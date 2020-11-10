В ХVI - ХVIII веках армянский народ находился в положении, очень похожем на рассеяние евреев после падения Израильского царства. Под ударами Персии и Османской империи Армянское государство перестало существовать, и армяне вынуждены были искать пристанище в различных странах Евразии: от Индии до России и Западной Европы

Бледным подобием армянской административно-территориальной автономии были владения карабахских меликов (армянских феодальных владетелей). Как армяне казаков встречали. Восстание Хмельницкого и диаспора © commons.wikimedia.org, Public Domain

Основная масса христианского населения, оставшегося на землях исторической Армении, прибывало в полным бесправии, испытывало тяжёлое налоговое бремя, религиозную и этническую дискриминацию. Помимо официальных налогов и податей, размер которых хоть как-то был регламентирован, местных ханов, пашей и беков приходилось одаривать произвольными и обременительными «подарками».

Шариатские суды не заслушивали показания христиан против мусульман. На официальном уровне проводилась исламизация армян, даже самые знатные представители этого народа испытывали на себе чиновничий произвол.

В Западной Армении регулярно проводился сбор мальчиков для пополнения рядов янычар. Страдания армянского населения ещё больше усилились в ХVIII в., когда Персию охватили феодальные усобицы, ослабела центральная власть в Османской империи.

Одновременно это давало надежду на освобождение от иноязычного и иноверного ига. Объективным союзником армянского освободительного движения стала Российская империя. Сказывались близость геополитических интересов, религиозное родство, сильные экономические связи армян с Россией.

Петербург был заинтересован в ослаблении прежде всего османского влияния в регионе Большого Кавказа за счёт создания буферных христианских государств в Закавказье.

Первые достаточно основательные проекты воссоздания армянской государственности стали обсуждаться во властных коридорах России после восхождения на престол Екатерины II.Однако в практическую плоскость они перешли в 70-80-х годах, когда южное направление внешней политики России возглавил фактический соправитель императрицы и наместник Новороссии Григорий Потёмкин. Как на юге России появились армянские города © Public Domain

Светлейший князь рассматривал армянские общины в Крыму и Бессарабии как ресурс для колонизации российского Причерноморья. Именно по этой причине на Дону и Днестре благодаря его усилиям возникли крупные армянские колонии: Новая Нахичевань (её бывшая территория является частью современного Ростова-на-Дону) и Григориополь (ныне — это районный центр в Приднестровской Республике).

Однако внимание Потёмкина было поправлено и на собственно армянские земли.

В 1779 г. он созвал совещание с виднейшими представителями армянской диаспоры в России по вопросу организации военной экспедиции в Закавказье. К практической организации этого похода приступил Александр Суворов. Существуют свидетельства, что Суворов высказывал своё благосклонное отношение к вопросу о восстановлении Армянского государства, выражал уверенность, что Россия сделает серьёзные шаги в этом направлении.

В январе 1780 г. армянский промышленник и российский дворянин Иван Лазарев (Ованес Лазарян) представил на имя Потёмкина проект воссоздания Армении на территории ряда персидских ханств.

18 февраля того же года Потёмкин участвовал в освящении новой армянской церкви в Петербурге. Духовный лидер российских армян, архиепископ Иосиф Аргyтинский тогда прямо обратился к российскому правительству «восстановить павшее царство Гайканское».

Поход Суворова в Закавказье в 1780 г. не состоялся. Тем не менее повелитель Российского Юга наращивал активность на армянском направлении. Его полномочным представителем в регионе и командующим Кавказской укреплённой линии стал Павел Потёмкин (племянник светлейшего). В его задачи входила подготовка создания Армянского государства в Карабахе. Григорий Потёмкин - некоронованный господарь Молдавии © Public domain

В конце 1782 г. Иосиф Аргyтинский представил Павлу Потёмкину проект Русско-армянского договора, посвящённый будущему устройству Закавказья.

Армения рассматривалась как монархия, зависимая от России. В ней на постоянной основе предлагалось разместить российские войска. Армяне же обязались платить России дань и в случае необходимости оказать военную помощь империи. Столицей государства планировалось сделать один из городов на равнине Арарат. Кроме того, Армения должна была получить порт на Каспийском море.

Императрице предлагалось назначить правителя Армении из числа местной знати или из своих доверенных лиц. Особо оговаривалось, что, поскольку князь Потёмкин является «благожелателем армянского народа», он должен выступить посредником между Арменией и русским престолом.

Историки рассматривают это как завуалированное приглашение светлейшего на армянский престол в случае воссоздания такового.

Кстати, Потёмкину во время его возвышения предлагались и другие монархические титулы: герцога Курляндского, князя Молдавского и владетельного князя округа Смела (в составе Речи Посполитой).

Военная кампания русских войск, которая должна была закончиться возрождением Армении планировалась на 1783 г. Однако в тот год все силы были направлены на присоединение к России Крыма, Северной Таврии и Кубани.

Закавказский поход отложили, а затем в Персии развернулись события, которые сделали его излишним. Как потомки запорожских казаков установили русский порядок в Карабахе и окрестностях © Public domain

Весной 1784 г власть над основной частью Ирана захватил Али Мурад-хан Исфаганский. Он просил Екатерину II признать его шахом и оказать военную помощь, обещая взамен отказаться в пользу России от прикаспийских территорий от Дербента до Баку, а также от Карабахского, Карадагского, Нахичеванского и Ереванского ханств.

Потёмкин рассматривал данный ход событий как большую удачу и ратовал за создание государств Армения и Албания, царства Ираклия (Восточная Грузия). Осенью 1784 года началась подготовка договора с Али Мурад-ханом, но в дипломатические дела не на стороне христианских сил, как это часто бывает, вмешались «западные партнёры» и, прежде всего Франция.

Опасаясь усиления России в Закавказье, Париж добился отказа Али Мурад-хана от территориальных уступок. Одновременно в Карабахе был раскрыт пророссийский заговор местных элит, последовала волна репрессий.

В условиях приближавшейся очередной русско-турецкой войны и восстания горцев на Северном Кавказе 1785 г. внимание правительства Екатерины II было отвлечено от армянских дел. В 1791 г. оборвалась жизнь Потёмкина — самого высокопоставленного лоббиста продвижения интересов Российской империи в Закавказье.

Решение «Армянского вопроса» было отложено почти на три десятилетия. Эриванское и Нахичеванское ханства были упразднены после русско-персидской войны 1826 — 1828 годов. На их территории создавалась Армянская область.

Россия стала возвращать в Закавказье армянское население. Из внутренних районов Персии вернулось около 30 тыс. армян, из Османской империи — 25 тыс. человек, шёл процесс репатриации и из других государств. Мусульманское же население напротив покидало Армянскую область. Так на территории Армении складывалось преобладание христиан. Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Затем были непростые процессы развития Армении в составе Российской империи, образования суверенного Армянского государства после революции, вхождения в состав Советского Союза, нового обретения независимости, войн из-за Нагорного Карабаха.

В постсоветский период Армения, как и другие бывшие советские республики была очарована политикой многовекторности. В её внешней политике появились и усилились факторы США, Ирина, Франции, Европейского Союза.

Однако международные события осени 2020 г. в Закавказье со всей отчётливостью показывают, что, как и 250 лет назад остаётся в недружественном окружении. И единственной страной, кровно заинтересованной в существовании Армянской государственности, остаётся Россия.