В Белоруссии День независимости отмечается в день освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Так же и в Сумах День города совпадает с днём освобождения и празднуется ежегодно в начале сентября. Не изменилась эта традиция и сейчас, несмотря на декоммунизацию

Сумы были освобождены в 1943 году в ходе Сумско-Прилукской наступательной операции войск Воронежского фронта под командованием генерал-лейтенанта Николая Ватутина. Это составная часть Чениговско-Полтавской операции, которую проводили войска Центрального (Константин Рокоссовский), Воронежского и Степного (Иван Конев) фронтов.

Операции эти были развитием успеха, достигнутого в ходе Курской битвы. Большие потери, понесённые Вермахтом в ходе наступательной фазы сражения, сделали невозможной стабильную оборону на широком фронте.

Сумы перед выборами. Кто возьмет под контроль партизан «Северщины» © Public domain

Войскам Воронежского фронта в составе восьми общевойсковых, одной танковой и одной воздушной армий была поставлена задача наступать на Полтаву и Кременчуг. Конечной целью операции должно было быть образование плацдармов на левом берегу Днепра.

Понятно, что на этом фоне освобождение Сум было очень частной задачей — просто одним этапом более масштабного наступления. Решалась она силами 38-й армии под командованием Никандра Евлампиевича Чибисова. Армия состояла из 232-й, 340-й, 167-й и 38-й стрелковых дивизий.

Надо сказать, что к освобождению Сум советские войска подходили минимум трижды.

Во время февральского «рывка к Днепру» войск Воронежского фронта был освобождён Харьков, а 23 февраля 1943 года «Совинформбюро» сообщило об освобождении Сум. Но город на самом деле оставался в руках врага. Начальник оперативного отдела штаба Воронежского фронта полковник Фёдоров «несколько опередил события» к празднику, за что был снят с должности. Наступление, кстати, оказалось неудачным — Ватутин увлёкся, забыл о флангах и резервах, и Манштейн его отбросил назад, вновь заняв Харьков. Именно в ходе этих событий был сформирован южный фас Курской дуги.

Второе наступление в направлении Сум началось ещё в первых числах августа, однако с ходу прорвать оборону противника на подступах к городу не удалось, да и немецкое командование разгадало советские планы и нанесло ряд контрударов, сковавших советскую наступательную группировку.

Только к началу сентября, когда войска Центрального фронта начали обходить левый фланг немецкой группировки, Манштейн начал отвод войск. Ватутин этим воспользовался и начал наступление.

За счёт начала немецкого отступления, оперативного искусства Чибисова и хорошо работающей войсковой связи (!) освобождение Сум оказалось относительно безболезненным.

При отступлении немецких войск из Сум была поставлена задача угнать с собой всё население, а город разрушить. Представители комендатуры передавали приказ, в котором предлагалось всем гражданам не позднее 3 сентября оставить город и двигаться по дороге на Конотоп. Исполнение приказа было возложено на полицию и жандармерию, но полицаи, видимо, разбежались, а у жандармов тоже дел хватало, ведь проходила эвакуация города. Большинство горожан попряталось в подвалах, погребах, лесах и окружающих селах. Их не особенно-то и искали.

Правда, в то время, пока люди прятались, в городе резвились мародёры — почти все квартиры были взломаны, а имущество разграблено (это к вопросу о том, чем занимались жандармы).

К концу дня 1 сентября почти все пригороды Сум были заняты советскими войсками. Штурм города начался в ночь на 2 сентября и фактически закончился к 7.30. Немцы не пытались удержать город (надо отметить, что Киев они тоже не удерживали). Артподготовка свелась к огню по колокольне Троицкого собора, где, как предполагалось, был немецкий корректировщик (колокольня уцелела, был ли корректировщик, осталось неясным).

Почему мы акцентировали внимание на связи? Потому что 2 сентября предполагалось бомбить центральную часть города, где накануне было обнаружено сосредоточение немецких войск (они, собственно, выходили из города). Бомбардировщики Пе-2 из 202-й авиадивизии были перехвачены буквально на подлёте к городу и перенацелены на район западнее Лебедина.

Впрочем, за время оккупации Сумы серьёзно пострадали. Немцы, например, полностью разрушили Завод химического машиностроения имени Фрунзе и примыкающие к нему кварталы. Уничтожены были рафинадный завод, фабрика «Красный текстильщик», завод «Сельэлектро», вокзал и все привокзальные предприятия, мосты через Псёл. Сожжены были театр, краеведческий музей, лучшая больница, химико-технологический техникум. Дом Антона Павловича Чехова превратили в конюшню.

Кстати говоря, сторож музея Михаил Сотников сумел сохранить бюст Ленина и первым восстановленным сооружением в городе стал именно памятник вождю мирового пролетариата.

Освобождение Белой Церкви. Как Ватутин перехитрил хитреца Манштейна © РИА Новости, Израиль Озерский | Перейти в фотобанк

Разумеется, этим дело не ограничилось. Уже 18 сентября город посетил Никита Хрущёв, который, оценив разрушения, распорядился оказать помощь Сумам.

Приказом Верховного Главнокомандующего 340-я, 167-я и 232-я стрелковые дивизии получили почетное наименование «Сумские». Вечером 2 сентября Москва салютовала войскам, освободившим Сумы от врага, двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий.

Уже через 20 дней Сумские дивизии вышли к Днепру. Они участвовали в захвате Лютежского плацдарма, сыгравшего ключевую роль в освобождении Киева, и были в числе воинских частей, первыми вошедших в столицу Украины, за что получили наименование «Сумско-Киевских».