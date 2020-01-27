27 января 1945 года советские войска освободили нацистскую «фабрику смерти» - концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в городе Освенцим. Этот день ныне отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста

Основанный в XII веке город Освенцим в 1939 году, после оккупации Польши нацистами, был официально включён в состав Германии и переименован в Аушвиц. Собственно, так его называли в 1772-1918 годах, когда он был частью Австрийской, позже Австро-Венгерской империи. Император в Вене владел в том числе титулом князя Аушвица, однако город вошёл в мировую историю совсем по другим причинам.

В мае 1940 года на окраине этого силезского городка, в 60 км от Кракова, нацистами был основан комплекс концентрационных лагерей «Аушвиц-Биркенау». Именно это название принято использовать в мировой практике, хотя на Украине, в России и в других постсоветских странах ещё с советских времён концлагерь называют «Освенцим». За время войны жертвами этого лагеря смерти стали около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 млн составляли евреи. «Аушвиц-Биркенау» был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения евреев, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Как на самом деле относились к евреям в Польше накануне Второй мировой войны © commons.wikimedia.org, Bundesarchiv, Bild 119-5592-14A / CC-BY-SA 3.0 | Перейти в фотобанк

Комплекс состоял из трёх основных лагерей: Аушвиц I, Аушвиц II и Аушвиц III, общая площадь лагеря составляла примерно 500 гектаров. Первый лагерь, созданный 20 мая 1940 года, впоследствии служил административным центром всего комплекса. В 1940-1941 годах нацисты выселили местных жителей с территории в 40 квадратных километров, которая была объявлена «Сферой интересов лагеря Аушвиц», и в 1941-1943 годах здесь были созданы подсобные лагеря сельскохозяйственного профиля: рыбные хозяйства, птицеводческие и скотоводческие фермы. Сельскохозяйственная продукция поступала в гарнизон войск СС. Лагерь был поначалу обнесён двойным проволочным забором, по которому пропускался электрический ток высокого напряжения, а весной 1942 лагерь Аушвиц I с двух сторон был обнесён железобетонным забором.

Аушвиц II (также известный как Биркенау) — это, собственно, лагерь смерти в Освенциме. Его начали строить в октябре 1940 года на территории деревни Биркенау (Бжезинка). Именно здесь, в одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, цыган и узников других национальностей. Число жертв этого лагеря составило более миллиона человек. Именно здесь находились четыре газовые камеры (хотя первое испытание газа «Циклон Б» на людях прошло в лагере Аушвиц I ещё 3 сентября 1941 года), и четыре крематория.

Аушвиц III являлся группой из приблизительно 40 небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Крупнейшим из таких лагерей был Мановиц, берущий название от польской деревни, располагавшейся на его территории (ныне деревня Моновице вошла в состав города Освенцим). Он начал функционировать в мае 1942 года, и был приписан к компании IG Farben. Такие лагеря регулярно посещали доктора и отбирали слабых и больных для газовых камер Биркенау.

Новые заключённые ежедневно прибывали на поездах в Аушвиц II со всей оккупированной Европы. После беглого отбора (в первую очередь учитывались состояние здоровья, возраст, комплекция и затем устные анкетные данные — состав семьи, образование, профессия) всех прибывших делили на четыре группы. Первая, составлявшая примерно 3/4 всех привезённых, отправлялась в газовые камеры в течение нескольких часов — в неё входили все, признанные непригодными к работе. «Свинья антисемитская». Еврейский вопрос и «план Мадагаскар» в межвоенной Польше © commons.wikimedia.org, Public Domain/ United States Holocaust Memorial Museum

Вторая группа заключённых отправлялась для рабского труда на промышленных предприятиях различных компаний. С 1940 по 1945 годы в комплексе Аушвица были приписаны к фабрикам около 405 тысяч заключённых. Из них более 340 тысяч скончались от болезней и избиений, либо были казнены. Широко известен случай, когда немецкий промышленник Оскар Шиндлер спас около 1000 евреев, выкупив их для работ на своей фабрике. 300 женщин из этого списка по ошибке попали в Освенцим, но Шиндлеру удалось вызволить их и увезти в Краков. Фильм Стивена Спилберга об этой истории — «Список Шиндлера» — в 1994 году был удостоен премии «Оскар».

Третья группа, в основном близнецы и карлики, отправлялись на различные медицинские эксперименты, в частности, к доктору Йозефу Менгеле, известному под прозвищем «ангел смерти». Четвёртая группа, преимущественно женщины, отбирались в группу «Канада» для личного использования немцами в качестве прислуги и личных рабов, а также для сортировки личного имущества заключённых, прибывающих в лагерь. Название «Канада» было выбрано как издёвка над польскими заключёнными — в Польше тех времён слово «Канада» часто использовалось как восклицание при виде ценного подарка, ведь польские эмигранты часто отправляли подарки на родину из Канады.

«Аушвиц» частично обслуживался заключёнными, которых периодически убивали и заменяли новыми. Особую роль играла так называемая «зондеркоманда» — заключённые, которые доставали тела из газовых камер и переносили их в крематорий. За всем следили около 6000 служащих СС, а охрану комплекса концлагерей несли военнослужащие войск СС из соединения «Мёртвая голова». Пепел узников Биркенау выбрасывали в пруды на территории лагеря или использовали в качестве удобрений.

К ноябрю 1944 года, когда стало ясно, что территория Освенцима перейдет под контроль Красной Армии, было приказано прекратить использование газовых камер, три из четырех крематориев были закрыты, а один перестроен в бомбоубежище. Уничтожался максимум документов, массовые захоронения пытались замаскировать, подходы к лагерю минировали, а заключенных готовили к эвакуации. Эта эвакуация, названная из-за огромного числа погибших и убитых по дороге «маршем смерти», началась 18 января 1945 года. Около 58 тысяч узников отправились под конвоем на территорию Германии. День в истории. 17 января: 75 лет назад Варшава была освобождена от нацистов © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

К тому времени уже почти неделю продолжалась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция Красной Армии, в ходе которой была освобождена столица Польши — Варшава. В районе Освенцима наступали войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И.С. Конева во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника И.Е. Петрова.

Бои за Освенцим начались 24 января 1945 года, когда 107-я стрелковая дивизия под командованием полковника Василия Петренко атаковала деревню Моновице. Командующий штурмовым отрядом 106-го стрелкового корпуса майор Анатолий Шапиро вспоминал о тех днях так:

«Деревня была небольшой, по обеим ее сторонам возвышались два высоких костела. На колокольнях этих костелов нацисты установили пулеметы, из которых по наступающим советским войскам (в том числе и по моему батальону) велся шквальный огонь. Наши бойцы не могли даже головы поднять. Поле, расстилавшееся перед деревней, было полностью заминировано. Наше наступление приостановилось. Дождавшись ночи, мы обошли укрепленную деревню и двинулись в сторону Освенцима по небольшому лесу, в котором также встретили ожесточенное сопротивление фашистов. Это было 25 января 1945 года».

26 января 1945 года советские войска продвигались по имеющейся карте, согласно которой впереди должен был быть густой лес. Но внезапно лес закончился, и перед Советской армией предстал «укрепленный бастион» с кирпичными стенами, обнесенный колючей проволокой. О существовании концентрационного лагеря в Освенциме знали немногие, поэтому наличие этих строений стало неожиданностью для бойцов. «Мы до последнего момента не знали, что идем освобождать концлагерь. Мы шли на городок Освенцим, а оказалось, что вся территория вокруг этого польского городка была в лагерях», — рассказывал Иван Мартынушкин, старший лейтенант, командир пулеметной роты 322-й стрелковой дивизии. Почему Сталин «не помог» Варшавскому восстанию © AP, PAP | AP, PAP | Перейти в фотобанк

В ночь с 26 на 27 января 1945 года советские войска вплотную подошли к самому Освенциму. Иван Мартынушкин со своей ротой подошел к ограде Аушвица 26 января, когда стемнело:

«Мы не пошли на территорию, а заняли какое-то караульное помещение за пределами лагеря. Там было очень жарко натоплено, батареи были такие горячие, что мы там за ночь полностью просушились: погода была сырая, да еще приходилось по дороге форсировать какие-то речушки. А на следующий день мы начали зачистку вокруг лагеря. Когда мы начали двигаться по поселку Бжезинка, нас обстреляли — не из лагеря, а из какого-то двух-трехэтажного здания, казенного, может, это школа была… Мы залегли, дальше продвигаться не стали и связались с командованием: попросили, чтобы по этому зданию ударили артиллерией. Мол, разгромим и дальше двинемся. А нам вдруг ответили, что артиллерия не ударит, потому что тут лагерь, а в лагере находятся люди, и поэтому мы должны были даже перестрелок избегать, чтобы шальные пули никого случайно не зацепили. И тут мы поняли, что это была за ограда».

Было уже светло, когда советские бойцы увидели узников, которые вышли из бараков. «Мы сначала решили, что это фашисты или охрана лагеря, — говорил Мартынушкин. — Но они, видимо, догадались, кто мы, и начали приветствовать нас жестами, что-то кричать. Нас разделяло сплошное ограждение, очень высокое — метра четыре, не меньше, колючей проволоки».

Около трех часов дня 27 января 1945 года советские солдаты из 454-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта смогли взломать ворота лагеря. «Во второй половине дня мы прошли через главные ворота, над которыми висел выполненный проволочной вязью лозунг: «Труд делает свободными», — рассказывал Шапиро, лично открывший ворота лагеря. — Но убежать из лагеря смерти можно было только на тот свет, через трубу крематория. Печи, сжигающие трупы, работали круглосуточно, а воздух был постоянно наполнен частицами пепла и запахом горелого человеческого мяса».

К моменту, когда красноармейцы вошли на территорию «Аушвица», в лагере оставалось, по разным данным, от 6 до 7,5 тысячи заключенных — самые больные и слабые узники. «Все узники выглядят крайне измученными, седые старики и молодые юноши, матери с грудными детьми и подростками, почти все полураздетые. Среди них много искалеченных, сохранивших следы пыток», — сообщалось в донесении секретарю ЦК ВКП(б) Георгию Маленкову. Холокост в Польше и Варшавское восстание. Три разные правды © РИА Новости, Борис Игнатович | Перейти в фотобанк

Анатолий Шапиро вспоминал о кошмарном запахе в бараках концлагеря: «Зайти вовнутрь бараков без защитной марлевой повязки было невозможно. На двухэтажных нарах валялись неубранные трупы… Из-под нар иногда вылезали полуживые скелеты и клялись, что они не евреи. Никто не мог верить в возможное освобождение». «Я увидел детей… Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза, руки как плети, тоненькие ножки, голова огромная, а все остальное как бы не человеческое — как будто пришито. Ребятишки молчали и показывали только номера, вытатуированные на руке. Слез у этих людей не было. Я видел, они пытаются утереть глаза, а глаза оставались сухими», — писал в мемуарах «До и после Освенцима» Василий Петренко.

На территории концлагеря было обнаружено почти 1,2 млн мужских и женских костюмов, 43,3 тыс. пар мужской и женской обуви, 13,7 тыс. ковров, огромное количество зубных щеток и кисточек для бритья, а также другие мелкие предметы домашнего обихода. Многим узникам перед транспортировкой в лагерь смерти сообщали, что их просто перевозят на новое место жительства, и люди везли с собой свои пожитки.

По воспоминаниям освободителей комплекса «Аушвиц-Биркенау», в концлагере были огромные комнаты, заполненные человеческим пеплом, еще не расфасованным по мешкам, а также тюки с человеческими волосами, которые сортировались по качеству: детские, как более мягкие, использовались для набивки подушек, волосы взрослых шли на изготовление матрасов. В одной из комнат были ящики, доверху заполненные зубными коронками и золотыми протезами, в другой — сумочки, бумажники, кошельки, абажуры и другие изделия из человеческой кожи.

Непосредственное участие в освобождении концлагеря принимали части 106-го стрелкового корпуса 60-й армии и 115-го стрелкового корпуса 59-й армии 1-го Украинского фронта. Два восточных филиала Аушвица — Моновиц и Зарац — были освобождены бойцами 100-й и 322-й стрелковых дивизий 106-го стрелкового корпуса. По разным подсчётам, в боях за освобождение концлагеря погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров. Согласно списочной численности военнослужащих 60-й армии по социально-демографическим признакам (документ был несколько лет назад рассекречен), «Аушвиц-Биркенау» освобождали бойцы 39 национальностей. День в истории. 29 июня: Закарпатье официально стало частью СССР © mvg47.livejournal.com

После освобождения часть комплекса «Аушвиц-Биркенау» была переоборудована в госпиталь для бывших узников, часть лагеря была переведена в ведение НКВД и до 1947 служила спецтюрьмой для военнопленных и перемещенных лиц. Параллельно на территории проводились следственные действия. Их результаты использовались во время судебных процессов над нацистскими преступниками.

В 1947 году в Польше был создан государственный Музей «Аушвиц-Биркенау», который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1996 году правительство Германии объявило 27 января, день освобождения лагеря смерти в Освенциме, официальным днём памяти жертв Холокоста. А резолюцией ООН от 1 ноября 2005 года день 27 января был объявлен всемирным днем памяти жертв Холокоста.

В 2005 году президент Польши Александр Квасньевский направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил его за освобождение советскими войсками Освенцима и спасение Кракова от разрушения. В 60-ю годовщину освобождения «Аушвиц-Биркенау» Путин посетил концлагерь и принял участие в юбилейных мемориальных мероприятиях. Однако в 2015 году правительство Польши демонстративно отказалось пригласить российского президента на церемонию, посвящённую 70-летию освобождения «Аушвиц-Биркенау», не сделала этого и администрация государственного музея.

В июле 2019 года пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что власти страны намерены пригласить Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау», однако было ли это сделано — неизвестно. Наиболее представительские мероприятия в связи с этой годовщиной состоялись 23 января 2020 года в Мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме, в них приняли участие представители 49 стран, 41 из которых была представлена главами государств или правительств. Как премьер и президент Польши «воюют» с Россией на страницах западной прессы © AFP, JANEK SKARZYNSKI | AFP, JANEK SKARZYNSKI | Перейти в фотобанк

На мероприятиях выступили президент и премьер Израиля, а также четыре представителя стран-победителей во Второй мировой войне: президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, наследный принц Великобритании Чарльз и вице-президент США Майк Пенс. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил от имени государств-виновников войны (причём он специально говорил на английском языке). По данным МИД Израиля, это крупнейшее государственное мероприятие в истории страны с момента её основания в 1948 году.

Президент Польши Анджей Дуда отказался принимать участие в мероприятиях в Иерусалиме в знак протеста против того, что ему не предоставили слова на них, и обвинил Владимира Путина в «распространении исторической лжи».

При этом Анджей Дуда будет главным действующим лицом на памятной церемонии, которую польский государственный Музей «Аушвиц-Биркенау» организует 27 января на территории концлагеря. В ней подтвердили участие чуть больше 30 глав государств и правительств, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.