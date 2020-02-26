Горшковы происходили из крестьян Владимирской губернии. Дед адмирала был умелым плотником, переехал с женой в Харьков, но страдал алкоголизмом и вскоре умер. Его супруга стала прачкой, но старшего сына Егора (Георгия) удалось за казённый счет выучить в гимназии. После гимназии Георгий Горшков окончил Харьковский университет и в 1898 г. как стипендиат Священного синода получил предложение преподавать математику в Каменец-Подольской духовной семинарии.

Там, в столице «сухопутной» Подольской губернии, и родился будущий адмирал. Когда повитуха приняла ребенка, она ахнула — он был в «чепчике» и в «рубашке». Это был благоприятный знак, который сулил мальчику, которого назвали Сергеем, в «большой» жизни удачу и защиту от телесных ран.

Другой сорок первый. Как сражались 22 июня 1941 года бойцы и командиры Красной армии
Другой сорок первый. Как сражались 22 июня 1941 года бойцы и командиры Красной армии
© РИА Новости, Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк

Через три года семья Горшковых перебралась в Коломну, где глава семейства получил новое место. При переезде чуть не произошла трагедия. Когда поезд прибыл на станцию, дочерей — старшую Таню и младшую Наташу — мать и бабушка взяли на руки и вынесли на перрон, а вот заснувшего в углу Серёжу забыли. О нем вспомнили, когда паровоз уже тронулся. Пришлось Георгию Михайловичу на ходу заскакивать в вагон и так же на ходу с него соскакивать, но уже с ребенком на руках. Благо в те времена составы трогались медленнее, чем сейчас.

По окончании школы на семейном совете было решено, что Сергей пойдет по стопам отца, а потому для поступления был выбран физико-математический факультет Ленинградского государственного университета. Но в городе на Неве любовь к математике у юноши сменилась одержимостью морем, которое напоминало о себе на каждом шагу.

Кроме романтики имелся и прозаичный аспект — скромного жалованья отца не хватало, чтобы поддерживать всех трех детей на должном уровне (сёстры тоже поступили в вузы). Сергею приходилось одновременно с учебой подрабатывать на разгрузке вагонов с углём. Он взвесил все «за» и «против» и в 1927 году перевёлся в старейшее в стране Военно-морское училище им. М.В. Фрунзе.

Летом 1928 года на легендарном крейсере «Аврора» курсанты отправились в учебный поход вокруг Скандинавии. Он был до предела заполнен штурманской практикой, несением вахт на верхних боевых постах, в машинном отделении и у паровых котлов. В море набирался опыта знаменитый девятый выпуск училища, вошедший в историю советского флота как наиболее «урожайный»: многие его курсанты впоследствии стали адмиралами.

Три с половиной года учебы пролетели незаметно, и 23 февраля 1931 года лейтенант Сергей Горшков как отличник получил право выбора моря, и в результате был назначен штурманом на черноморский эсминец «Фрунзе». Через три года он уже самостоятельно командовал сторожевым кораблем «Бурун», но, правда, на Тихом океане.

Погибшая «Москва». Первая крупная потеря Черноморского флота в Великой Отечественной
Погибшая «Москва». Первая крупная потеря Черноморского флота в Великой Отечественной
© armedman.ru

Горшкову повезло, он попал на флот в годы его стремительного роста. Командиров не хватало, поэтому у самых толковых из них карьерные взлеты были стремительными. А Сергей отличался толковостью, поэтому в скором времени уже капитан-лейтенант Горшков командовал эсминцем «Разящий», а в 1937 году в звании капитана 3-го ранга (на флотском сленге — «катреранга») — Тихоокеанской бригадой эсминцев.

В этом качестве Сергей Георгиевич принял участие в первых в своей жизни боевых действиях — военном конфликте с Японией на озере Хасан. Корабли его бригады обеспечивали воинские перевозки, прикрывали наши войска с моря.

В том же 1938 году произошел случай, который мог закончиться для Горшкова весьма печально. Во время ноябрьского шторма при буксировке погиб недостроенный эсминец «Решительный». Штормовое предупреждение было, но почему-то никто приказ о буксировке не отменил. Когда лопнул трос, корабль понесло на скалы. Катреранг находился на борту вместе с буксировочной командой. Он приказал морякам спасаться вплавь, сам же спустился в каюту, переоделся во все чистое и только после этого выпрыгнул за борт.

Ему в очередной раз повезло, он выбрался на берег живым. Единственное, сильно побило волной об скалу, пока кто-то из моряков не изловчился схватить его за руку и вытащить наверх. Но самое худшее было еще впереди.

Расследование по поводу гибели корабля длилось полгода, и следил за ходом дела лично Сталин. В то время люди оказывались на нарах и за меньшую провинность, но следователи посчитали Горшкова в гибели «Решительного» невиновным, и он вернулся к командованию бригады, только на этот раз на Чёрное море. Там он через несколько месяцев получил очередное звание капитана 2-го ранга («кавторанга»). Всё-таки не зря он родился в «рубашке».

Легенда советской морской пехоты: Дуся - Чёрная смерть
Легенда советской морской пехоты: Дуся - Чёрная смерть
© РИА Новости, | Перейти в фотобанк

В сентябре 1939 года нарыв политического напряжения в мире «прорвало» Второй мировой войной. Предполагалось, что Чёрное море станет одним из основных театров военных действий, поэтому флот уделял огромное внимание подготовке экипажей к боям. 

В середине июня 1941 года Черноморский флот и войска Одесского военного округа провели совместные учения. Отрабатывались задачи отражения десантов противника с моря. Бригаду крейсеров, которой в то время командовал уже капитан 1-го ранга («каперанг») Сергей Горшков, перебросили из Севастополя в Одессу. Планом учений предполагалось скрытное перемещение бригады в район Евпатории и высадка десанта на Крымское побережье.

Специальных десантных кораблей еще не существовало, поэтому капитан приказал задействовать все имеющиеся маломерные суда и плавсредства, включая баркасы и весельные шлюпки. Хоть для экипажей участвовавших в высадке крейсеров «Красный Крым» и «Красный Кавказ» поставленная задача была непривычной, но они справились с ней «на отлично».

Никто и подумать не мог, что всего через несколько месяцев приобретенный опыт окажется крайне востребованным…

18 июня командиры кораблей и соединений были приглашены к начальнику Главного морского штаба адмиралу Ивану Степановичу Исакову. С напряжением в голосе он сообщил, что времени на разбор итогов у них нет. Кораблям и экипажам приказано срочно вернуться на свои базы и готовиться к любым неожиданностям.

И вот наступило ранее утро 22 июня 1941 года. Как известно, первые бомбы на советскую землю упали в Севастополе. Перед рассветом с кораблей услышали гул множества самолетов: сомнений не осталось — началась война, и корабельные зенитки открыли огонь. Участвовали в отражении налета и крейсера бригады каперанга Горшкова.

Как освобождали Николаев. Карающий «Меч» старшего лейтенанта Ольшанского
Как освобождали Николаев. Карающий «Меч» старшего лейтенанта Ольшанского
© commons.wikimedia.org, Yara shark

С 20 августа по 15 октября продолжалась героическая оборона города-героя Одессы. 

Горшков все это время находился на борту своего флагмана крейсера «Червона Украина», который огнём орудий поддерживал действия сухопутных войск. Тем не менее враг медленно, но продвигался вперед. К середине сентября положение стало критическим: румынские дальнобойные батареи обстреливали город и порт. Командование решило провести наступательную операцию с высадкой морского десанта в районе Григорьевки и одновременной атакой войск Приморской армии с суши.

Доставить десантников к побережью должны были крейсеры «Красный Кавказ», «Красный Крым», миноносцы «Бойкий», «Безупречный», «Беспощадный», «Фрунзе» и канонерская лодка «Красная Грузия». Общее руководство операцией поручили командующему эскадрой контр-адмиралу Льву Владимирскому, командование непосредственно высадкой — каперангу Горшкову.

Но случилось непредвиденное, после атаки немецкой авиации затонул миноносец «Фрунзе». На его борту находились все планы операции и контр-адмирал Владимирский, который получил тяжелое ранение.

Как командир высадки Сергей Георгиевич решил операцию не отменять и принял на себя общее командование.

22 сентября в 1:35 ночи первые баркасы с морскими пехотинцами отошли от кораблей. Моряки высаживались на берег под аккомпанемент корабельной артиллерии, которая сначала подавила огневые точки противника на берегу, а затем перенесла свой огонь вглубь его обороны. Через три с половиной часа высадку закончили. 3-й полк морской пехоты продолжил наступление навстречу частям 421-й и 157-й стрелковых дивизий, атаковавшим со стороны Одессы. Моряки захватили дальнобойные румынские батареи и обезвредили их.

Другой сорок первый. Малой кровью, на чужой территории
Другой сорок первый. Малой кровью, на чужой территории
© РИА Новости, Николай Еронин | Перейти в фотобанк

После окончания боев только на освобожденной территории было обнаружено более двух тысяч трупов солдат противника, реальные же его потери были значительно больше. Операция еще продолжалась, когда поступила радиограмма о присвоении капитану 1-го ранга Сергею Горшкову звания контр-адмирала. Ему был тогда всего 31 год, и он стал самым молодым адмиралом Советского флота за всю его историю.

Положение под Одессой стабилизировалось, но город через месяц всё равно пришлось оставить: враг приблизился к Севастополю, и все войска бросили на его оборону.

16 октября корабли вывезли последних защитников города, и адмирала Горшкова назначили командовать Азовской флотилией. Оказывая огневую поддержку войскам, участвуя в десантных операциях, она приняла участие в Донбасско-Ростовской оборонительной операции, в Керченско-Феодосийской десантной операции и в оборонительном этапе битвы за Кавказ.

В мае 1942 года, когда подразделения вермахта полностью овладели Крымом, флотилия совершила прорыв из Азовского моря в Черное. Её отдельный отряд сражался на реке Кубань, остальные корабли периодически осуществляли высадки в тылу у противника диверсионных и разведотрядов. Но немцы упорно продвигались вперёд, приблизились к предгорьям Кавказа, и 8 сентября 1942 года флотилию расформировали.

Сергей Георгиевич принял дальнейшее участие в обороне Новороссийска в качестве заместителя командующего оборонительным районом и даже какое-то время, несмотря на то что он был флотским командиром, исполнял обязанности командующего 47-й армией — уникальный случай в истории вооруженных сил.

«Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны
«Мы не могли толком понять – почему оставляем Одессу». Финальный аккорд героической обороны
© РИА Новости, Яков Халип | Перейти в фотобанк

В этих боях адмирал познакомился с людьми, которые во многом определили его дальнейшее будущее: Андреем Антоновичем Гречко — будущим министром обороны СССР и маршалом (он командовал сражавшимися в районе Новороссийска сначала 47-й и затем 18-й армиями) и будущим генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Ильичом Брежневым, в то время начальником политотдела 18-й армии.

После победоносного Сталинградского сражения ситуация на фронте изменилась, наши войска перешли в наступление и вскоре приблизились к Азовскому морю. Появилась необходимость в возрождении Азовской флотилии и в январе 1943 года её опять сформировали в составе 12 бронекатеров, 4 торпедных катеров, 3 сторожевиков, 4 катеров-тральщиков и 12 глиссеров. Последние обладали малой осадкой и были незаменимы при боях в плавнях и мелководных лиманах, которыми изобилует азовское побережье. Основной база изначально располагалась в Ейске.

Также флотилии придали штурмовой авиаполк (20 самолётов Р-10, 12 Ил-2) и отдельную штурмовую эскадрилью из 7 Ил-2. В состав флотилии входили: батальон морской пехоты, батальон стрелковой дивизии, 4 зенитные артиллерийские батареи. Возглавил её снова адмирал Горшков.

1 мая 1943 года, высадившийся в районе Темрюка у косы Вербяной десант числом в 238 человек из 41-й стрелковой дивизии НКВД помог захватить удобный рубеж, с которого позже 9-я армия перешла в наступление в Новороссийско-Таманской операции.

29-30 августа проходила высадка Таганрогского десанта. Сначала рота морских пехотинцев удачно атаковала береговые укрепления и тыловой немецкий гарнизон из состава 111-й пехотной дивизии в селе Безыменное (Новоазовский район Донецкой области). Немцы потеряли до 200 человек убитыми. Морпехи сожгли 187 грузовиков, 52 подводы, пять складов, три брошенных экипажами танка.

10 сентября. Освобождение Мариуполя
10 сентября. Освобождение Мариуполя
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Однако наши войска продвигались медленно, и катера флотилии сняли десант с берега, потеряв в итоге два бронекатера с экипажами. Морпехи недосчитались 2-х человек погибшими и 5-х ранеными. Через несколько часов их снова высадили, но уже прямо в порту Таганрога, что позволило помешать немцам уничтожить пришвартованные здесь суда.

С 8 по 10 сентября проводился Мариупольский десант. Рота лейтенанта Константина Ольшанского — будущего героя Николаевского десанта — перехватила прибрежное шоссе юго-западнее Мариуполя препятствуя подвозу в город боеприпасов и подкреплений. Основной отряд, численностью в 283 человека, захватил в тылу у противника сёла Песчаное и Мелекино, уничтожил 130-мм и 45-мм вражеские батареи, посеял панику. Немцы атаковали отряд втрое превосходящими силами, но ему удалось оторваться от преследователей ценой гибели 13-ти прикрывших его отход пулемётчиков.

Морпехи ворвались в Мариуполь и в полдень 10 сентября захватили порт. Их снова атаковали и оттеснили к судоремонтному заводу. Туда к своим товарищам прорвался отряд лейтенанта Ольшанского, а вскоре подоспела и деблокировавшая десантников пехота. Из 440 человек морпехи потеряли 54 убитыми, 31 пропавшими без вести, 60 — ранеными. Потери же противника составили до 1200 человек убитыми и 37 — пленными.

За Таганрогский десант Горшкова наградили орденом Кутузова 1-й степени — единственного из всех флотских офицеров за всю историю флота.

17 сентября в рамках Донбасской наступательной операции флотилия высадила десант численностью в 1000 человек в городке Ногайск (современный Приморск) километрах в 30 западнее Бердянска. Однако немцы успели отступить, поэтому эта операция окончилась безрезультатно.

25 — 28 сентября в боях за освобождения Тамани флотилия высадила большой десант численностью 1660 человек в районе станицы Голубицкой в паре километров западнее Темрюка, и в районе Чайкино — восточнее города. Десант оттянул на себя значительные вражеские силы, чем способствовал освобождению Темрюка 9-й армией, но при этом понёс большие потери — погибли командиры всех трёх отрядов. Немцы сбили 5 советских самолётов и потопили 3 катера-тральщика. 

Мариупольский десант: начало легенды
Мариупольский десант: начало легенды
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В первой декаде декабря флотилия принимала активнейшее участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции и переправке войск 56-й армии через Керченский пролив в Крым. Неудачные выброски десантов на мыс Тархан и в керченский порт привели к снятию с должности командующего Черноморским флотом вице-адмирала Владимирского, но Горшков остался командовать флотилией.

После освобождения Крыма её переименовали в Дунайскую и перебазировали в соответствующий район боевых действий.

Первой крупной операцией Горшкова на новом месте стало форсирование Днестровского лимана, в котором было задействовано более 8 тыс. человек и множество техники. С наступлением темноты 21 августа 1944 года северный отряд (более, 2,8 тыс. чел. на 240 лодках, а также 20 паромах с буксирами при поддержке 13 полуглиссеров) и южный (1,2 тыс. чел. на 170 лодках и 11 паромах) отчалили к занятому противником берегу лимана. С нашего берега их прикрывали 26 береговых орудий калибра 122-152 мм и другая артиллерия).

Противник за три месяца укрепил береговую оборону, но десант «проспал», заметив его только в сотне метров от берега. Враг открыл шквальный огонь, в ответ десант начали поддерживать наши гаубицы. Катера поставили дымзавесу.

Морпехи высадились и уже к 2:40 ночи заняли плацдармы, после чего пошли на прорыв в глубь вражеской территории. К пяти утра через заминированное горло лимана смогли прорваться 8 бронекатеров, 2 миномётных катера и 2 катера-тральщика флотилии, которые поддержали наступающие войска своим огнём. Следом за первой волной десанта последовала вторая с артиллерией и танками. К шести вечера оба отряда соединились, освободив город Аккерман (современный Белгород-Днестровский Одесской области), и создав единый плацдарм в 40 километров по фронту и 15 в глубину. Передовые отряды морпехов углубились во вражескую оборону на 30 километров.

Тимошенко: уничтожение «Южной Украины»
Тимошенко: уничтожение «Южной Украины»
© РИА Новости, Петр Бернштейн | Перейти в фотобанк

Уже на следующий день флотилия высадила тактический десант численностью 285 человек в Жебрияны (современное село Приморское Килийского района Одесской области). Используя вражеские укрепления при артподдержке кораблей флотилии, они не дали отступить 4,8 тыс. солдат противника, и те были вынуждены сдаться. Ещё 1,5 тыс. десантники уничтожили.

24 августа ещё один десант численностью около 500 человек и 45 катеров под прикрытием 8 торпедных катеров захватил порт Вилково. Тут в плен сдались 2000 вражеских солдат и офицеров, погибли — 500. 

В ночь на 25 августа 5 бронекатеров флотилии высадили в Килии 654 десантника, из которых 274 бойца были из 613-й отдельной штрафной роты Черноморского флота. В пять утра начался ожесточённый бой, который закончился уже к 8:00: румыны были деморализованы отступлением, постоянными поражениями и сообщением о восстании в Бухаресте. В плен сдались 2000 солдат, погибли — 500.

Десантники потеряли 2 бойцов убитыми, 3 — пропавшими без вести, 7 — ранеными. Высаженный в тот же день десант в румынскую Килию, которая сейчас носит название Килия-Веке, сопротивления не встретил. Устье Дуная стало советским, далее флотилия продвигалась уже вверх по течению этой реки.

Однажды во время боёв к Горшкову прибыл маршал Георгий Константинович Жуков и потребовал, чтобы он срочно переправил через Дунай идущие к реке сони наших танков. Горшков попытался возразить, что флотилия не располагает необходимыми для этого средствами. Жуков безапелляционно заявил: «Не будут переправлены танки — будете расстреляны». Танки были переправлены, и Жуков — также будущий министр обороны СССР — запомнил расторопного адмирала.

День в истории. 17 октября: родился самый украинский министр обороны СССР
День в истории. 17 октября: родился самый украинский министр обороны СССР
© biographe.ru | Перейти в фотобанк

Под командованием Горшкова моряки оказали содействие нашим войскам при сражениях в Венгрии и Югославии, при освобождении Белграда. А вот Будапешт и Вену флотилия освобождала уже без него: возможно на это повлияла неудача Вуковарского десанта. Окончание войны 35-летний адмирал встретил на должности командующего эскадрой Черноморского флота.

После мая 45-го стремительный взлёт карьеры молодого адмирала только ускорялся: видимо, продолжали давать знать о себе «чепчик» с «рубашкой». Уже через три года он возглавил штаб Черноморского флота, а ещё через три — сам флот.

В 1955 году серьезно заболел и обратился к министру обороны Жукову с просьбой освободить его от должности главкома ВМФ адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов. Ему предложили подобрать пока себе заместителя, и он назвал фамилию Горшкова. Уже в июле Сергей Георгиевич стал замом Кузнецова, и это спасло его от очень больших неприятностей.

29 октября 1955 года под килем стоящего в Севастопольской бухте линкора «Новороссийск» раздался невероятный взрыв. Флагман Черноморского флота лёг на борт и после затонул, погибли 829 человек. 15 декабря за это сняли с должности и понизили в звании преемника Горшкова вице-адмирала Виктора Александрович Пархоменко. Хоть он и пробыл в должности менее 4-х месяцев, тем не менее «козлом отпущения» назначили именно его. Затем окончательно отстранили от командования адмирала Кузнецова, и 5 января 1956 года главкомом ВМФ СССР стал Горшков и оставался им дольше всех — почти 30 лет вплоть до 9 декабря 1985-го.

Адмирала ценили как надёжного хорошо зарекомендовавшего себя специалиста, поэтому на него не повлияли ни громкая отставка Жукова, ни свержение Хрущёва.

День в истории. 27 декабря: под Житомиром родился председатель КГБ, поставивший уникальный рекорд
День в истории. 27 декабря: под Житомиром родился председатель КГБ, поставивший уникальный рекорд
© commons.wikimedia.org, Антон Колесников/«Зеркало недели»

На ВМФ СССР такая стабильность в управлении сказалась самым благоприятным образом. В его составе появились атомные подводные лодки-ракетоносцы, авианосцы, большие десантные корабли. Крупные боевые соединения начали проводить учения и маневры далеко от родных берегов, чего раньше Советский Союз позволить себе не мог.

За достигнутые успехи власти не забывали отмечать Горшкова заслуженными наградами: в 1965 году ему вручили первую Звезду Героя, а в 1982-м — вторую. Уже в 1967 году в 57 лет он достиг звания Адмирала Флота Советского Союза. В 80-е его наградили двумя самыми престижными премиями: Государственной и Ленинской.

На закате жизни Сергею Георгиевичу повезло ещё раз — он ушёл из неё в 1988 году и не увидел, как всё то, что он с таким старанием и усердием строил, было буквально в несколько лет поругано и разрушено. Как делили такой близкий ему и дорогой Черноморский флот, как ржавели и разворовывались списанные сотнями подводные лодки, как по цене металлолома распродавались авианесущие крейсеры, в том числе и новейший готовый на 90% красавец «Варяг», и многое, многое другое. Украина доставшиеся ей корабли фактически сгноила, чего только стоит одна история с единственной украинской подводной лодкой «Запорожец».

Но, как известно, история развивается циклами, и остаётся надежда, что на смену ушедшим героям родятся новые мальчики в «чепчиках» и «рубашках», которые вернут стране её былое морское могущество.