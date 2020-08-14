В этот день в 1921 году погиб Марк Шляховой, известный как «атаман Кармелюк» - повстанец, близкий соратник атамана Зеленого, петлюровец, ставший виновником «Киевской катастрофы», активист Украинской автокефальной церкви и даже советский функционер

Родился Шляховой в 1893 году в селе Глеваха, неподалеку от Киева. Отец будущего атамана был крестьянином, хотя и весьма обеспеченным, и влиятельным. Он занимал пост волостного старшины и руководил Глевахской волостью. День в истории. 20 марта: ликвидирован атаман Чучупак © neskoreni-fest.org.ua

Должность волостного старшины была выборной, как правило кандидаты были весьма уважаемыми людьми, поскольку де-факто им приходилось руководить всей волостью, именно им подчинялись все сельские старосты (из этой среды, например, вышли многие крестьяне — депутаты Государственной думы. — Ред.).

О детстве и юности Шляхового известно мало. Очевидно, что он сумел получить более-менее приличное образование, поскольку был грамотным.

С началом Первой мировой он был призван в императорскую армию и служил в кавалерии. После Февральской революции он, как и многие другие солдаты, выдвинулся на первые роли в солдатских комитетах, активно взялся проводить украинизацию и даже вступил в политическую партию. Причем выбор этот был очень странным.

Шляховой примкнул к УПСФ — партии социалистов-федералистов. Партия придерживалась весьма умеренных лозунгов и выступала за автономию Украины. Большинство сторонников партии были представителями интеллигенции, поэтому странно, что солдат из крестьянской среды примкнул именно к ним, а не к какой-нибудь радикальной и популистской партии, которые тогда правили бал. День в истории. 7 ноября: казнён петлюровский атаман Хмара © Public domain

Будучи активным участником украинизации армии, Шляховой познакомился с некоторыми влиятельными лицами из УГВК — генерального военного комитета, который и руководил этим процессом. Одним из этих людей был Иван Горемыка-Крупчинский.

После провозглашения независимости УНР Горемыка стал кошевым атаманом Васильковских вольных казаков. В этом отряде оказался и Шляховой.

Когда большевики под напором немцев покинули Украину, Горемыка назначил Шляхового комиссаром Будаевской волости (ранее село Будаевка входило в Глевахскую волость, которой руководил его отец). Шляховой успел пробыть комиссаром около недели, но за этот недолгий срок успел застращать местных жителей, регулярно издавая приказы, обещавшие «самые суровые кары» за невыполнение того или иного распоряжения.

При гетмане Шляховой, по некоторым данным, работал в одном из гражданских министерств, по другим — служил в корпусе железнодорожной охраны. Так или иначе, в 1918 году он был незаметен. «Жиды, кацапы, коммунисты! Пять шагов вперед!» Киевские комсомольцы против атамана Зелёного © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Зато в 1919 году Шляховой застолбил за собой место в истории.

После очередного пришествия большевиков, в марте 1919 года, Шляховой поднял восстание в Будаевской волости. Вместе с братьями он сколотил повстанческий отряд, взял себе громкий псевдоним "Атаман Кармелюк" (в честь знаменитого украинского разбойника XIX века) и ушел в лес.

Вскоре начался т.н. «зеленый потоп» и против большевиков взбунтовался целый ряд командиров, недавно интегрированных в РККА. Одним из самых заметных стал Даниил Терпило, более известный как атаман Зеленый. Именно к нему примкнул Шляховой-Кармелюк, ставший одним из самых главных сподвижников Зеленого.

После разгрома Зеленого, Шляховой влился в ряды войск УНР и вместе с петлюровской армией пришел в Киев. Одновременно в город вошла и белая армия. И те, и другие были настороже, но в открытый конфликт не вступали. Шаткое равновесие было нарушено именно Шляховым.

Согласно одним источникам, именно он сорвал вывешенный рядом с жело-голубым флагом на здании Киевской Думы триколор. По другой версии, он только лишь помогал сделать это одному из «запорожцев». Так или иначе, он в любом случае стал участником этого запоминающегося инцидента, после которого между петлюровцами и деникинцами вспыхнул открытый конфликт, закончившийся почти полным разгромом украинцев, именовавших этот эпизод не иначе как «Киевская катастрофа». Последний шанс Петлюры. Киев, бабье лето 1919-го © photochronograph.ru

Сам Шляховой смог просочиться в Галицкую армию, которую белые не тронули. Однако затем в армии вспыхнула эпидемия тифа. Шляховой выехал на лечение в родное село. Вскоре УНР окончательно рухнула, а сам атаман поднял старые связи и вновь сколотил небольшой повстанческий отряд.

При этом ему удалось вполне успешно проникнуть в руководящие органы новой власти.

В то время как большевики высылали отряды на поимку «атамана Кармелюка», сам он вполне открыто возглавлял волостной ревком, затем работал в волостном исполкоме. Днем Шляховой был ответственным коммунистическим работником, а по ночам в образе атамана Кармелюка совершал налеты.

Кроме того, он начал продвигаться и по религиозной линии, возглавив волостной церковный совет непризнанной УАПЦ. В довершение всего атаман, коммунистический функционер и религиозный деятель находил время еще и на то, чтобы писать мемуары (!).

Однако в селе трудно долгое время вести двойную жизнь. День в истории. 11 октября: объявлено о создании Украинской автокефальной православной церкви © verum.today

Шляховой давно был под подозрением в связях с петлюровцами, но к лету 1921 года большевики наконец начали понимать, что Кармелюк и Шляховой — это одно и то же лицо. Атаману пришлось окончательно уйти в подполье.

14 августа 1921 года атаман был застрелен в доме у одного из своих родственников.

Обстоятельства его гибели весьма туманны. По одной версии, он пал жертвой одного из атаманов-конкурентов, который заманил его в ловушку. По другой версии, Шляхового застрелили чекисты, организовавшие на него засаду.