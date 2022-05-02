Исполняется 8 лет со дня трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года. Только по официальным данным она унесла жизни 48 человек, подавляющее большинство из которых были сторонниками движения «Куликово поле». Сегодня хронология тех событий восстановлена поминутно. Тем не менее, очень многие слабо знакомы с событиями того страшного дня

Ситуация в городе накануне событий

На 2 мая 2014 года в Одессе намечено проведение игры чемпионата Украины по футболу между командами «Черноморец» (Одесса) и «Металлист» (Харьков). Клубы болельщиков этих команд традиционно поддерживают дружеские отношения. Кроме того, футбольные фанаты приняли самое активное участие в свержении Виктора Януковича и после начала Русской Весны объявили о своей проукраинской позиции.

Начало матча запланировано на 17:00. За несколько дней объявлено о сборе болельщиков и сторонников унитарного устройства страны в 15:00 на Соборной площади для проведения «Марша единства Украины», который должен был пройти по знаменитой улице Дерибасовской и далее к стадиону «Черноморец».

Олег Музыка: Как нас убивали на Куликовом поле 2 мая 2014 года © РИА Новости, Алена Николаенко / Перейти в фотобанк Владимир Немировский, вступивший в должность после победы Майдана, дал публичное обещание освободить площадь Куликово поле от палаточного городка активистов Антимайдана, чтобы обеспечить проведение военного парада 9 Мая. В ответ некоторые лидеры Куликова поля заявили о намерении не допустить проведения парада, который, по их мнению, является неуместным в ситуации проведения АТО в восточных регионах страны.

Среди лидеров протестного движения произошел раскол. 30 апреля палатки нескольких организаций, в том числе «Одесской дружины», перемещаются с Куликова поля в зелёную зону на окраине города.

Ранее на въездах в город организованы блокпосты, работу которых поддерживают активисты Евромайдана при содействии милиции. Дежурство на блокпостах несут в том числе выходцы из различных регионов Украины, численность которых составляет порядка 150-200 человек.

Активисты Куликова поля подозревали, что приезд болельщиков, известных своей активной проукраинской позицией, будет использован как повод для окончательного сноса палаточного городка. На страницах активистов и организаций Куликова поля в социальных сетях распространяется информация о сборе возле памятника погибшим милиционерам на Александровском проспекте (в районе пересечения с улицей Жуковского), чтобы не допустить сноса палаточного городка на Куликовом поле.

Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года © Владимир Песня / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Также на утро 2 мая в городе находились сторонники Евромайдана из других регионов Украины, в частности, командиры киевской "Самообороны".

Первые стычки

События 2 мая 2014 года начинаются около полудня.

В прокуратуре Одесской области проходит совещание на тему «Состояние организации работы по противодействию проявлениям сепаратизма, общественного противостояния и обеспечения законности и правопорядка в Одесском регионе» под председательством специально прибывшего в город заместителя Генерального прокурора Украины Николая Банчука. Присутствуют руководители областной прокуратуры, областных структур правоохранительных органов и их заместители, а также командиры дислоцированных в области воинских подразделений.

Это совещание впоследствии породило массу подозрений — якобы все силовики Одессы были, таким образом, изолированы от внешнего мира. Но действительности это не соответствует. Как и на любом совещании, у участников были отключены звуковые сигналы мобильных телефонов, но они свободно принимали СМС, видели входящие звонки и сообщения и заходили в интернет с мобильных устройств. Совещание будет окончено около 14:50.

На обсеспечение общественного порядка в этот день в Одессе были задействованы следующие силы: на стадионе "Черноморец" — порядка 700 сотрудников МВД; на Куликовом поле — несколько десятков сотрудников; сопровождение проукраинского марша — около 100 сотрудников; в резерве — порядка 100 сотрудников в автобусах в районе улиц Екатерининской, Пушкинской, Еврейской.

Примерно в 13:30 начинается сбор сторонников Куликова поля на Александровском проспекте в районе пересечения с улицей Жуковского.

Активисты организации "Одесская дружина" маркируют себя и своих сторонников нарукавными повязками из клейкой ленты красного цвета. Красный скотч впоследствии породил массу необоснованных подозрений, однако он использовался бойцами «Дружины» задолго до описываемых событий, в частности, в военно-тактических страйкбольных играх.

Страх и отчаяние в Одессе. Накануне годовщины трагедии 2 мая одесситы снова под контролем националистов © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Около 14:40 происходит первое столкновение того дня — активистов «Одесской дружины» обстрелял из пневматического пистолета некий Денис Т., который был обезоружен и передан сотрудникам милиции.

Вслед за этим активисты Куликова поля на Александровском проспекте получают информацию о том, что во дворе дома №36 по улице Жуковского (где расположен штаб общественной организации "Рада громадської безпеки") якобы раздают огнестрельное оружие участникам "Марша единства Украины", а также загружают оружие в автомобиль.

Активисты Куликова поля прибывают ко двору дома 36 по ул. Жуковского и пытаются пройти через арку во двор. Им препятствуют работники милиции, выстроившиеся шеренгой перед входом; арка блокирована автомобилем, выход из арки во двор перекрыт активистами Евромайдана с металлическими щитами.

Возле дома по ул. Жуковского, 36 появляется полковник милиции Дмитрий Фучеджи, который начинает руководить работниками милиции.





15:05. К месту событий прибывает милицейское подкрепление и автозак. Сотрудники милиции выстраивают шеренгу вдоль улицы Жуковского.

Тем временем на Соборной площади собирается не менее тысячи человек с украинской символикой, атрибутикой "Черноморца" и "Металлиста". Присутствует "Самооборона" (организованная группа активистов одесского Евромайдана в касках, со щитами и дубинками) численностью более ста человек. Основная часть людей на площади — футбольные болельщики, в том числе "ультрас" и неорганизованные активисты Евромайдана, в том числе женщины и люди старшего возраста.

Бой на Греческой. Начало

В 15:14 колонна активистов Куликова поля во главе с человеком, известным по позывному Капитан Какао, начинает движение по направлению к улице Бунина по левой (встречной) полосе движения. Два старших офицера милиции безуспешно пытаются физически препятствовать движению.



На Соборной площади "Самооборона" срочно выстраивает шеренгу навстречу движению куликовцев.

Колонна сторонников Куликова поля пытается обойти заградительные линии сотрудников милиции и сблизиться с оппонентами, несколько раз меняя направление движения в пределах нескольких ближайших кварталов.

Впереди колонны находятся Ташматов и Фучеджи, которые непрерывно отдают распоряжения по мобильному телефону.

Около 15:30 на Соборной площади начинает формироваться колонна "ультрас" и Евромайдана, головой в сторону Дерибасовской, с явным намерением двигаться по согласованному маршруту через Дерибасовскую в сторону парка Шевченко к стадиону "Черноморец".

"Самооборона" выстраивается в шеренгу, формированием колонны руководят подполковник милиции Пасечников и один из лидеров "Самообороны" Виталий Свичинский. Рядом выстраивается шеренга активистов "Правого сектора"* (несколько десятков человек).

Дитя Майдана — Сергей Ходияк, активный участник майской резни в Одессе © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Сергей Александрович Ходияк

Передовая группа активистов Куликова поля прорывает милицейскую шеренгу. С Соборной площади, из-за шеренги "Самообороны", выходит группа "ультрас". Они сталкиваются на улице Греческой (квартал между Преображенской и вице-адмирала Жукова).

Применяются пиротехнические устройства: петарды, дымовые шашки, фальшфейеры.

Обе стороны начинают разбирать тротуар и ломать плитку, которую используют для метания в оппонентов. Появляются пострадавшие, в основном от попадания камней в незащищенные лица и головы "ультрас" и неорганизованных активистов с обеих сторон. Обе стороны применяют камни, петарды и травматические пистолеты.

Бой в районе Греческой плошади. Кульминация

Группа активистов "Одесской дружины" организованно совершает еще один обходной маневр (по переулку Вице-адмирала Жукова на улицу Дерибасовскую, далее налево на Преображенскую) и выходит на Соборную площадь. Здесь они упираются в шеренгу сотрудников милиции.

Подполковник Пасечников требует у активистов "Одесской дружины" покинуть площадь. В 15:40 группа быстро покидает Соборную площадь, возвращаясь тем же маршрутом на улицу Греческую, к своим основным силам.

"Самооборона" формирует "черепаху" (построение со щитами), перекрывая улицу Греческую. С противоположной стороны, примерно в 50 метрах, за милицейским оцеплением сторона Куликова поля выстраивает баррикаду из мусорных контейнеров.

Столкновения продолжаются с применением камней, пиротехники и нелетального оружия (пневматическое, травматическое, револьверы под патрон Флобера). В результате применения самодельного взрывного устройства один из активистов "Самообороны" получает тяжелое ранение. От брошенной со стороны активистов Куликова поля бутылки загорается автомобиль, возгорание удается быстро устранить.

Милиция достаточно жестко, применяя дубинки в отношении сторонников Евромайдана, расчищает "зону безопасности" между сторонами и выстраивает дополнительные шеренги. Милиции и "Самообороне" удается разделить стороны.

Примерно в 15:45 на Куликовом поле объявляют мобилизацию в помощь "Одесской дружине". Группа активистов "Народной дружины" выдвигается в сторону Греческой.

Украинской «фрау фюрер» Ирине Фарион – 55: «У нас есть один путь — уничтожить Москву. Ради этого и живем» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виталий Будько по кличке Боцман.

В 16:05 обходной маневр по тому же маршруту совершают уже украинские активисты — "ультрас" и члены "Правого сектора". В результате обе стороны отгораживаются баррикадами и в переулке вице-адмирала Жукова. Вскоре кордоны милиции разделяют противоборствующие стороны и здесь.

Примерно 16:15. Высокопоставленный сотрудник областной государственной администрации Игорь Болянский несколько раз звонит и отправляет СМС-сообщения командиру "Самообороны" Дмитрию Гуменюку. Болянский настойчиво требует "развернуть людей на Куликово поле", мотивируя это тем, что якобы "оно все связано, ни эти не пойдут никуда, ни те", и говорит о том, что имеется некий "шанс".

Через несколько минут после этого звонка, запись которого была позднее «слита» в сеть, "Самооборона" снимает оцепление и покидает улицу Греческую, уже перекрытую к тому времени несколькими шеренгами милиции. Колонна "Самообороны" организованно направляется в сторону Куликова поля, противоположную новому эпицентру столкновений в переулке вице-адмирала Жукова. Окружающие сторонники Евромайдана приветствуют их аплодисментами и криками "На Куликово!". Оставшиеся на месте активисты по цепочке передают выломанную тротуарную плитку на Соборную площадь.

16:22. Виталий Боцман Будько, который находится на пересечении улицы Греческой и переулка Вице-адмирала Жукова, совершает не менее четырех прицельных выстрелов из автомата АКС-74У (или карабина на его основе) вдоль переулка в сторону улицы Дерибасовской.

16:23. За баррикадой в переулке Вице-адмирала Жукова смертельно ранен активист «Правого сектора» Игорь Иванов. По заключению экспертов, Иванов получил ранение в живот пулей, выпущенной из карабина "Вулкан ТК" (гражданская версия автомата Калашникова АКС-74У, приспособленная для стрельбы одиночными). Иванова выносят на улицу Дерибасовскую, где пытаются оказать первую помощь, а затем эвакуируют на улицу Преображенскую.

Активисты Куликова поля, среди которых Будько, прорывают милицейское оцепление, атакуют проукраинских активистов и вытесняют их по переулку Вице-адмирала Жукова на улицу Дерибасовскую.

16:24. В районе дома № 6 по переулку Вице-адмирала Жукова смертельное ранение получает Андрей Бирюков, который находился на стороне Евромайдана. По заключению экспертов, он был ранен в грудь металлической пулей, выпущенной из мощного пневматического оружия. Оружие, из которого вели стрельбу, не установлено, подозреваемые в совершении данного убийства отсутствуют.

Сторонники Куликова поля преследуют оппонентов до улицы Дерибасовской.

16:26. На перекрестке переулка Вице-адмирала Жукова и улицы Бунина проукраинские активисты перехватывают пожарный автомобиль ЗИЛ-130, который ранее прибыл по вызову в связи с применением бутылок с зажигательной смесью. Активисты Евромайдана завладевают машиной без применения насилия по отношению к сотрудникам МЧС. Шеренга "Самообороны" перекрывает выход с переулка Вице-адмирала Жукова на улицу Бунина. Таким образом, «Одесская дружина» оказывается окружена с трех сторон.

16:28. Милиция выстраивает оцепление со щитами на пересечении Дерибасовской и переулка Вице-адмирала Жукова. Несколько десятков "ультрас" организуют контратаку, применяя камни и бутылки с зажигательной смесью. Сторонники Куликова поля используют милицейскую цепь для защиты от атакующих. Из-за милицейской шеренги Боцман совершает несколько одиночных выстрелов из автомата АКС-74У или карабина на его основе в сторону атакующих.

16:28. На улицу Преображенскую в район Соборной площади прибывает несколько машин "Скорой помощи". Врачи оказывают помощь пострадавшим "ультрас" и сторонникам Евромайдана, эвакуируют раненого Игоря Иванова и констатируют смерть Андрея Бирюкова.

16:34. На перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской собравшиеся возле тела Бирюкова сторонники Евромайдана жестко требуют у работников милиции вмешаться в ситуацию и задержать вооруженных людей. Затем они организуют массированную атаку на активистов Куликова поля, которые скрываются за милицейским оцеплением на пересечении улиц Дерибасовской и переулка Вице-адмирала Жукова.

В это же время на помощь "Одесской дружине" пытаются прорваться активисты пришедшие из лагеря на Куликовом поле. На пересечении улицы Бунина и Александровского проспекта они сталкиваются с бойцами "Самообороны", которые одерживают верх и заставляют куликовцев отступить. Затем пресекались и другие попытки прийти на помощь осажденным.

Большая часть активистов "Самообороны" в сопровождении захваченной пожарной машины направляется в сторону Куликова поля, остальные продолжают преследование активистов "Народной дружины" по Александровскому проспекту.

Тем временем на противоположном фланге растянувшегося на несколько кварталов поля боя "ультрас" и активисты Евромайдана камнями, петардами и выстрелами из неустановленного ручного огнестрельного оружия оттесняют милицейскую шеренгу и активистов Куликова поля в глубь переулка Вице-адмирала Жукова в сторону Греческой.

Примерно в 16:55 командиры "Самообороны", которые находятся в районе перекрестка улиц Екатерининской и Успенской во главе колонны, движущейся к Куликовому полю, получают информацию о наличии погибших от огнестрельного оружия в районе Греческой. "Самооборона" вместе с захваченной пожарной машиной возвращается к Греческой площади.

Бой на Греческой площади. Развязка

17:00. Начинается футбольный матч "Черноморец-Металлист". На гостевой трибуне присутствуют, по разным данным, от 600 до 700 человек. Фан-сектор, на котором традиционно собираются "ультрас", визуально заполнен болельщиками.

В это время к месту событий возвращаются основные силы "Самообороны" с захваченной пожарной машиной. В переулке Вице-Адмирала Жукова они натыкаются на шеренги милиционеров, за которыми располагается баррикада, собранная куликовцами из подручных средств.

Украинской «фрау фюрер» Ирине Фарион – 55: «У нас есть один путь — уничтожить Москву. Ради этого и живем» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Единственное пространство, не перекрытое к тому моменту полицией, — Греческая площадь по обе стороны от торгового центра «Афина». Именно туда переносится основной очаг столкновений. В район Греческой улицы прибывают сотрудники спецподразделения милиции "Сокол", которые, однако, не принимают активного участия в событиях.

Захваченная пожарная машина въезжает на Греческую площадь, активисты Майдана пытаются использовать ее как таран. Сторонники Куликова поля постепенно оказываются прижаты к ТЦ "Афина".

В 17:34 штаб одесского Евромайдана проводит первую в этот день СМС-рассылку своим сторонникам с призывом приходить на помощь и собираться на Жуковского, 36. Там формируются специальные группы активистов, вооруженных охотничьим оружием.

К 18:00 противостояние на Греческой площади достигает пика. Идут ожесточенные столкновения с использованием с двух сторон камней, самодельных взрывных устройств с металлическими поражающими элементами, бутылок с зажигательной смесью, огнестрельного, травматического, пневматического оружия и револьверов под патрон Флобера.

На Дерибасовской, в районе перекрестка с переулком Вице-адмирала Жукова, группа молодых людей и девушек разливает горючую смесь.

Примерно 17:45. В направлении шеренги милиционеров, стоящей со щитами на Греческой площади, и стоящих за ними сторонников Куликова поля ведется стрельба картечью из охотничьего ружья с балкона Центра болгарской культуры. Предположительно, в результате этой стрельбы были убиты активисты Антимайдана Александр Жульков, Николай Яворский, смертельно ранен Евгений Лосинский. Ранены несколько работников милиции и гражданских лиц. Ранен Капитан Какао — один из командиров "Одесской дружины" и главный редактор издания "Думская" Олег Константинов, который рядом с другими журналистами вел фотосъемку. Вассерман: "Пророссийская, но отдельная Украина невозможна потому, что громадная часть Украины — русские" © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Для стрельбы использовались патроны, заряженные картечью двух различных диаметров. Подозреваемый в стрельбе — Сергей Ходияк, опознанный по кадрам видеосъемки, позднее задержанный и затем выпущенный на свободу. Оружие, из которого вели стрельбу, не установлено.

В районе пересечения улицы Греческой и переулка Вице-адмирала Жукова от огнестрельного ранения в грудь погибает активист Антимайдана Геннадий Петров. Согласно заключению экспертов, он был убит из оружия калибра 5,6 мм. Оружие, из которого вели стрельбу, не установлено, подозреваемые в совершении данного убийства отсутствуют.

Раненых эвакуируют скорые, подъезжающие со стороны Бунина и Соборной площади, а также легковые автомобили.

Легкое ранение руки получает полковник Фучеджи. Врач скорой настаивает на его эвакуации вместе с другими пострадавшими. Среди прочих в этой же машине скорой помощи в 17:57 с места событий выезжает Виталий Боцман Будько. Судьба оружия, из которого стрелял Боцман, не установлена.

Примерно в 18:00 группа активистов Куликова поля обращается к подполковнику Пасечникову с просьбой помочь согнать людей с огнестрельным оружием, которые ведут огонь с балкона Центра болгарской культуры. Группа активистов и милиционеров проникают в помещение Центра, разбивают окно наружу и с внутренней лестницы вытесняют людей с балкона при помощи огнетушителей.

По словам очевидцев, при них на балкон заходили два человека с пистолетами, предположительно, травматическими или под патрон Флобера, и несколько человек, кидающих камни. На балконе находится также большое количество заготовленных бутылок с зажигательной смесью, которые от забрасываемых горящих бутылок воспламеняются. Пожар оперативно ликвидируют при помощи огнетушителей изнутри здания активисты Куликова поля и снаружи — активисты Евромайдана.

Примерно 18:05. В начале второго тайма фан-сектор (трибуна "ультрас") на стадионе "Черноморец" пустеет: часть болельщиков переходит на другие трибуны, часть покидает стадион. Болельщики с гостевой трибуны остаются на стадионе до конца матча и выходят примерно в 19:20.

18:15. Группа сторонников Куликова поля по предложению офицеров милиции заходят в торговый центр "Афина" на Греческой площади. Выходы из здания блокируют снаружи активисты Евромайдана и "ультрас". В дверях со стороны Красного переулка начинается столкновение, сторонники Куликова поля вытесняют оппонентов, баррикадируют оба выхода банкоматами и терминалами пополнения и рассредотачиваются на этажах. Ситуативные лидеры, среди которых депутат одесского горсовета Игорь Димитриев, следят за тем, чтобы не было мародерства.

18:26. Сотрудники милиции создают "живой щит" и дают возможность уйти большой группе активистов Куликова поля из окружения в районе пересечения улицы Греческой и переулка Вице-адмирала Жукова. Группа выходит на улицу Преображенскую в районе Соборной площади. Проукраинские активисты преследуют их.

По призыву активиста Евромайдана Марка Гордиенко проукраинские активисты возвращаются к Соборной площади и принимают совместное решение о выдвижении на Куликово поле. Спустя еще 25 минут один из лидеров Евромайдана Андрей Юсов на Преображенской улице пытается организовать передвижение активистов Евромайдана на площадь Куликово поле.

С Соборной площади, Греческой площади, улицы Греческой и прилегающих кварталов в сторону Куликова поля по улицам Екатерининской, Ришельевской, Пушкинской и Александровскому проспекту начинают двигаться большие неорганизованные группы "ультрас" и сторонников Евромайдана.

В 19:00 начинается операция по задержанию людей в ТЦ" Афина". Милиция оттесняет "ультрас" и активистов Евромайдана и при содействии "Самообороны" блокирует выходы.

Со стороны магазина "Антошка" (западный выход) сотрудниками милиции (участковыми уполномоченными) руководит полковник Мисюра. С противоположной (восточной) стороны сотрудниками милиции руководят полковник Фучеджи и полковник Луцюк.

Мой украинский стыд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Олег Кузьменко). Он требует покинуть здание.

19:20. После переговоров под угрозой силового освобождения здания и гарантии свободы и безопасности для куликовцев в здание ТЦ "Афина" входят бойцы подразделения милиции специального назначения и старшие офицеры. Милиция задерживает несколько десятков человек.

Задержанных в ТЦ "Афина" препровождают в отделения милиции в пгт Овидиополь и в городе Белгород-Днестровский Одесской области, откуда через несколько дней этапируют в Винницкую область.

Куликово поле. Пожар в Доме профсоюзов

На 15:00 2 мая на Куликовом поле был анонсирован концерт воинов-афганцев, сбор активистов начался с 14:00. Всего количество зрителей составляло порядка 100 человек.

К началу концерта в палатках собралось около пятидесяти молодых мужчин в экипировке, которые примерно в 15 часов выступили в сторону Греческой площади.

Куликово поле во время боя на Греческой площади

Примерно в 15:35 один из лидеров Куликова поля, младший брат арестованного за сепаратизм Антона Давидченко, Артем объявил со сцены о начавшихся в центре столкновениях. На Куликовом поле начали собираться активисты, получившие информацию о событиях из СМИ, по СМС-рассылке Антимайдана, напрямую по телефону от других активистов, в том числе участвующих в событиях в центре города, а также из призывов, размещенных в социальных сетях. Количество людей на площади начало стремительно увеличиваться. В направлении Греческой площади выдвигаются несколько организованных групп.

С трибуны выступают лидеры, звучат противоречивые предложения. Собравшиеся пытаются принять решение о своих дальнейших действиях, в том числе путем голосования.

18:00. На Куликово поле с Греческой площади поступают сообщения о погибших среди активистов Антимайдана. Артем Давидченко с частью людей отправляется на Греческую. После возвращения он предложил варианты дальнейших действий: либо всем разбегаться, либо удалить женщин и стариков, занять позиции в Доме профсоюзов и вести его оборону. Присутствующие на площади (преимущественно женщины и люди старшего возраста) отвергают его предложения.

Примерно в 18:20 заканчивается активная фаза столкновений на Греческой площади. На Куликово поле поступает информация о начале выдвижения больших групп футбольных фанатов и активистов Евромайдана в их сторону.

Группа сотрудников линейного управления транспортной милиции на станции Одесса-Главная, которая находилась в районе пересечения улиц Пироговской и Среднефонтанской, получает приказ немедленно прибыть в район Греческой площади и уезжает от Куликова поля.



Вскоре на Куликово поле возвращаются разрозненные группы участников столкновений в районе Греческой. Часть из них, в том числе Виталий Будько, призывает собравшихся разойтись. Часть из них покидает площадь, часть остается.

Защитники палаточного городка обращаются к охраннику Дома профсоюзов с просьбой спрятать кресты и иконы, которые находились в палатках православных организаций. Охранник принимает церковную утварь и запирает двери.

Одесса, 2 мая: преступление и наказание © РИА Новости, Антон Круглов / Перейти в фотобанк

Здание начинают готовить к обороне. К крыльцу стягивают мешки с песком, доски, деревянные поддоны, которые ранее использовались для ограждения периметра палаточного городка. Заготавливают камни в мешках, которые затем заносят к окнам лестничных пролетов, на крышу и в несколько кабинетов 2 и 3 этажа. В двух помещениях организуют импровизированный госпиталь.

Небольшая группа активистов Куликова поля занимает оборонительную позицию за баррикадой, выстроенной непосредственно перед крыльцом центрального входа в Дом профсоюзов. Один из лидеров Куликова поля Артем Давидченко входит в здание, однако затем вместе с главным редактором издания «Инфо-центр» Евгением Анохиным спешно покидает Куликово поле на автомобиле.

Штурм

19:20. Первые группы футбольных болельщиков и активистов Евромайдана прибывают на площадь Куликово поле со стадиона и центральных улиц города в 19:20. Непосредственно перед их появлением на площади раздаются команды «Все в здание!».

Прибывшие на площадь группы футбольных болельщиков и активистов Евромайдана начинают разбирать палатки и уничтожать находящееся в них имущество. Палатки поджигают.

С крыши и фасадных окон Дома профсоюзов летят камни, бутылки с зажигательной смесью, сигнальные ракеты. В ответ летят бутылки с зажигательной смесью в баррикаду у входа в здание и по направлению к окнам 2 этажа.

Группа из пяти фанатов «Черноморца» с флагом Украины заходит во внутренний двор здания и проникает в него через задний вход и поднимается на верхние этажи.

В 19:31 на телефон службы спасения 101 начинают поступать сообщения о возгорании палаток на Куликовом поле.

19:32. В дежурной части одесского городского управления милиции получают информацию с видеокамер наблюдения о массовом нарушении общественного порядка на Куликовом поле с участием около 1000 человек.

Загорается часть баррикады перед зданием Дома профсоюзов. Люди на баррикаде продолжают активно обороняться, применяя в том числе взрывпакеты, начиненные поражающими элементами.

19:34. Дежурный ГСЧС по городу докладывает заместителю начальника Главного управления ГСЧС Губаю В.В. о возгорании палаток. До 19:43 поступает еще пять сообщений на линию 101.

19:37. Большая группа проукраинских активистов направляется к левому флигелю Дома профсоюзов и взламывает боковую входную дверь. Атакующие в присутствии журналистов и стримеров пытаются ломать двери кабинетов 1 этажа и выводят из помещения женщину. Люди, находящиеся на втором этаже бокового флигеля, оказывают сопротивление.

19:40. Начинаются ожесточенные столкновения между футбольными фанатами и проукраинскими активистами с людьми, находящимися в здании возле центрального входа. Обе стороны используют бутылки с зажигательной смесью, сторонники Куликова поля бросают их с крыши и из вестибюля первого этажа.

Активисты Куликова поля, обороняющие баррикаду, постепенно отступают в фойе. В вестибюле первого этажа здания спешно баррикадируют двери в боковые флигели и устраивают большую баррикаду из поддонов, мебели и подручных предметов в фойе напротив центрального входа в Дом профсоюзов.

Проукраинские активисты забрасывают бутылки на ступени, в фойе и в окна здания, в том числе в те из них, откуда ведется огонь.

Группа проукраинских активистов, скрываясь за забором с тыльной стороны здания, предпринимает попытки проникновения во двор здания ДП через раздвижные ворота.

Плановая акция по устрашению. Как это было 2 мая 2014 года в Одессе, рассказывает агент-нелегал © РИА Новости, Александр Полищук / Перейти в фотобанк

Человек в синей рубашке и бронежилете, опознанный как «сотник Микола» (Николай Волков), ведет огонь по торцевому окну третьего этажа правой (северной) части здания, из которого бросают взрывпакеты.

19:44. Дежурный по УВД города сообщает в ГСЧС о необходимости немедленно направить пожарные машины на Куликово поле. Сотрудники ГСЧС игнорируют это сообщение.

На Куликовом поле вблизи Дома профсоюзов появляются сотрудники милиции в защитной экипировке, которые, однако, не предпринимают активных действий и не вмешиваются в происходящее.

19:45. На линию 101 поступает первое сообщение о пожаре в Доме профсоюзов — воспламенение от заброшенных в окна второго этажа бутылок. Одновременно происходит возгорание в левой части фойе.

Пожар

Огонь охватывает левую наружную дверь. Проукраинские активисты оттесняют сторонников Куликова поля с крыльца внутрь здания, один из них закидывает в центральный вход Дома профсоюзов горящую покрышку.

На видеозаписи виден отблеск пламени за закрытым окном в окне помещения на втором этаже Дома профсоюзов, который позднее пытались выдать за возгорание внутри здания, вызванное действиями самих куликовцев. Однако осмотр помещения следов огня в нем не выявил.

Пятеро проукраинских активистов, которые ранее зашли в «зеленый зал» Дома профсоюзов, оказываются заблокированы огнем и дымом. Они готовятся к эвакуации через окна и зовут по телефону на помощь. Также они обозначают свое местоположение, выставив в окно государственный флаг Украины. Люди на площади встречают флаг криками «Слава Украине!».



До 19:52 в дежурную часть ГСЧС поступает еще 6 звонков о пожаре в здании, в том числе от организации «Совет общественной безопасности».

В этот момент происходит возгорание баррикады в вестибюле 1 этажа возле центрального входа. Загораются все три наружные двери центрального входа в Дом профсоюзов. Огонь распространяется на дальнюю от дверей часть вестибюля, в направлении главной лестницы.

Из открытых и разбитых окон фасадной части здания появляется дым.

19:54. Начинается вторая фаза пожара.

Наблюдается сильное возгорание в районе лестничного пролета первого этажа. Температура на пролетах и площадках лестницы быстро повышается до сотен градусов; люди, находящиеся возле окон, начинают выбрасываться наружу.

В считанные секунды огонь полностью охватывает лестничные пролеты и площадку между первым и вторым этажом. Происходит сильное воспламенение в районе лестничных пролетов задней стороны здания. Температура достигает 600 градусов на уровне первого этажа и 200-250 градусов на лестнице и площадке 5 этажа. В течение минуты из окон в районе лестничных пролетов выпрыгивает и выпадает не менее 10 человек.

В момент начала задымления один из атакующих подбегает к зданию и, по всей видимости, наносит несколько ударов палкой одному из выпрыгнувших — мужчине в белой рубашке, серой куртке и темных брюках, который лежит на земле. Мужчина в момент нанесения ударов двигается, то есть жив.

Отец за сына. Он жалеет о том, что не был 2 мая 2014 года в горящем Доме профсоюзов © Агентство "Одесса-медиа" / Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанк

19:56. Повторный звонок на линию 101 от дежурного по УВД города, который требует немедленного выезда пожарных расчетов на Куликово поле. Дежурный ОКЦ ГСЧС дает команду на выезд одного отделения спасателей из ДПРЧ-2 (Привокзальный переулок, 2 — 500 метров от Куликова поля).

До 19:58 поступает еще 4 сообщения на линию 101, в том числе от дежурного по УВД города. Звонящие сообщают, что люди выпрыгивают из горящего здания.

Люди, находящиеся в задымленных кабинетах 2 и 3 этажей фронтальной части здания (7-11 метров от уровня земли), появляются в окнах и начинают просить о помощи.

Некоторые активисты Евромайдана пытаются забросить им веревки и собирают подручные предметы для эвакуации.

Начинается эвакуация людей из фасадной части Дома профсоюзов. С верхних окон и крыши здания продолжают кидать камни, стёкла и подручные предметы. Активист Евромайдана Андрей Красильников, находясь с правой стороны фасадной части здания, получает ранение из охотничьего оружия пулей 12 калибра из окна Дома профсоюзов.

На площади перед зданием появляются экипированные сотрудники спецбатальона милиции УВД области, которые отгоняют проукраинских активистов от правой части фасада здания и выстраивают оцепление.

Дежурный ОКЦ ГСЧС отдает указание ДПРЧ-7 (ул. Прохоровская, 6) направить одну цистерну по адресу Куликово поле, 1 и указание ДПРЧ-3 (ул. Старопортофранковская, 1) о направлении автолестницы.

20:09. По отчету ГСЧС, первая пожарная машина ДПРЧ-2 прибывает к тыльной стороне здания Дома профсоюзов.

20:11. Проукраинские активисты подтаскивают к стене здания металлические конструкции сцены, которая находилась на Куликовом поле.

Первую такую конструкцию устанавливают слева, затем вторую — справа от центрального входа. По высоте они достигают уровня окна второго этажа, что существенно упрощает эвакуации людей с парапета и из окон.



20:14. Первый пожарный автомобиль появляется около фасадной части Дома профсоюзов.

Заблокированные огнем и дымом в «зеленом зале» пятеро футбольных болельщиков снова обозначают свое присутствие, размахивая украинском флагом из окна четвертого этажа левого крыла фасадной части Дома профсоюзов. Находящиеся на площади сторонники Евромайдана приветствуют их криками «Слава Украине!», «Украина!».

20:18. На Куликово поле прибывает вторая пожарная машина. Активисты снимают с нее фрагмент лестницы и устанавливают его на конструкцию возле стены с левой стороны фасада здания. Это позволяет эвакуировать людей с левой (южной) части 3 этажа здания. Пожарные при помощи лестниц начинают эвакуацию людей из окон здания. Из окон верхних этажей продолжают падать люди.

Сотрудники милиции со щитами выстраивают оцепление, силой оттесняя проукраинских активистов от центрального входа и фасада здания, происходит стычка. Пожарные продолжают эвакуацию. Находящиеся на площади пытаются расправиться со спасенными, наносят удары. Сотрудники милиции и организованные активисты пытаются защитить эвакуированных от расправы.

20:25. На линию 101 поступает звонок от людей, находящихся на третьем этаже здания с просьбой о помощи.

Пожарный расчет погасил входные двери Дома профсоюзов.

Примерно в 20:30. На трех микроавтобусах «Фольксваген» синего цвета с тыльной стороны здания прибывает группа вооруженных людей в экипировке, схожей с оснащением спецподразделения СБУ «Альфа», и с желтыми повязками на руках. Примерно посредине аллеи, ведущей от тыльной стороны Дома профсоюзов к улице Среднефонтанской, эти люди осуществляют операцию, похожую на задержание, и вывозят как минимум одного человека в гражданской одежде без символики. Установить личность задержанного, а также ведомственную принадлежность группы захвата до сих пор не удалось.

На Куликово поле продолжают прибывать пожарные расчеты. Пожарные тушат локальные очаги возгорания внутри здания и продолжают эвакуацию. Из окна кабинета №432 (угловой кабинет правого (северного) бокового флигеля) слышны звуки борьбы и крики о помощи. Через несколько минут в окне соседнего помещения появляется украинский флаг.

До 20:37 на линию 101 поступают четыре сообщения о пожаре, в том числе информация о том, что на крыше находится 22 человека.

20:37. Активисты «Самообороны» и сотрудники милиции выводят группы людей, которые находились в северном боковом флигеле здания и не пострадали от пожара. Они пытаются обезопасить эвакуируемых от агрессии со стороны активистов Евромайдана.

20:40. К Дому профсоюзов прибывают машины скорой помощи и милицейские подкрепления. Сотрудники милиции пытаются выстроить оцепление вокруг ворот заднего двора Дома профсоюзов.

Продолжается эвакуация людей через окна фасадной части. У одного из эвакуированных изымают и передают сотрудникам милиции предмет, похожий на гладкоствольное помповое ружье. Модель оружия, его владельца и дальнейшую судьбу изъятого предмета выяснить не удалось.

20:45. Возле ворот заднего двора Дома профсоюзов формируется кольцо из проукраинских активистов, в центре которого находятся вышедшие из здания активисты Куликова поля. Среди них — депутат областного совета Алексей Албу и его товарищ по объединению «Боротьба» Владислав Войцеховский. Окружившие их проукраинские активисты обыскивают, допрашивают и наносят им удары.

20:47. На флагштоке перед зданием Дома профсоюзов вывешивают украинский флаг. Перед флагштоком выстроилась «Самооборона», находящиеся на площади встречают его лозунгами «Одесса-Украина!», аплодисментами и поют государственный гимн.

20:50. Согласно отчету ГСЧС, пожар ликвидирован.

Албу: Украина продолжает саботировать расследование погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года © РИА Новости, Александр Полищук / Перейти в фотобанк

21:07. Пожарные сообщают журналистам о 20-30 погибших внутри здания. В здание проникают журналисты и стримеры, ведущие прямую трансляцию.

21:45. Сотрудники милиции, военнослужащие внутренних войск и активисты «Самообороны» выстраивают коридор от тыльной стороны здания и до автозаков, что позволяет относительно безопасно выводить из Дома профсоюзов активистов Куликова поля.

Примерно в 23:00. Осмотр тел, находящихся возле здания Дома профсоюзов, начинают эксперты Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

* Организация запрещена в РФ