать». Добавилась только громкая фамилия экс-главы ЦРУ. Который, к слову, давно находится в коллаборации с Пачепой и даже писал предисловия для его более ранних книг.

Как уже говорилось, никаких архивных подтверждений в книгах Пачепы нет, все истории больше похожи на охотничьи байки — совершенно секретные рассказы от Чаушеску, облученные микроволновкой политики и т.д. Некоторые косвенные доказательства даже повторяются.

Так, в версии об убийстве Тольятти Пачепа приводит железный аргумент: вскоре после его смерти Хрущев был смещен. Значит, советское руководство испугалось непредсказуемого лидера. А в версии об убийстве Кеннеди он приводит… абсолютно тот же аргумент: Хрущев был смещен, значит, в Москве испугались и т.д.

Для простого читателя по ту сторону океана генеральское звание Пачепы — главный аргумент. Тем более что для Восточной Европы там действует принцип, который можно описать цитатой из «Брата-2»: «Одно слово — румын! — Так он же болгарин! — Да какая разница!» Все страны соцлагеря для них — это один большой СССР без каких-либо различий. Исторический миф: «московский инженер» Игорь Сикорский — украинец © klimbim2014.files.wordpress.com

Но, может быть, Пачепа действительно мог что-то знать? Все-таки генерал! Абсолютно точно можно сказать, что нет, не знал. Уровень взаимодействия между спецслужбами стран соцлагеря был разным. Например, со Штази у КГБ были очень тесные отношения. А вот с Секуритате их не было вообще.

Чаушеску, как известно, был весьма строптивым лидером, демонстративно не поддержал танки в Праге в 1968-м и с тех пор вел свою политику. Формально Румыния не покидала ОВД, но вот сотрудничество по линии спецслужб с конца 1960-х полностью прекратилось и возобновилось только после свержения Чаушеску.

Например, Румыния была единственной страной ОВД, не присоединившейся к проекту СОУД (Система объединенного учета данных о противнике. — Прим. ред.), призванному координировать разведки всех стран-участниц.

Так что очередное воскрешение сомнительной теории — это новое издание старых песен о главном. О всемогущем КГБ, который облучал микроволновками политических лидеров по всему миру.

Однако почему же от этих «разоблачений» страдать одной только Российской Федерации? Если уж «великим украинцем» объявлен русский националист Сикорский, то, учитывая украинские пристрастия Никиты Хрущева, впору говорить и об «украинском следе» в убийстве Джона Кеннеди.