Волноваха, наряду с Мариуполем, стала городом, за который шли самые ожесточенные бои Народной милиции ДНР с ВСУ. Переход Волновахи под контроль республики прекратил снабжение украинской армии и нацбатов, оборонявшихся в Мариуполе

Так оказалась отсечена дорога, ведущая на юг, к Азовскому морю, от располагающихся на севере баз снабжения.

Спустя месяц после освобождения города ДНР продолжает наводить там порядок. Улицы в основном уже очищены от мусора — ездить можно. На части улиц вновь включили освещение. Есть связь: работает республиканский мобильный оператор «Феникс». Правда, электричества в домах как не было, так и нет.

В Волновахе открылась пожарная часть МЧС ДНР — в ней работают бывшие работники МЧС Украины. Они до сих пор ходят в украинских куртках, на которых написано «Рятувальник» («спасатель» — укр.). «Старые дома не подлежат восстановлению»: депутат ДНР рассказала о планах строительства в Мариуполе и Волновахе © предоставлено Г.Дубовым

В здании администрации Волновахи, которое практически не пострадало от обстрелов, до сих пор не вставили вылетевшие от взрывных волн окна. Вместо них на оконные рамы натянут целлофан. Внутри помещения — чистота, в комнате «привратника» висит портрет Владимира Путина. Здесь же на первом этаже располагается общественная приёмная главы ДНР Дениса Пушилина.

Когда поднимаешься по лестнице, видишь большой флаг ДНР, висящий на стене между первым и вторым этажами.

В Волновахе вновь начал работать рынок. Правда, открыт он только в первой половине дня. Здесь торгуют овощами, спиртным и безалкогольными напитками, конфетами, печеньем, колбасами. Торговля идет и за гривны, и за рубли. Продавцы говорят, что раньше товар возили из Запорожья, а теперь за ним ездят в Донецк.

Школьники снова пошли в школу, перешли на российскую программу обучения. Изучение украинской мовы отменили. Отменили также 12-балльную систему оценки знаний — теперь в Волновахе пятибалльная система. Учиться школьники будут до 1 июля.

Что касается разрушений в городе, они заметны как на окраинах, так и в центре. На улицах еще стоят подбитые танки. Пострадали многие церкви: часть зданий сгорела, другие стоят с разбитыми куполами. На выезде из города мне показали лежащую на траве каску, пробитую осколком мины. Каска так и лежит, никто к ней не подходит.

Настроения в городе пророссийские. Жители хотят именно в Россию, а ДНР считают промежуточной остановкой. Россию в Волновахе называют богатой страной.

Питбуль и украинский танк

34-летнего жителя Волновахи по имени Артем я встретил на местном рынке, расположенном на Центральной улице (бывшая Ленина). Артема в городе называют «Питбулем». Небольшого роста, светло-рыжий, коротко стриженный. У мужчины — хриплый голос как у Высоцкого. Артем — ярко выраженный холерик, очень подвижный, разговорчивый, с юмором, все время размахивает руками. В разговоре регулярно матерится. Складывается впечатление, что он«вечно молодой, вечно пьяный». Журналист Ясинский рассказал правду о событиях в Волновахе © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Артем нигде не работает, несмотря на то, что имеет высшее образование (в свое время окончил Донецкий институт железнодорожного транспорта). Раньше работал сторожем и грузчиком. Живет в хрущевке на четвертом этаже — вместе с мамой, учительницей младших классов. Отец умер совсем недавно. Артем не женат, детей нет. Почти каждый день он играет в волейбол с местными школьницами.

За литровую бутылку пива мужчина соглашается показать подбитый украинский танк возле своего дома и рассказать, как именно его подбили.

Покупаем пиво, едем по Центральной улице несколько километров, почти на окраину Волновахи — через 500 метров начинается «чистое поле».

Действительно, рядом с хрущевкой «Питбуля» стоит подбитый украинский танк, обгоревший и уже начинающий ржаветь. На другой стороне улицы еще недавно стояла деревянная церковь — она сгорела во время боевых действий. От здания остался только железобетонный фундамент. «Питбуль» озвучивает коллективное мнение обитателей микрорайона: церковь сначала ограбили, а потом, чтобы замести следы, подожгли. Рядом с хрущевкой Артема стоит другая пятиэтажка, на стене которой нарисовано огромное граффити — трезубец. Его до сих пор не закрасили.

- Тут мимо моего балкона, когда он был, проезжало аж 9 украинских танков. Это все соседи могут подтвердить, — размахивает руками «Питбуль». — Они где-то в посадках прятались, а к пяти вечера приезжали к нам, выезжали дальше в поле разворачивались и примерно с 5 до 7 вечера били куда-то в сторону депо. Постреляв, они возвращались в город, проезжая мимо нас.

Ездили-ездили, а потом «пацаны-красавцы из разведки ДНР вышли из-под дома ударили одному из них "морковкой"». «Морковкой» называют гранатомёт. Ударили по танку — у него заклинило башню. Её начало крутить, а танк стал палить по кругу: перебил все деревья, разнёс детскую площадку… Зажигательный снаряд попал в дом рядом с полем.

- Я в это время уже жил не у себя, в квартире, а в подвале, - продолжает Артем. - Когда начались обстрелы, я мамку схватил в охапку — и в подвал. А батя лежачий был — у него рак пищевода. Его тоже в подвал отнёс. А днровцы — красавцы, классно танк подбили. Они потом у меня еще какое-то время в квартире жили.

ВСУ обещали убить

С Валентиной Николаевной, пенсионеркой за 70, я познакомился на автобусной остановке недалеко от горсовета. Она живет в 7 километрах от Волновахи, в селе Рыбном. Седые волосы, платок на голове, старая осенняя куртка. Несмотря на возраст, очень энергичная женщина. И открытая: говорит прямо, ничего не скрывает.

Валентина Николаевна приехала в город, в местный храм, чтобы помолиться, а потом зайти в аптеку и купить лекарства. Но из-за того, что начала раздавать маленькие бумажные иконки солдатам Народной милиции ДНР, пропустила свой автобус — следующий пойдет только завтра. «Более страшной картины я не видел нигде» - журналист о разрушенной Волновахе © РИА Новости, Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Впрочем, такое случается не в первый раз. Если Валентина Николаевна пропускает свой автобус, она проходит несколько километров до днровского блокпоста на выезде из Волновахи, и говорит: «Ребята, буду здесь у вас сидеть, пока вы меня не отправите в Рыбное». Днровцам ничего не остается, как останавливать проезжающую мимо машину и просить довезти пожилую женщину до дома.

Мы разговаривали на остановке, на стене которой было написано «Донбасс — это Россия». Спрашиваю: вы согласны с этим тезисом?

- Конечно, согласна. Я сама родилась в России, в Тамбове. Закончила в Воронеже институт и приехала сюда по распределению зоотехником на птицефабрику, потом ветврачом работала. Вся моя молодость прошла тут. Мне, когда я сюда приехала, понравилось.

Когда тут в феврале все началось, я стояла на остановке, разговаривала, у меня ж русский акцент. Ко мне какой-то пьяный укроп подошел и стал приставать: мол, я знаю, ты из России. Я тебя сейчас грохну. А я ему: я тут 44 года прожила. Говорю, как могу.

Ужасное отношение к нам было. В 2015 году мой сын и внук не выдержали всего этого и уехали в России. Их хотели как военнообязанных забрать в украинскую армию. Принесли повестку. Сын сначала брать не хотел, но ему пригрозили расправой. Он взял, но той же ночью уехал в Россию.

Валентина Николаевна говорит, что ждала возвращения России с 1991 года.

- Я ведь за Януковича голосовала, руки ему целовала, когда он приезжал к нам. Молилась за него. А он оказался трусом и предателем. Я так рада, что Россия пришла. Каждый день молюсь за русских солдат. Главное, чтобы они уже не уходили.