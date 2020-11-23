На Украине прошел конкурс на создание большого Государственного герба. Это событие немедленно вызвало скандал, а также множество иронических комментариев

Суть скандала проста: выигравший проект художника А. Кохана — это тот же самый проект, что был подготовлен еще на прошлый конкурс, состоявшийся ни много ни мало 23 года назад. Тогда герб принят не был, но теперь этот вопрос, видимо, решат, так как на то есть воля партии президента Зеленского, располагающей большинством депутатских мандатов. Заодно выяснилось, что соавтором герба является глава конкурсной комиссии историк и геральдист А. Гречило. По сети поползли намеки на коррупционный фактор… «В гербе есть серьезные смысловые проблемы»: соцсети о новой украинской геральдике © Facebook, Александр Ткаченко

Что особенно интересно, скандал высветил очень важную проблему: почему конкурс на большой герб проводят среди художников? Ведь это вопиющий геральдический дилетантизм.

Вообще для геральдики как науки само понятие конкурса на изображение герба абсурдно. Существует каноничное описание герба, сделанное с помощью особой геральдической терминологии (блазон). А вот изображать герб каждый художник может в том стиле и той манере, в которых считает нужным. Поэтому в странах Западной Европы, где издавна развита геральдическая культура, существует множество самых разнообразных вариантов изображения государственных и частных гербов.

Но даже если государство пожелало бы иметь некое «утвержденное свыше» изображение большого герба, работа над ним должна была бы протекать так: специалист (или группа специалистов) по геральдике создают описание герба, которое утверждается властью, после чего объявляется конкурс на изображение герба по имеющемуся правильному геральдическому описанию.

Вместо этого украинские власти породили совершенно фантастическую идею: поручить разработать самый главный — большой герб государства не специалистам по геральдике, а художникам, которые вовсе не являются специалистами в геральдике.

В положении о конкурсе так и было написано: Будут грабить: зачем власти представили большой герб Украины © Facebook, Александр Ткаченко

«Конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (далее — конкурс) проводится с целью определения лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины (далее — эскиз) для дальнейшего законодательного установления большого Государственного Герба Украины как одного из символов государства».

Получилось, разумеется, плохо, порой даже смешно, видимо, консультации замешанного в скандале Гречило особо не помогли.

Почему так сделали — понятно.

Прошли те времена, когда гербы утверждались королями. Теперь по требованию Конституции за большой Государственный герб Украины должны проголосовать две трети депутатов Рады. А депутаты обычно плохо разбираются в истории, особенно в геральдике, и никогда не проголосуют за описание, да еще и сделанное особым языком, который для простого украинского народного избранника звучит примерно как китайский язык.

Поэтому пришлось прибегать к странному методу, в котором победитель был известен заранее. Ведь художник Кохан нарисовал еще малый герб, принятый в 1992 году, описание которого еще тогда сделал все тот же Гречило. А конкурс объявляли для того, чтобы оформить этот междусобойчик как демократическое мероприятие. Серп, молот и освобожденные негры. Почему не получился Большой государственный герб Украины © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Впрочем, в большом гербе интересен не только скандал с конкурсом, но и само изображение. Вот им-то мы и займемся.

Прежде всего стоит отметить, что прозвучавшая критика о том, что большой герб должен обязательно включать гербы всех исторических областей страны, неверна.

Да, такое вполне может быть, пример — большой Государственный герб Российской империи. Но точно так же большой герб может существовать и без них, пример — герб Соединенного Королевства Великобритании.

Отличие большого герба от малого в одном: в наличии особых дополнительных гербовых символов — обычно это щитодержатели, мантия (у стран с монархическим режимом правления), государственный штандарт и т.д.

Таким образом, с точки зрения геральдики большой Государственный герб, не включающий гербы исторических провинций, имеет право на существование. Вопрос о том, почему отказались от изображения региональных гербов, касается скорее политики. Украинский гимн. От символа славянского единства к символу деградации © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Можно сделать предположение, что украинские власти сознательно пошли на это, чтобы не подчеркивать в гербе региональные особенности государства, которое вот уже шесть лет пребывает в расколотом состоянии, а его восточная часть, населенная русским большинством, сражается за право жить свободными от диктатуры киевских и галицийских самостийников.

Проблема герба в ином. Он просто не соответствует Конституции Украины. И вот почему.

В тексте Основного закона страны довольно лаконично написано:

«Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского».

Автор эскиза художник Кохан попытался решить эту проблему, добавив герб Запорожского казачьего войска в виде хоругви над гербовым щитом. Однако по законам геральдики изображенный на щите тризуб и изображенный на хоругви казак неравнозначны.

Тризуб занимает почетное место, а запорожский казак вообще не является частью герба, относясь к тем самым дополнительным символам, делающим обычный герб — «большим». День в истории. 6 марта: Верховная Рада узаконила гимн Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Геральдически эту задачу можно было бы решить, разбив гербовой щит пополам и разместив на нем и тризуб и казака. Но, судя по всему, такое решение показалось украинским властям слишком революционным и на него не пошли, попытавшись вывернуться, в расчете на то, что в геральдике никто ничего не понимает.

Но не вышло.

Причина такого провала проста: описание герба в Конституции в свое время сделали не подумав, установив нормы, которые теперь непонятно, как выполнять. Разумеется, депутаты на это закроют глаза, но факт остается фактом: большой Государственный герб, если его примет парламент, будет совершенно неконституционным.

Но коснемся прочих странностей герба.

Удивляет выбор щитодержателей. Появление архангела Михаила понятно: это герб Киева — столицы государства. Правда, возникает вопрос: насколько этот выбор обоснован, ведь архангел стал киевским гербом при власти столь нелюбимых украинцами русских, во времена царя Алексея Михайловича? А до этого гербом города был лук или арбалет. Учитывая тот факт, что государственность Украины и национальная идентичность украинцев основываются на отрицании всего русского, получается как-то непатриотично. День в истории. 28 января: у Украины появился государственный флаг © РИА Новости, Илья Варламов | Перейти в фотобанк

Ах, да, важная историческая деталь: напоминаю всем сознательным украинцам, что архангел Михаил пришел на большой герб Украины прямиком с большого герба Российской империи. Смиритесь с этим досадным фактом — без великого русского прошлого вам и здесь не обойтись.

Происхождение второго щитодержателя тоже понятно, это золотой лев с герба Львова, столицы сначала Русского королевства в составе Польши, а затем Галиции — провинции Австро-Венгрии.

Однако получается, что выбор щитодержателей, которые являются почетными атрибутами герба, продемонстрировал всем обитателям востока Украины полное пренебрежение ими. Символы запада и Киева в большом гербе есть, а вот восток, видимо, по мнению украинских властей, место неинтересное, он и без гербового представителя обойдется.

Хотя стоит отметить, что и тут можно было найти изящное и вполне геральдически корректное решение, ведь геральдика допускает наличие более чем двух щитодержателей. Например, на гербе Исландии их четыре: бык, великан, грифон и дракон.

Впрочем, забавные казусы на этом не заканчиваются. Три орла для Порошенко © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Особенно интересно наличие на доспехах архангела Михаила креста, пришедшего туда прямо с брони польских «крылатых» гусар. Во времена Российской империи, когда над гербами работали действительно хорошие специалисты и художники, никакого польского гусарского креста на одеждах архангела не было. Крест был прямой, обычный для христиан, и изображался он чаще всего на щите. Но теперь архангел волей украинского художника записался на службу в польскую гусарию.

В целом же большой Государственный герб производит впечатление какого-то любительского, непрофессионального рисунка.

Желающие могут сравнить качество рисунка, например, большого герба Российской империи авторства выдающегося геральдиста барона Кене и мастера исторической живописи академика Шарлеманя с работой Кохана. Легко понять, где настоящее искусство, а где дешевая подделка.

Впрочем, когда ознакомишься с прошлым украинского художника, многое становится ясно. Он гораздо более известен не как создатель изображений гербов, а как карикатурист. Вот и получился — не герб Украины, а веселая картинка какая-то.