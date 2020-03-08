Великие женщины «галантного века» над картой Украины

В России XVIII век по праву именуют «бабьим». Две трети столетия империю твёрдо держали в цепких дамских ручках самодержицы. И так держали, что в иные времена даже сам Пётр Великий мог позавидовать своим последовательницам

Самодержица в кринолине

Если посмотреть на карту Европы, скажем, 1776 года, то мы обнаружим, что почти вся территория современной Украины принадлежала женщинам-правительницам — императрицам Екатерине Великой и Марии Терезии. Замечу, что кайзерин вступила на трон, когда в Петербурге доживала последние дни Анна Иоанновна, а отправилась в запаянном гробу к своим любимым мужу и шести детям в склеп венской Капуцинеркирхе в самый разгар екатерининского царствования. При этом еще десять ее отпрысков продолжали жить и плодиться.

Чтобы представить себе даму того времени, нужно сыграть в детскую бумажную игру «одень куклу» в обратном порядке. Кукла у нас особенная, не советская, где под платьицем лишь незатейливое бельишко, а дама «галантного века» в парике и платье с фижмами, корсетом и кринолином. День в истории. 4 октября: Галичина стала австрийской © Public domain

Чтобы одеть или раздеть такую модницу, требовались часы и прислуга. Под этим нарядом можно было скрыть и недостатки фигуры, и немытое тело, и даже банальный педикулез. И еще, простите за пикантную подробность, нижнего белья (в современном понимании) она не носила или, проще говоря, ходила на аудиенции и балы без трусов.

Это уже дочери Марии Терезии и невестка Екатерины II могли позволить себе панталоны. А в той части тела, которая не прикрывалась платьем и париком, были другие хитрости — толстый слой пудры и «мушки». Это такие точки и кляксы, под которыми дамы скрывали следы оспы и сифилиса, а также банальные прыщи.

Итак, если эту красивую куклу раздеть и отмыть, то современному мужику стало бы страшно.

Страшно было подданным российской императрицы и в ту пору, но совсем по другим причинам. Власть государыни была сильной, и никто не смел в ней усомниться. Тем более малороссийские подданные государыни-матушки — будь то «помещица Анна Ивановна», будь то «самые красивые ноги империи» — Елизавета Петровна, будь то «Богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкия орды» Екатерина II Алексеевна.

И при всех них жизнь малороссийских и слобожанских подданных становилась сытнее и безопаснее.

«Великой Анны грозной взор»

Анна Иоанновна не была первой самодержицей всероссийской.

Если не считать регентшу при ее отце и дяде царевну Софью Алексеевну, то первый раз корону на женщину возложили в 1724 году на Екатерину Алексеевну, ставшую после смерти супруга императрицей Екатериной I. Но при ней в Малороссии не случилось ничего такого эпохального, чтобы отличало ее двухлетнее царствование от петровского.

Казацкая старшина, окружавшая гетмана Полуботка, продолжала сидеть безвылазно в столице. Екатерина I простила и освободила старшину из крепости, но оставила их в Петербурге безвыездно, в том числе и миргородского полковника Данилу Апостола, о котором в манифесте по этому делу говорится: День в истории. 27 февраля: Анна Иоанновна завершила наведение порядка на Слобожанщине © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«А миргородскому полковнику Апостолу, на которого от малороссийского народа в обидах челобитья хотя и не явилось, однако же он, будучи в полках на Коломаке, в челобитной, присланной к нему от старшин, многое переправил и некоторые пункты прибавил, и приложа сам руку, других полковников и полковую старшину прикладывать также заставлял — жить также в Петербург бессъездно».

А вот на Слобожанщине Екатерина I приложила свою руку к открытию коллегиума в Харькове, где местные недоросли могли постигать науки.

При воцарении Анны ситуация была совсем иной. За своё короткое правление малолетний Пётр II успел назначить гетманом Данилу Апостола, и его воинство успело оказать государыне неоценимые услуги в деле восстановления самодержавной власти. Идеологом же самодержавия был малоросс, архиепископ Феофан Прокопович.

Анна также милостиво отнеслось к Малороссии: гетман Апостол получил орден Александра Невского и «до 1460 дворов крестьянских на уряд, 600 рублей на содержание доктора и аптеки ежегодно из войскового скарба; убавлено число великорусских полков до 6-ти». Когда же Данила Апостол отошел в мир иной, гетмана долго не назначали.

Вот как оценивает царствование Анны изданная в 1998 году в Киеве «Юридическая энциклопедия»:

«Но после смерти гетмана (1734) произошло существенное ограничение автономии Украины. Анна Иоанновна «отложила» выборы нового гетмана к появлению «доброго и верного человека» на эту должность. Зато введено «Правление гетманского правительства». В то же время на Украину была распространена деятельность российской Тайной канцелярии.

В царствование Анны Иоанновны Россия вела неудачную войну с Турцией (1735-39), в которой участвовали и украинские казацкие полки. Тогда же было начато силами казаков строительство оборонной Украинской линии со многими крепостями и редутами от Днепра до Северского Донца для защиты границ Российской империи от нападений крымских татар».

В чем же неудачной была для России война? Дедушка Новороссии. Бурхард Кристоф фон Миних и Украинская линия © commons.wikimedia.org, Public Domain

Только в том, что завоевания минимальны. Так ведь это не потому, что воинство фельдмаршала Миниха плохо воевало, а по причине неубедительных действий армии австрийского кайзера Карла VI, потерявшей Белград. И Очаков, и Хотин, и Бахчисарай были впервые взяты именно при Анне Иоанновне. А Украинская линия, в возведении которой были задействованы отнюдь не только малороссийские казаки, сделала жизнь Малороссии и Слобожанщины куда более безопасной.

Да и масштаб завоеваний по нынешним украинским меркам не так уж и мал. Во-первых, в состав России вернулось Запорожье, где на территории нынешних Днепропетровской и Запорожской областей возникла Новая Сечь. Во-вторых, это т.н. «Заднепровские места» — территории на Правобережье Днепра, в пределах нынешней Кировоградской области Украины.

Сама же государыня свои южные владения так и не почтила своим высочайшим присутствием.

«Царей и царств земных отрада, Возлюбленная тишина»

После краткого правления несчастного Брауншвейгского семейства трон захватила Елизавета Петровна.

Многие современники и исследователи писали о тайном браке государыни и Алексея Григорьевича Разумовского. Назывались даже дата и место этого события. По преданию, венчание происходило в 1742 г. в подмосковном селе Перове (ныне в черте столицы). Однако никаких документов на этот счет не существует.

«Сей человек из черкас, из казаков, был ко двору принцессы Елисаветы привезен в певчия, учинился ее любовником, был внутренно человек доброй, но недального рассудку, склонен, как и все черкасы, к пьянству, и так сей его страстию старались ему угождать», — писал о нём кн. Михаил Щербатов своем труде «О повреждении нравов в России».

В 1744 году императрица Елизавета поехала на богомолье в Киев, где провела две недели. Там она произнесла громко следующую фразу: «возлюби меня, Боже, в царствии небесном Твоем, как я люблю народ сей благонравный и незлобивый».

Алексей Разумовский получил чин фельдмаршала и на пару с братом Кириллом — графский титул. «Государыня, ты можешь меня назвать фельдмаршалом, но никогда не сделаешь из меня даже порядочного полковника. Смех, да и только!» — заметил Алексей Григорьевич.

Для последующих приездов в Малороссию она велела начать в Киеве строительство дворца, ныне именуемого Мариинским, и собственноручно заложила первый камень в основание Андреевской церкви, на ступенях которой происходила финальная сцена фильма «За двумя зайцами». Позднее был возведён также и Кловский дворец. Все эти здания она поручила своему архитектору В. В. Расстрелли.

В 1750 году Елизавета Петровна утвердила «гетманом всея Малыя России, обоих сторон Днепра и войск запорозских» младшего брата своего фаворита Кирилла Разумовского. Он поселился в Глухове и стал руководить. День в истории. 5 января: Скончалась русская императрица — тайная жена малоросса © Public domain

В царствование Елизаветы Петровны продолжалось заселение территории нынешней Украины и призваны новые поселенцы; в 1750 году в уездах Александрийском и Бобринецком поселены были сербы, из которых было сформировано два гусарских полка. Поселения эти названы Новой Сербией. Позже в Славяносербском и Бахмутском уездах поселены новые сербские переселенцы (Славяносербия). К югу от Новой Сербии, около крепости св. Елизаветы (превратившейся в город Елисаветград, сегодня именуемый Кропивницким), на верховьях Ингула, из польских выходцев-малороссиян, молдаван и других переселенцев сформирован Новослободской казачий полк.

Все эти военные поселения на границе запорожских земель послужили основой для создания первой Новороссийской губернии при Екатерине Великой.

«Славься сим, Екатерина! Славься, нежная к нам мать!»

Славным для Малороссии, Слобожанщины и особенно Новороссии и Таврии было правление Екатерины II Великой. Вот лишь нынешние областные центры современной Украины, основанные указами этой государыни: Екатеринослав (Днепр), Александровск (Запорожье), Херсон, Николаев, Луганск, Одесса. А еще Мариуполь, Мелитополь и много других городов. День в истории. 21 ноября: Екатерина II начинает интеграцию Малороссии © commons.wikimedia.org, Public Domain | Перейти в фотобанк

Среди «екатерининских орлов» выделялись и малороссы — грамотнее всех на русском языке писали Александр Безбородко и Пётр Завадовский. Неудивительно, что первый из них станет канцлером и, по выражению Пушкина, «в князья прыгнет из хохлов», а второй не только отметится в списке фаворитов государыни, но в «дней Александровых прекрасное начало» станет первым министром народного просвещения России.

21 ноября 1764 г. императрица Екатерина II издала именной указ сенату об учреждении в Малороссии вместо Гетманского правления Малороссийской коллегии. Во главе коллегии ставился генерал граф Пётр Александрович Румянцев. В его подчинении должны были находиться восемь членов коллегии.

Четверо из них — высокопоставленные присланные из центра чиновники, двоих из которых сразу указала императрица, а еще две кандидатуры отдавались в ведение Сената. Еще четверо — представители Малороссии: генеральный обозный Кочубей, генеральный писарь Туманский, генеральный есаул Журавко, генеральный хорунжий Апостол. Чтобы представители Малороссии были равны по статусу пришлым членам коллегии, им были дарованы чины — генерал-майора, статского советника и полковников соответственно. Кроме того, в состав коллегии должны были входить прокурор и два секретаря.

В 1765 году слободские казацкие полки были преобразованы в гусарские, местная старшина была окончательно приравнена к соседним помещикам, а на месте казацкой вольности появилась Слободско-Украинская губерния, ставшая вскоре Харьковским наместничеством.

Новая Сербия была ликвидирована, ее руководство уличено в коррупции, на место наводить порядок был направлен генерал Мельгунов, по итогам деятельности которого вместо военного поселения выходцев с Балкан была сформирована Новороссийская губерния, к которой затем были присоединена и вторая колония — Славяносербия. 27 сентября. Екатерина окончательно интегрирует Малороссию © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

А дальше славные победы русского оружия под командованием П. А. Румянцева-Задунайского, Г. А. Потемкина-Таврического и А. В. Суворова-Рымникского навсегда покончили с Диким полем и кочевыми ордами. Так Новороссия дошла до своих естественных границ. И не просто дошла до Чёрного моря, но и была заселена как природными, так и новыми подданными государыни — колонистами со всей Европы. И это были настоящие города и сёла, а не придуманные иностранным дипломатом бутафорские «потёмкинские деревни».

После первого раздела Речи Посполитой Галиция досталась императрице Марии Терезии. В Русско-Турецкую войну 1769 г. Буковина была занята русскими, а в 1775 г. уступлена Австрии и в 1786 г., уже при Иосифе II присоединена в качестве Черновицкого округа к Галиции.

В 1787 году Екатерина II триумфально объехала свои вновь упорядоченные и вновь приобретённые земли. Побывала она в Новгород-Северском, Чернигове и Киеве. Под Кременчугом к ней присоединился император Иосиф II.

«В Кременчуге нам всем весьма понравилось, наипаче после Киева, который между нами ни единого не получил партизана, и, если бы я знала, что Кременчуг таков, как я его нашла, я бы давно переехала. Чтобы видеть, что я не попусту имею доверенность к способностям фельдмаршала князя Потёмкина, надлежит приехать в его губернии, где все части устроены как возможно лучше и порядочнее; войска, которые здесь, таковы, что даже чужестранные оные хвалят неложно; города строятся; недоимок нет.

В трех же малороссийских губерниях, оттого что ничему не давано движения, недоимки простираются до миллиона, города мерзкие и ничто не делается», — писала в столицу государыня. Как Россия получила Правобережную Украину. Краткая история разделов Речи Посполитой © Public domain

Так она отметила отличие Новороссии от Малороссии. А далее — по Днепру до Херсона с закладкой Екатеринослава по дороге и, конечно, Крым. На обратном пути она облагодетельствовала своим присутствием Область Войска Донского, Бахмут и Харьков.

Но и на этом приобретения территорий не прекратились. По Ясскому миру территория империи отодвинулась от Буга до Днестра, а второй и третий разделы Речи Посполитой принесли императрице среди прочих земель Правобережье Днепра, Подолье и Волынь.

В общем, как писал Гаврило Державин и вся Россия пела на мелодию Осипа Козловского, «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!»